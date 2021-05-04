«Не применять язык агрессии и навязывания взглядов»: в России ответили на высказывания Блинкена о нормализации отношений

В России положительно оценили возможность организации личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Однако, как отметили в Совете Федерации и Госдуме, американской стороне не следует выдвигать каких-либо условий или навязывать Москве определённые взгляды. Так парламентарии прокомментировали позицию госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что в Вашингтоне предпочли бы более стабильные отношения с Москвой. При этом он добавил, что США «примут соответствующие меры», если Россия «решит действовать бездумно или агрессивно».

В России положительно оценили возможность организации личной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, отметив при этом, что Вашингтону стоит отказаться от выдвижения каких-либо условий. Так, по словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, для нормализации отношений между двумя странами Вашингтону не следует навязывать Москве своё видение внутренней политики, которую, как считают в США, должна проводить Россия.

«Сама по себе встреча это хорошо, и разговор это хорошо. Не думаю, что США должны выдвигать какие-то условия, то есть они должны просто говорить о нормализации отношений. Они, к сожалению, не понимают, что всё, что они говорят о нас, зеркально относится к ним: и безрассудство, и агрессивность в политике», — сказал собеседник RT.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не ищет эскалации и предпочёл бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Вместе с тем он отметил, что администрация Байдена намерена принять меры, «если Россия решит действовать бездумно или агрессивно». Таким образом он высказался о перспективе встречи лидеров двух стран в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

«Мы не стремимся к эскалации. Мы бы предпочли более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия будет двигаться в этом направлении, то будем и мы, и я считаю, что у президента Байдена будет возможность напрямую обсудить этот вопрос при личной встрече с президентом Путиным», — сказал Блинкен.

Наряду с этим госсекретарь назвал очевидным то обстоятельство, что «в некоторых областях в интересах обеих стран попытаться найти возможности для сотрудничества».

«Стратегическая стабильность, вероятно, находится выше всех в списке. И уже, несмотря на серьёзные различия между нами, мы сумели продлить договор СНВ-III на пять лет. Мы будем искать и другие возможности», — добавил Блинкен.

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с корреспондентом RT заявил, что сама по себе перспектива встречи лидеров России и США «вселяет осторожный оптимизм».

«С одной стороны, давно пора заканчивать эту конфронтацию, наши отношения сейчас находятся на низком уровне, что мешает не только нам, но и американцам. Поэтому намерения Госдепартамента оправданные», — сказал депутат.

Вместе с тем он обратил внимание на оговорку Блинкена о намерении США наблюдать за действиями России. По словам Морозова, с позиции дипломатии подобные заявления неприемлемы.

«Мы выстраиваем свою политику, исходя из своих национальных интересов. Если они противоречат интересам США, то США нужно подстраиваться и сближать позиции за столом переговоров, а не применять язык агрессии, давления и навязывания своих взглядов», — заключил он.

Ранее в российском МИД допустили, что в случае встречи двух лидеров одним из вопросов для обсуждения станет кибербезопасность, поскольку данная тема интересна и для Москвы, и для Вашингтона.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских. По его словам, речь идёт о приоритетном направлении в отношениях двух стран.

Напомним, 13 апреля Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили отношения двух стран, вопросы контроля над вооружением, а также ряд других тем. Тогда же президент США предложил рассмотреть возможность организации личной встречи двух лидеров в обозримой перспективе.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве продолжают изучать это предложение и анализировать ситуацию, поскольку «каждый раз слова о саммите... соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций».

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что встреча Путина и Байдена может состояться в июне 2021 года, однако итоговое решение будет приниматься, исходя из множества факторов. До этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга предположила, что встреча двух президентов может состояться предстоящим летом.