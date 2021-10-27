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«Не приветствуется»: Песков назвал закрытие границ субъектов РФ из-за COVID-19 последней мерой

27 октября 2021, 19:10  •  96 • В России
Власти России не планируют вводить запреты на поездки в период нерабочих дней, заявил Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь президента РФ назвал «абсолютно последней мерой» закрытие границ регионов. По его словам, это «не приветствуется». Вместе с тем в Федерации независимых профсоюзов России высказались за введение обязательной вакцинации от COVID-19 в стране. Между тем Владимир Путин, выступая на Восточноазиатском саммите, заявил о стремлении Москвы обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам. Глава государства также указал, что российская сторона готова продолжать на безвозмездной основе предоставлять тесты коронавирус другим странам.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

В Кремле надеются, что режим нерабочих дней поспособствует улучшению эпидемиологической ситуации в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что власти не собираются вводить запрет на перемещение граждан между регионами в нерабочие дни.

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны эпидемиологические последствия этого. Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счёт не вводилось и вводиться не планируется», — заявил Песков.

По его словам, закрытие границ субъектов РФ — «абсолютно последняя мера», которая «не приветствуется».

20 октября Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов позволено по своему усмотрению принимать решения о досрочном введении или продлении данного режима с учётом актуальной обстановки на местах.

Так, в Москве период длинных выходных дней установлен с 28 октября по 7 ноября. В этот временной промежуток в столице будут функционировать только аптеки, продуктовые магазины и дистанционные сервисы, а театры и музеи могут работать с условием использования системы QR-кодов, защитных масок и максимум 70%-ой заполняемости помещений. К тому же запрещается проведение любых массовых мероприятий, а также объявляются каникулы в школах и детских садах.

Как сообщило издание «Ведомости» 27 октября, десятки столичных магазинов, торгующих преимущественно алкоголем, получили уведомления о приостановке работы на период нерабочих дней. Позднее эту информацию газете «Известия» подтвердил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров, подчеркнув, что речь идёт об алкомаркетах, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%. При этом представители сетей магазинов «Красное & Белое» и «ВинЛаб» в разговоре с РИА Новости заявили, что их ограничения не затронули, они продолжат работать по стандартному графику.

Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли Владимир Путин об отсутствии зарубежных поездок, официальный представитель Кремля указал, что пандемия и эпидемиологическая опасность создают ту реальность, в которой приходиться жить, в том числе и президенту России: «Конечно, очные контакты всегда лучше, но существуют реальные условия, в которых мы живём».

Ранее стало известно, что российский лидер не отправится в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединённых Наций по климату (СОР26). При этом 13 октября Владимир Путин, выступая на заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», отвечая на вопрос о том, боится ли он заразиться COVID-19 в поездке, подчёркивал, что «дело не в его здоровье, а в здоровье более сотни человек, которые его сопровождают».

«Это большое количество людей, которые подвергают своё здоровье опасности. В этой связи есть о чём подумать», — пояснял президент.

Обязательная вакцинация?

В России необходимо ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на форуме «Будущее сферы труда в России». По его мнению, отказ от участия в прививочной кампании на фоне роста заболеваемости и летальных исходов от COVID-19 приводят к чрезвычайной ситуации в РФ.

«Мы ещё в июне выпустили такое обращение, в котором призываем всех и работодателей и работников соблюдать все меры рекомендуемые эпидемиологические, всем прививаться. Но там же было ещё и обращение о том, что это всё добровольно. Наступает такой момент, от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит человеческой популяции в нашей стране», — цитирует его ТАСС.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ФНПР призвали правительство РФ «принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда».

27 октября президент «Деловой России», одного из крупнейших объединений предпринимателей в стране, Павел Титов в разговоре с РИА Новости выступил за то, чтобы вакцинация от COVID-19 стала тотальной.

«Россия стремится к взаимному признанию вакцин»

Президент России Владимир Путин в среду выступил на XVI Восточноазиатском саммите. В ходе своей речи глава государства предложил учредить под эгидой саммита стран Восточной Азии общерегиональный механизм взаимодействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, Москва в ближайшее время представит конкретные соображения на этот счёт по экспертным каналам.

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — заявил Путин.

Глава государства назвал логичным то, что саммит сфокусирован на теме борьбы с пандемией и преодолением её последствий, а также на вопросах реализации принятого по инициативе российской стороны на предыдущей встрече совместного заявления по сотрудничеству на противоэпидемическом треке. Он добавил, что Москва готова к обмену опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с инфекциями. Вдобавок, российская сторона не исключает расширения программы обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского Центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Российские препараты, прежде всего «Спутник V», одобрены к применению в 70, а поставляются в более чем 50 государств. Признательны многим партнёрам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — добавил президент РФ.

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