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Не прикинуться ли Тони Блэру имбецилом?

22 августа 2021, 22:05  •  113 • Украина
Неладно что-то в англосаксонском королевстве
Имбеци́льность средняя степень олигофрении,
слабоумия, умственного недоразвития.
Медицинская энциклопедия
Если бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал действующего президента США Джо Байдена имбецилом, то, согласитесь, неладно что-то в англосаксонском королевстве.
Хотя будем точными: Тони Блэр выразил гнев не в адрес самого Джо Байдена, а квалифицировал как «имбецильный» его лозунг об уходе из Афганистана и завершении «эпохи бесконечных войн». Однако хрен редьки не слаще. Блэр заявил: «Реальные завоевания за 20 лет теперь будут утрачены, а все джихадисты мира вдохновятся. Россия и Китай окажутся в преимуществе. Те же, кто надеялся на обещания лидеров Запада, будут считать их неустойчивой валютой».
Блэр рассматривает запрещённый в России «Талибан»* с его стремлением превратить религию в экстремистскую политическую идеологию как стратегическую проблему для Запада. Бывший британский премьер уверен, что «у Запада нет ни решительности, ни стратегии, и отсутствует способность получить у общества поддержку в бессрочных военных обязательствах».
Обидно за старенького Джо Байдена, который хотел сделать как лучше, но не всем это понравилось. Впрочем, не будем его защищать. У него существуют помощники и советники, которые на пальцах объяснили ему, что он встал перед неприятным выбором: либо убираться из Афганистана, либо втягиваться в новый Вьетнам. Напоминание о Вьетнаме Байдену не понравилось, поскольку он не забыл, чем та война кончилась для Америки. Тогда были потеряны десятки тысяч американских жизней, утрачен международный престиж, а в обществе появился «вьетнамский синдром» как коллективно-психологическое состояние потерпевших поражение.
Не будем обвинять Тони Блэра в умственном недоразвитии, хотя такие предположения и могут возникнуть при воспоминании о том, с каким маниакальным упорством он искал химическое оружие у Саддама Хусейна, ничего не нашел, а войну против Ирака в 2003 году всё же начал.
Президент Джордж Буш-младший, возглавивший тогда поход в Ирак, шел на поводу у пассионарного Блэра. Эта война, начатая на пустом месте и разорившая благополучную страну, очень напоминает поход безумного властителя против соседей оттого, что те стали являться ему во сне в непотребном виде.
Тони Блэр – типично британская разновидность ненормальности, которой свойственно желание ухватить побольше чужого богатства. Богатейшие запасы высококачественной иракской нефти в случае оккупации отдавались британским и американским корпорациям на полное разграбление.
Миллион иракцев погиб в результате агрессии. И сегодня, 18 лет спустя после начала вторжения, Ирак остаётся территорией хаоса. Разве действия Блэра и Буша, которые привели к такому результату и породили запрещённое в России «Исламское государство»*, не были имбецильными?
Блэр не случайно набросился с обвинениями на американского президента. У США есть придуманное оправдание агрессии в Афганистане – взрыв башен-близнецов в Нью Йорке. У Блэра никаких оправданий нет. А ведь предстоит подведение итогов. И начнётся оно, скорее всего, после ухода войск США из Ирака. Едва ли Блэра успокоило обещание Байдена премьер-министру Ирака Мустафе аль-Кязыми, что американские войска не покинут эту страну в ближайшем будущем. Якобы 2500 военных США сосредоточатся исключительно на инструкторской, материально-технической и разведывательной деятельности и не будут участвовать в боевых операциях. Обещание это было дано в июле сего года, а иракский парламент единогласно проголосовал за вывод американского контингента из республики ещё в январе прошлого года после того, как ВВС США убили генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы «Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.
Вашингтон проигнорировал решение иракского парламента, но ситуация меняется. 10 октября в Ираке предстоят парламентские выборы, а страна разодрана. Неясно, кто принимет участие в голосовании и появится ли в парламенте дееспособное большинство. Скорее всего, выборы никаких изменений не принесут, и у власти останется тот же коррупционный марионеточный режим.
Однако нельзя исключать и другое. Люди устали от коррупции, бандитизма, нищеты. Следствий этой усталости и боится Тони Блэр. В случае прихода к власти в Ираке национально-освободительных сил с бывшего британского премьера спросят за всё. По своим деяниям он вполне потянет на статус международного преступника.
Может быть, в таком случае ему легче прикинуться имбецилом? С таких спросу нет.
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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