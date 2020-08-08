Не прельстилась: жительница Австрии сдала полиции кучу денег

В мусорном пакете находилось 16 тысяч евро мелкими купюрами и монетами. И он был без присмотра, что и привлекло проезжавшую мимо гражданку. Той показалось, что это неправильно: мусор у дороги. Видимо, сказался менталитет жительницы небольшой и привыкшей к порядку европейской страны. Благородное стремление к чистоте на улицах привело к неожиданной находке, после чего женщина незамедлительно отвезла деньги в ближайший участок полиции. Потом выяснилось, что деньги на обочине случайно оставил некий мужчина и ему их вернули.

Подобные истории случаются не часто, но регулярно. Известны случаи, когда ничего не подозревающие люди обнаруживали в самых неожиданных местах слитки с золотом, чемоданы с деньгами и другие ценности. Вопрос лишь в том, что они с ними потом делали. Возможно, это покажется странным, но в большинстве случаев граждане разных стран сдают деньги правоохранителям. И дело тут не только в честности и законопослушности, хотя и они играют немалую роль. Это обычная человеческая рациональность. Присвоить нечто ценное и не принадлежащее тебе – большой риск.

Можно попасть на камеры, а потом сесть за воровство или присвоение в тюрьму. Кроме того, деньги могут иметь криминальное происхождение, и тогда решивший их прикарманить рискует распрощаться с жизнью, когда будет найден их хозяевами. Либо же средства могли быть получены за какое-то правонарушение исполнителем и затем по каким-то причинам оставлены в ненадлежащем месте. Тогда охотник поживиться за чужой счет рискует сокрыть важную улику и стать косвенным соучастником преступления. Так что лучше всего ценную находку сразу же сдавать полиции. Этот тот случай, когда честность и рациональность полностью совпадают.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik