Не признали вину: суд арестовал троих фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Красногорский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу на два месяца троих фигурантов дела об убийстве в Путилкове экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. До 2 августа арестованы обвиняемый в убийстве Сергей Ходжоян, а также Нарек Степанян и Сурен Маркосян, которым инкриминируется хулиганство. Все трое не признают своей вины, причём Ходжоян утверждает, что якобы пытался помочь получившему смертельное ранение Белянкину.

Красногорский городской суд отправил в следственный изолятор до 2 августа всех троих обвиняемых в причастности к убийству бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном посёлке Путилково. Судья удовлетворил ходатайство следствия, которое просило арестовать Сергея Ходжояна, Нарека Степаняна и Сурена Маркосяна на два месяца.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Сергея Ходжояна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 августа», — огласил постановление судья Анатолий Мордахов. Аналогичные заявления он сделал в отношении Степаняна и Маркосяна.

Следствие настаивало на аресте фигурантов уголовного дела, поскольку, находясь на свободе, они могли бы скрыться от органов правосудия, оказать давление на свидетелей или другим способом помешать ходу ведущегося расследования. Прокурор в полном объёме подержал ходатайство СК.

Главный подозреваемый в убийстве Белянкина, безработный гражданин РФ Сергей Ходжоян, обвиняется по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). А работавший барменом в заведении «Бирхаус», рядом с которым в ночь на 2 июня произошла массовая драка, гражданин Армении Нарек Степанян и торговец автозапчастями Сурен Маркосян обвиняются по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Все трое обвиняемых не признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, причём Ходжоян уверяет, что он пытался помочь получившему удар ножом в сердце Белянкину.

«Я данное преступление не совершал. Я на это неспособен. Я подошёл помочь человеку, а в итоге всё свалилось на меня», — заявил Ходжоян в зале суда.

Обвиняемый также рассказал, что до задержания он неофициально занимался продажей автомобильных запчастей, а у него на иждивении находятся трое детей, передаёт ТАСС. Адвокаты обвиняемых просили не удовлетворять ходатайство следствия об аресте, заявляя об их готовности сотрудничать со следствием и призывая избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Юрист обвиняемого в убийстве Ходжояна Олег Жильцов заявил, что на очной ставке с его подзащитным девушка погибшего не смогла опознать Ходжояна. Кроме того, он сообщил, что нож, которым было совершено убийство, пока не был обнаружен в ходе следственных действий.

В свою очередь, адвокат Степаняна заявил, что во время совершения преступления тот находился на своём рабочем месте в баре «Бирхаус», «общественный порядок не нарушал, нецензурно не выражался, действиями других лиц не руководил, угрозы физической расправы и жизни никому не высказывал».

Вместе с тем следователь Алексей Титов во время судебного заседания заявил, что вина Степаняна подтверждается свидетельскими показаниями и другими вещественными доказательствами. Прокурор поддержала ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, поскольку срок его временной регистрации в Путилкове истекает 26 июня.

Отрицает свою причастность к преступлению и Маркосян: «Я не признаю вину, я там не участвовал, никого не знаю, поэтому не могу оказать ни на кого давления». Мужчина также сообщил суду, что женат и «со дня на день» ждёт рождения двух детей, передаёт агентство городских новостей «Москва».

Адвокат Маркосяна просила отправить его под домашний арест, в том числе для того, чтобы ухаживать за женой и матерью, которые проживают вместе с обвиняемым. Юрист заявила суду, что Маркосян является «социально стабильным» человеком.

Перед началом заседания адвокат Нарека Степаняна просил суд закрыть слушания от средств массовой информации, так как его подзащитный опасается за своё здоровье, его аккаунты есть в социальных сетях, а сведения о нём в СМИ «не соответствуют действительности». Однако суд не нашёл оснований для ведения заседания в закрытом режиме.

Бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин был убит в ночь с 1 на 2 июня в подмосковном посёлке Путилково, после того как попытался остановить драку недалеко от пивного бара «Бирхаус». Там группа неизвестных избивала мужчину, Белянкин попытался распугать их, выстрелив несколько раз в воздух из травматического пистолета, однако злоумышленники переключились на него. В завязавшейся потасовке бывший военнослужащий получил удар ножом в сердце, нападавшие скрылись.