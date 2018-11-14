«Не превысит обычный уровень»: Медведев утвердил двухэтапную индексацию коммунальных платежей в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации коммунальных платежей в 2019 году. Такая мера позволит не допустить слишком высокого роста сборов из-за повышения НДС до 20% с 1 января 2019 года. Ранее с предложением учесть изменение налога в ценообразовании стоимости коммунальных услуг выступало Министерство экономического развития РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платежей за коммунальные услуги в 2019 году. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, повышение будет произведено дважды: с 1 января — на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%.

Отмечается, что это делается в связи с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

«Подписанным постановлением в Основы формирования индексов внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень», — говорится в справке к постановлению.

До этого, подчеркнули в правительстве, повышение осуществлялось раз в год — в июле, и его размер составлял примерно 4%.

Ранее Ассоциация «ЖКХ и городская среда» в письме, адресованном министру строительства России Владимиру Якушеву, утверждала, что, если не учесть рост НДС в расчёте коммунальных платежей, это может привести к убыткам для коммунальщиков.

В августе с инициативой учесть рост НДС в коммунальных платежах выступили в Минэкономиразвития. Ведомство подчёркивало, что эта мера позволит поддержать организации, поставляющие электричество, холодную и горячую воду.

«Изменение налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния», — заявили в пресс-службе ведомства.

28 июля 2018 года Медведев подписал постановление правительства, согласно которому упрощается оформление документов на получение субсидий для оплаты коммунальных платежей. Так, согласно новым правилам, появляется возможность самостоятельно указывать состав своей семьи.

«Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми исключаются случаи истребования у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии будут самостоятельно декларировать состав своей семьи», — говорится в документе.

При этом ранее необходимо было предоставлять справки о составе семьи, которые бы подтверждали «причины изменения состава семьи, выбытия граждан из состава семьи, представлять копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи».

«Такой порядок затрудняет реализацию права на получение гражданами субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, создаёт затруднения при принятии уполномоченными органами решения о предоставлении социальной поддержки», — подчёркивается к справке к постановлению.

РИА Новости

© Александр Астафьев

Для улучшения качества госуслуг

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20% с 1 января 2019 года. Как подчёркивал министр финансов России Антон Силуанов, это позволит ежегодно увеличивать поступления в бюджет на 670 млрд рублей.

«Для выполнения поручений президента из майского указа и из обращения к Федеральному собранию, по оценочным мнениям, требуется 8 трлн рублей. Глава государства поручил решить поставленные задачи где-то к середине 2020-х годов, а повышение НДС будет приносить в среднем порядка 620—650 млрд рублей в год. Это главная цель увеличения ставки налога», — сказал Силуанов.

Как подчеркнул министр, в конечном итоге взимаемые в качестве налогов средства вернутся населению в виду государственных услуг более высокого качества.

При этом в понедельник, 12 ноября, Путин на совещании с членами правительства поручил Медведеву провести анализ налоговой нагрузки на россиян.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растёт фискальная и квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни, там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — сказал президент.

Также во вторник, 13 ноября, Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении на семь лет деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Согласно инициативе, срок деятельности фонда будет продлён до 1 января 2026 года.