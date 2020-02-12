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Не представляют опасности для окружающих: в России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов
12 февраля 2020, 13:24 • 94 • В России
В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа. В медучреждении отметили, что заболевание у мужчины протекало в лёгкой форме, и сейчас он не представляет опасности для окружающих. Накануне в Тюмени из больницы выписали китайскую студентку, ранее также госпитализированную с коронавирусом. Таким образом, в России больше нет пациентов с заболеванием, которому Всемирная организация здравоохранения присвоила название COVID-2019.
© chitazdrav.ru
Проходивший лечение от коронавируса в Чите гражданин Китая Ван Юньбин выздоровел и был выписан из Краевой клинической инфекционной больницы. Как отметил главврач учреждения Сергей Юрчук, Юньбин находился на лечении с 26 января.
При этом в пресс-службе Минздрава Забайкальского края сообщили, что жена и дочь Ван Юньбина останутся под наблюдением врачей как лица, контактировавшие с больным. Семью гражданина КНР выпишут из стационара после двух подтверждённых отрицательных анализов на коронавирус. По предварительным данным, это может произойти до конца недели.
Накануне в Тюмени из больницы выписали студентку из Китая, у которой ранее обнаружили коронавирус. Лабораторные анализы показали, что девушка здорова.
«Её выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные», — цитирует РИА Новости директора областного Департамента здравоохранения Инну Куликову.
С учётом этой информации, в России больше нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — оба инфицированных на территории РФ официально выписаны из медучреждений.
Вместе с тем, Куликова рассказала об отрицательных анализах на коронавирус, взятых у прибывших из Китая людей. Речь идёт от 128 россиянах, которых самолётами перевезли из Китая и поместили на двухнедельный карантин в тюменский лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель». Образцы анализов направили не только в местный институт, но и в Новосибирск. Ответы из обеих лабораторий оказались отрицательными.
«Они чувствуют себя хорошо... Разницы, где находиться — в инфекционной больнице или «Градостроителе» — нет», — отметила Куликова.
В свою очередь, руководитель тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо уточнила, что у находящихся на карантине возьмут повторные анализы на десятый и 12-й день. Люди смогут отправиться домой при условии отрицательных результатов тестов.
Также стало известно о побеге из инфекционного отделения Боткинской больницы жительницы Санкт-Петербурга, которая вернулась домой после путешествия в КНР. По итогам поездки её поместили на двухнедельный карантин, но как сообщает «Фонтанка», женщина самовольно покинула больницу вопреки предписаниям оставаться в учреждении на протяжении 14 дней. Теперь ей грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.
Торговля масками и препаратами
На этом фоне стало известно, что в ряде российских регионов существенно выросла цена на медицинские маски. Ранее ФАС пригрозила аптечным сетям, практикующим подобную ценовую политику, мерами антимонопольного регулирования.
Так, краевое управление ФАС по Пермскому краю сообщает, что в ряде местных аптечных сетей отмечено семикратное повышение цен на маски. Кроме того, сообщается о подорожании масок у крупных поставщиков.
«Так, если в декабре 2019 года розничные аптечные сети имели возможность закупить у крупных оптовых поставщиков медицинские маски по цене от 1,04 рубля за штуку, то в феврале 2020 года средняя стоимость средства индивидуальной защиты выросла до 7 рублей за штуку», — сообщили в пресс-службе УФАС по Пермскому краю.
Ведомство также запустило проверку рекламы медицинского препарата, которому одна из региональных аптек приписала способность бороться с коронавирусом. ФАС обратилась в специализированные учреждения.
В Пермском государственном медицинском университете имени академика Е.А. Вагнера заявили ФАС об отсутствии данных о подобных свойствах товара. В учреждении также указали, что средства специфической профилактики коронавирусной инфекции находятся на стадии разработки.
Кроме того, в Москве ФАС обнаружила несколько клиник, которые предоставляют неверные сведения о диагностике коронавируса. В ведомстве отметили, что такая политика является необоснованной не только с медицинской, но и с этической точки зрения.
Новое название
Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке коронавируса неизвестного типа. Эпицентром заболевания стала провинция Хубэй, но впоследствии вирус распространился по КНР и за её пределы. Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае, согласно последним данным Госкомитета по делам здравоохранения страны, превысило отметку в 44,6 тыс. Скончались свыше 1,1 тыс. человек, выздоровело более 4,7 тыс.
Кроме Китая наибольшее количество случаев заражения вирусом зафиксировано в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Австралии, Германии и США.
Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения присвоила вирусу новое название, сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса — COVID-2019. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, лёгкое для произношения и связанное с заболеванием», — приводит его слова РИА Новости.
Гебрейесус пояснил, что CO — это коронавирус, VI — это вирус и D обозначает заболевание. Прежде вирус был известен под обозначением 2019-nCoV, позднее власти КНР присвоили заболеванию временное обозначение Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP.
«Нынешняя эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень серьёзная, однако в силу принятых мер появились некоторые позитивные тенденции. Темпы прироста количества больных волнообразно снижаются. Наибольший однодневный прирост
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