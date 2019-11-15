Не пришли к соглашениям: готова ли Украина к переговорам в нормандском формате

Новая встреча в нормандском формате откроет путь для «окончательного решения» конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Источники RT в украинских партиях полагают, что сейчас нет предпосылок для заключения на встрече «нормандской четвёрки» прорывных соглашений, потому что Киев так и не решил, что делать с националистами, выступающими против мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны. В свою очередь, эксперты указывают на то, что ранее украинские власти заявляли о своём нежелании выполнять политическую часть Минских соглашений об амнистии и закреплении особого статуса Донбасса в конституции. Такая позиция может стать серьёзным препятствием для достижения компромисса на переговорах, полагают аналитики.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что следующая встреча «нормандской четвёрки» может открыть путь к окончательному решению конфликта в Донбассе, на что рассчитывает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

«Главное, что мы собираемся сделать, — это сделать шаг к миру. В идеальной ситуации завершить этот процесс и решить эту войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие», — приводит его слова УНИАН.

Украинский министр добавил, что сейчас страны нормандского формата обсуждают возможные даты саммита, который может состояться до конца 2019 года.

«Как минимум выполнены все предусловия для этой встречи. И сейчас украинская сторона консультируется со всеми тремя другими участниками «нормандской четвёрки». Мы ищем лучшую дату для всех четырёх президентов и место, где будет проведено это мероприятие», — заявил Пристайко.

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не планирует отдельную двустороннюю встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу в «нормандской четвёрке», — заявил Пристайко.

Накануне в Кремле сообщили, что Москва видит позитивную динамику в процессе подготовки саммита «нормандской четвёрки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отказаться от «Минска»



Нормандский формат переговоров по Украине был создан в июне 2014 года. Тогда на полях встречи, посвящённой празднованию 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии провели переговоры по поводу урегулирования конфликта в Донбассе.

Саммит «нормандской четвёрки». 19 октября 2016 года

РИА Новости

© Михаил Палинчак

С 2015 года практически все встречи «четвёрки» были посвящены реализации Минских соглашений. Однако впоследствии киевские власти под руководством Петра Порошенко фактически заморозили их выполнение, что сделало проведение новых встреч бессмысленным. Последний саммит глав государств состоялся в октябре 2016 года в Германии.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может и вовсе выйти из минских договорённостей.

«Это очень непопулярное заявление и, наверное, опять не понравится нашим западным партнёрам. Но для нас «Минск» — не самоценность. Самоценность — наше выживание как нации. И если мы увидим, что они не срабатывают и это ведёт нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса», — приводит слова Пристайко агентство Интерфакс-Украина.

По мнению главы МИД Украины, позиция Киева в отношении Минских соглашений будет зависеть в том числе от итогов предстоящей встречи «нормандской четвёрки».

«Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в минском процессе. Вот когда мы вернёмся... если ничего не привезём, то логичным будет вопрос, насколько этот «Минск» все ещё нам нужен», — сообщил Пристайко.

В начале октября министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что в плане мирного урегулирования конфликта в Донбассе никакой альтернативы Минским соглашениям нет.

«И мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», — указал глава МИД РФ.

Как отметил источник RT в украинском внешнеполитическом ведомстве, Киев может использовать угрозу выхода из Минских соглашений для давления на участников «нормандской четвёрки».

«Если компромисса не будет, то Украина будет угрожать выходом из минского процесса. Поэтому вероятность встречи в нормандском формате до конца года высока, но будут ли приняты на этой встрече важные решения — это главный вопрос», — отметил собеседник RT.

Нерешённые проблемы



Одним из центральных пунктов минского комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе, который был согласован участниками «нормандской четвёрки» в 2015 году, является разведение вооружённых сил Украины и непризнанных республик Донбасса на линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский

AFP

© Genya Savilov

Однако разведение сил на участках рядом с населёнными пунктами Золотое и Петровское попытались сорвать представители националистических организаций, которые рассматривают попытки Киева добиться прогресса в урегулировании ситуации на востоке страны как «капитуляцию».

Несмотря на это, 2 ноября стало известно о завершении разведения войск в Золотом, а 12 ноября ВСУ сообщили об отводе сил в Петровском. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Москва приветствует разведение сил, и отметил важность того, что «действующая киевская власть в этом вопросе не пошла на поводу у радикалов».

Источник RT в офисе президента Украины считает, что Зеленский действительно хочет добиться прогресса в урегулировании конфликта и готов идти на непопулярные меры, однако в этом вопросе ему может помешать его неопытность.

«Зеленский хочет добиться мира на востоке страны, поэтому готов предпринимать непопулярные шаги. Есть и готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Проблема в том, что украинский лидер достаточно неопытен в политике и может допустить много стратегических ошибок. Это главное опасение советников президента», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский указал на то, что пока неясно, как администрация Зеленского собирается решить вопрос Донбасса на встрече «нормандской четвёрки», учитывая, что ранее Киев заявлял о своём нежелании выполнять Минские соглашения.

Напомним, в сентябре Пристайко сообщил, что Украина не будет вносить в конституцию изменения, касающиеся предоставления особого статуса Донбассу, а также выступает против полной амнистии для участников конфликта, что предписано Минскими соглашениями.

«Допускаю, что нормандская встреча состоится, но неясно, чего на ней попытается добиться Зеленский: ведь раньше украинская сторона заявляла, что не готова выполнять политическую часть Минских соглашений, касающуюся особого статуса Донбасса и амнистии. Сложно предугадать, насколько этот саммит сможет реалистично продвинуть урегулирование конфликта», — сказал Погребинский в интервью RT.

С этой точкой зрения солидарен и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Киев вряд ли примет условия Минских соглашений.

«Зеленский не согласится на условия минских договорённостей, которые подписала Украина. Киевская сторона обвиняет Донбасс в выдвижении якобы невыполнимых условий, чтобы подменить понятия, так как все эти условия были установлены гарантами Минских соглашений, членами «нормандской четвёрки», включая Украину», — пояснил эксперт.

Об отсутствии предпосылок для достижения прорывного соглашения на саммите «нормандской четвёрки» заявил и собеседник RT в партии «Европейская солидарность».

«Я не вижу пока предпосылок для заключения мирного договора. Подписание такого соглашения приведёт к масштабным акциям протеста в Киеве и других крупных городах. А что делать с радикалами, новая власть пока не решила», — отметил источник RT.

О том, что украинские праворадикалы могут помешать мирному процессу, заявили и источники RT в украинском МИД.

«Это вопрос болезненный для общества: Киеву приходится учитывать мнение националистов», — отметил собеседник.