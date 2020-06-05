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«Не припомним удачных проектов США»: в МИД ответили на заявление Госдепа о «деструктивной роли» РФ на Ближнем Востоке

05 июня 2020, 16:50  •  53 • В мире
Проекты США на Ближнем Востоке приводили лишь к смертям и разрушениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала слова помощника госсекретаря Соединённых Штатов Дэвида Шенкера. Ранее он выразил мнение, что Москва играет «деструктивную роль» в Ближневосточном регионе, а потому «должна оттуда уйти».
 
Reuters © Omar Sanadiki
 

Россия «играет деструктивную роль» на Ближнем Востоке и «должна уйти» из региона. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

«Влияние русских не является продуктивным или стабилизирующим в регионе, будь то в Сирии или Ливии. Здесь речь не о соперничестве, а о том, что на протяжении 45 лет являлось краеугольным камнем внешней политики США, — о недопущении проникновения русских на Ближний Восток. Сейчас они там и играют деструктивную роль. И мы считаем, по правде говоря, что они должны уйти оттуда», — заявил американский чиновник во время видеоконференции, организованной Институтом Ближнего Востока в Вашингтоне.

По его мнению, России удалось закрепиться в регионе из-за «неудачной» позиции предыдущей администрации США.

«Администрация Обамы — к счастью или к несчастью — положительно отнеслась к вмешательству России в ситуацию в Сирии, рассудив, что там назревает затяжной кризис. Россия, задействовав 40 своих самолётов, смогла переломить ход войны, и режим Асада сохранился до сегодняшнего дня. Честно говоря, я считаю эту позицию неудачной», — сказал он.

Говоря о «соперничестве великих держав» на Ближнем Востоке, Шенкер заявил, что Вашингтон не заставляет какие-либо страны делать тот или иной выбор. Однако США хотят, чтобы государства знали о возможных последствиях, которые могут повлечь за собой их решения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Шенкера, предложила вспомнить результаты политики Вашингтона в регионе.

«Хотелось бы уточнить, какой американский проект последних двух десятилетий на Ближнем Востоке Шенкер считает удачным?.. Не можем припомнить. Только смерти и разрушения», — сказала она РИА Новости.

Захарова добавила, что, возможно, господин Шенкер именно так и видит итог «удачного проекта».

В беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что у данного заявления могут быть две цели: попытаться снова дискредитировать Россию или перенаправить внимание международного сообщества с внутренних проблем США на «внешний тренд».

«Больше, чем Соединённые Штаты, на Ближнем Востоке уже никто не натворит. Можно вспомнить события в Египте, все цветные революции, Ирак, Сирию. Куда бы Америка ни вмешивалась, она оставляла после себя разруху, войны и террористические угрозы. Россия же навела порядок в Сирии, сломала хребет международному терроризму. США хотят нашего ухода, чтобы снова попытаться стравить ближневосточные страны, играть на противоречиях», — считает Джабаров.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, подобные заявления со стороны США делаются в рамках информационной войны.

«Россия своим присутствием, особенно в САР, поставила чёткий заслон Соединённым Штатам в части возможного разделения Сирии и свержения законного правительства», — сказал Швыткин в разговоре с RT.

  • Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Ранее, в феврале, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке возможна только через диалог. По его словам, в отличие от продвигаемых рядом стран конфронтационных схем, Москва предлагает Ближнему Востоку конструктивную и объединительную повестку дня, а также призывает к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы.

«Убеждены: последовательная реализация данной инициативы стала бы важным шагом на пути оздоровления ситуации на всем Ближнем Востоке, позволила бы заложить основу для создания там архитектуры взаимного доверия», — заявил Лавров в интервью итальянской газете La Stampa.

Напомним, в 2011 году в Сирии начался мощный внутриполитический кризис, который перешёл в вооружённое противостояние правительственных войск и противников действующей власти. В сложившейся ситуации активизировались террористические организации, в том числе «Исламское государство»*. Россия с 2015 года по просьбе официальных сирийских властей оказывает военную и иную помощь Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлении страны. За это время правительству САР удалось вернуть под контроль более 90% территории страны.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муамар Каддафи, правивший страной с 1969 года. Его противников поддерживали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. После гибели Каддафи между различными кланами и вооружёнными группировками началась борьба за власть как на государственном, так и региональном уровнях. Страна, по сути, погрузилась в гражданскую войну. Сейчас там действуют два центра власти.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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