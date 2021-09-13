Не признавать выборы и остановить "Северный поток – 2": В ЕС обсуждают провокацию против России

В Европарламенте обсуждают документ о противодействии России. Предлагается не признавать выборы в Госдуму и помешать запуску "Северного потока – 2".

Депутаты Европейского парламента рассматривают документ, призывающий не допустить запуска газопровода "Северный поток – 2" и не признавать результаты выборов в Госдуму. Проект подготовил премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

В документе предлагается сразу несколько мер по "сдерживанию России". Во-первых, звучит призыв к тому, чтобы Евросоюз оказал давление на Россию с целью не допустить "вмешательства Москвы в дела восточных и южных соседей блока". Во-вторых – укреплять военный потенциал европейского блока для сдерживания России.

В-третьих, документ предлагает назначить Брюссель центром решений по России. Также звучит призыв не признавать итоги выборов в Госдуму и не допустить, чтобы газопровод "Северный поток – 2" ввели в эксплуатацию. В четверг 16 сентября станут известны результаты голосования по проекту документа.

На данный документ уже отреагировали в МИД России. Ведомство назвало это неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны и предупредило, что если озвученные меры будут приняты – последует незамедлительная реакция.

"Игры в одни ворота" не будет и реакция Москвы последует на любые провокации и враждебные шаги со стороны Запада,

- гласит предупреждение МИД России.