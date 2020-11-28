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Не придётся повторно обращаться в поликлинику: в России упростили порядок оформления инвалидности

28 ноября 2020, 18:30  •  92 • В России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру оформления и подтверждения инвалидности. Согласно изменениям, при необходимости внести уточнения в направление на медико-социальную экспертизу гражданам не придётся повторно обращаться в поликлинику. Специалисты бюро МСЭ самостоятельно вернут документ, указав, какой информации не хватает.
 
РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру оформления и подтверждения инвалидности. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно изменениям, гражданам больше не придётся повторно обращаться в поликлинику, если в выданном медучреждением направлении на медико-социальную экспертизу отсутствует часть необходимой информации.

В правительстве напомнили, что для установления или подтверждения инвалидности россиянам необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдаётся поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований.

«Раньше, если в направлении был указан не полный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придётся. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — говорится в документе.

Возврат направления в медицинскую организацию должен произойти в течение трёх рабочих дней, ещё 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

В пресс-службе кабмина отметили, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утверждён из-за угрозы распространения коронавируса и будет в силе как минимум до 1 марта 2021 года.

Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. 

«Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия», — уточнили в правительстве.

Депутат Госдумы, вице-президент «Всероссийского общества слепых» Олег Смолин в беседе с RT отметил, что новое постановление правительства является одним из шагов по дебюрократизации оформления инвалидности.

  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Он объяснил, что в настоящее время людям с инвалидностью приходится сталкиваться с рядом сложностей в процессе оформления подтверждающих медицинских документов.

«Нужно пройти большое количество врачей... Например, если вы хотите получить индивидуальную программу реабилитации... приходится ходить по врачам месяц, при этом многие врачи недовольны, потому что у них много других забот. Другая проблема — это доступность медико-социальной экспертизы», — добавил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на то, что постановление было подписано в преддверии Международного дня инвалидов (отмечается 3 декабря).

Напомним, в августе правительство также упростило процедуру оформления социальной поддержки для граждан, чьи интересы представляют их опекуны. Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 10 августа.

«Речь идёт о несовершеннолетних детях и людях с инвалидностью», — пояснил глава правительства.

Он рассказал, что ранее для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, питание или парковку опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой. Сейчас он сможет это сделать дистанционно.

«До конца этого года все сведения о законных представителях тех, кто имеет право на социальную поддержку, будут занесены в Единую государственную информационную систему социального обслуживания», — рассказал премьер.

Банк данных, отметил Мишустин, будет содержать сведения и о гражданах, лишённых родительских прав, что позволит защитить детей и тех, от имени кого действует опекун, а также исключить возможные злоупотребления.

«Кроме того, в систему будут внесены сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на социальную поддержку, в первую очередь на получение квартиры за счёт государства. База данных будет единой для всех органов исполнительной власти, а главное — удобной в использовании», — разъяснил глава кабмина.

Ранее Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трёх до семи лет. В кабмине уточнили, что на эти цели будет потрачено более 123 млрд рублей, что позволит поддержать порядка 4,2 млн детей. 

Помощь могут получить семьи, чьи доходы не превышают величину одного прожиточного минимума на человека. В соответствии с установленным порядком размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц.

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