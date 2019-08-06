«Не принимают всё, что им невыгодно»: в Крыму отреагировали на заявление генсека НАТО о воссоединении полуострова с РФ

Странам Запада не удастся убедить жителей Крыма в том, что их желание вернуться в состав России было неискренним. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Ранее глава военного блока выразил мнение, что воссоединение полуострова с РФ — это проявление «конкуренции великих держав». Между тем в Госсовете Крыма отметили, что высказывание руководителя альянса стоит рассматривать как пример двойных стандартов, поскольку в НАТО отказываются считаться с демократическим волеизъявлением крымчан.

Крымский референдум 2014 года — это желание людей вернуться на Родину, а не участие в чьих-то «конкурентных играх». Такое заявление сделал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение полуострова с РФ якобы стало проявлением «конкуренции великих держав».

«Сколько бы ни интриговали США на международной арене, им не удастся убедить население полуострова в том, что желание вернуться в Россию было неискренним. Крымчане уже не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота, их не интересовал последние 30 лет путь в Европу, в НАТО и в другие «сладкие» места. Они хотели домой, и в 2014 году эта возможность была предоставлена», — заявил Бальбек в беседе с RT.

В понедельник, 5 августа, Йенс Столтенберг в ходе выступления в Центре стратегических исследований при Университете королевы Виктории в Новой Зеландии назвал соперничество сверхдержав, терроризм и киберпреступность главными вызовами, стоящими перед НАТО.

При этом, по его словам, именно последствия «конкуренции между великими державами» привели к тому, что Крым в 2014 году стал частью РФ. Также генсек Североатлантического альянса упрекнул в Москву в наращивании военного потенциала и давлении на «основанный на правилах миропорядок», в результате чего, по его мнению, было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы наблюдаем возросшее присутствие России на Ближнем Востоке, в Сирии, а также попытки России вмешаться и подорвать веру в демократические институты в ряде стран НАТО и других», — добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

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© Yves Herman

Депутат республиканского Госсовета Владислав Ганжара считает, что заявления Столтенберга является ещё одним примером «двойных стандартов», которые применяются в альянсе

«Сегодня в НАТО и в других структурах понимают, что однополярная модель устройства мира, навязанная после распада Советского союза, себя исчерпала. Наверное, воссоединение Крыма с Россией стало катализатором определённых процессов во всём мире. На самом деле принять то, что случилось пять лет назад, они не могут до сих пор. Признавать Голанские высоты как часть Израиля, признавать Косово как отдельный субъект международных отношений — можно, а признать воссоединение Крыма с Российской Федерацией, которое исходило из волеизъявления людей, живущих на территории Крыма — нельзя. Это политика двойных стандартов, которой они объясняют всё, что выгодно им, в нужном ключе и свете. Всё, что невыгодно — они не принимают и не готовы с этой позицией мириться», — указал парламентарий в беседе с RT.

Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума в марте 2014 года, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались в поддержку воссоединения с Россией.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал «недопустимым» факт нахождения Крыма в составе РФ. Выступая в ходе заседания Вашингтонского экономического клуба, дипломат заявил, что Крым должен «вернуться» в состав Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что глава Госдепа США не уважает демократический выбор крымчан.

Адаптация по-натовски

В начале июля RT ознакомился с докладом Оборонного колледжа НАТО о необходимости изменения Североатлантического альянса для адаптации к новым угрозам. В документе говорится, что за последние пять лет обстановка в Евро- Атлантическом регионе стала менее стабильной и предсказуемой якобы из-за действий России. В частности, упоминается «аннексия Крыма» и наращивание военного потенциала на полуострове, размещение ракетных комплексов в Калининграде, «нарушения» воздушного пространства стран — союзников НАТО.

Однако сотрудники Оборонного колледжа НАТО никоим образом не указали, что на эти шаги Москва пошла из-за нарастания военной активности у границ России. Об этом говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, указывая, что предпринимаемые НАТО действия возле рубежей России достигли «небывалого уровня со времён холодной войны».

В докладе поясняется, что альянс оказался неподготовленным к новым условиям безопасности в связи с сокращением финансовых ресурсов на протяжении 25 лет. Между тем в НАТО выразили гордость тем, как альянс проявляет «гибкость и солидарность», что в будущем ещё сильнее укрепит Североатлантический блок.

«То, как НАТО адаптируется к ситуации, сложившейся после аннексии Россией Крыма в 2014 году, вызывает гордость и свидетельствует о способности альянса приспосабливаться и сохранять сплочённость. Принятие обдуманных консенсусных решений, также тщательная координация политической воли и военного потенциала могут способствовать дальнейшему укреплению альянса», — пояснили аналитики Оборонного колледжа НАТО.