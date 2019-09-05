«Не представляют боевой ценности»: с какими проблемами сталкивается Украина при строительстве новых кораблей

В Одесской области закончились заводские испытания десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр», сообщает Минобороны Украины. Утверждается, что они обладают необходимой манёвренностью, высокой скоростью и в целом якобы превосходят по боевым возможностям зарубежные образцы. Однако, как полагают эксперты, военное ведомство преувеличивает характеристики «Кентавра». К тому же ввод в строй судов небольшого водоизмещения не способен увеличить оперативные и боевые возможности ВМС Украины, подчёркивают специалисты.

На Украине завершились заводские испытания двух десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр-ЛК». Проверка систем и агрегатов судов проходила в акватории Чёрного моря у берегов Одесской области. Об этом сообщается на YouTube-канале телерадиостудии «Бриз» Министерства обороны Украины.

«Катера построены по стандартам НАТО, поэтому значительно отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование», — говорится в описании к видеоролику испытаний.

К преимуществам «Кентавра» Минобороны Украины относит манёвренность, способность выдерживать волнение в три балла, бронированный корпус, значительную автономность и малозаметность для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Катер вмещает до 32 военнослужащих.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов похвалил «Кентавры» за соответствие «лучшим мировым образцам». Однако такой точки зрения в стране придерживаются далеко не все. Например, в мае 2019 года в эфире телеканала UMN военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут раскритиковал новый катер за недостаточную мореходность и невысокую скорость.

«Катер, который есть в теории, в характеристиках на бумаге, в макете, который испытывают в специальном бассейне, — это одно… Получается, что он должен стоять ровно, а у него дифферент какой-то или крен. В теории это всё может быть хорошо, ходить — быстрое, скоростное. А на практике — что-то с чем-то не работает… и вопросы, вопросы, вопросы», — сказал Чмут.

Два украинских «Кентавра» были заложены в 2016 году и спущены на воду в сентябре 2018-го. Разработчиком проекта 58503 Минобороны назначило Исследовательско-проектный центр кораблестроения.

Строительством катеров занимается «Кузница на Рыбальском» (Киев), которая ранее принадлежала Петру Порошенко. В ноябре 2018 года экс-президент продал свыше 50% акций предприятия компании «Эвинз лимитед», бенефициаром которой является бывший вице-премьер-министр Украины, олигарх Сергей Тигипко.

Нереализованные планы

Прототипом «Кентавра» послужил шведский десантно-штурмовой катер Stridsbat 90 компании Dockstavar. Возможности судна позволяли патрулировать прибрежную акваторию и проводить десантные операции. На основе аналогичной концепции боевого применения в 2013 году был сконструирован российский катер проекта 03160 «Раптор».

В конце мая 2019 года начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины капитан 1-го ранга Василий Радчук сообщил, что «Кентавр» превосходит Stridsbat 90. По его словам, украинский катер «эффективнее в боевом отношении и имеет улучшенные мореходные особенности».

Учения ВМС Украины

Facebook

© navy.mil.gov.ua

Радчук признал, что военные обнаружили на «Кентаврах» ряд недостатков. Однако он сообщил, что в конструкцию корпуса катера и его энергетической установки были внесены необходимые изменения. Офицер отметил, что у корабля существует крен в четыре градуса, но он якобы «является плюсом для такого типа катера».

В беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что украинский катер «не представляет боевой ценности». Курс Минобороны Украины на строительство «Кентавров» является свидетельством деградации судостроительной отрасли, считает эксперт.

«В советское время на территории Украины строились эсминцы и авианосцы, сейчас страна с трудом тянет производство катеров. Никакого военного смысла в этих потугах нет. Киев своим главным противником называет Россию, но для реального противостояния нашему Черноморскому флоту бесполезно строить катера», — пояснил Сивков.

После потери Крыма основу боевого состава ВМСУ составляют фрегат проекта 1135.1 «Гетман Сагайдачный», корвет проекта 1124П «Винница» и несколько небольших ударных кораблей. В 2014 году Минобороны Украины приняло решение о возобновлении производства катеров проекта 58150 «Гюрза-М». Военное ведомство рассчитывало получить 18 кораблей до 2020 года. Однако на сегодняшний день построены только шесть единиц.

Сейчас Киев ведёт переговоры с французскими коллегами о возможном запуске совместного производства патрульных катеров OCEA FPB 98. В прошлом году ВМСУ получили от США два списанных судна класса Island, предназначенных для охраны прибрежной полосы.

В Минобороны Украины не скрывают, что усилия по увеличению количества катеров в боевом составе флота вызваны отсутствием денег на строительство и закупку более габаритных кораблей. На протяжении последних восьми лет в недостроенном состоянии находится головной корвет проекта 58250 «Владимир Великий».

В июне 2018 года командующий ВМСУ Игорь Воронченко предрёк коллапс всей кораблестроительной отрасли Украины, если государство не изыщет средства на реализацию программы производства кораблей проекта 58250. Первоначально Киев планировал построить 12 корветов к 2026 году, затем серия сократилась до четырёх единиц.

В июле 2019 года министр обороны Степан Полторак доложил президенту Владимиру Зеленскому о необходимости выделения 6,8 млрд гривен (около $270 млн) для достройки «Владимира Великого». На текущий момент о решении украинского лидера ничего не сообщается.

Между тем под угрозой провала находится проект перспективного катера типа «Лань» водоизмещением 455 тонн. Корабль должен получить пусковую установку противокорабельных ракет «Нептун» (восемь единиц). К 2021 году Минобороны Украины планирует получить три корабля, но на сегодняшний день не заложен ни один.

Амбиции и ресурсы

Тип флота, который создаёт Украина, принято называть «москитным». Страны — обладательницы таких военно-морских сил делают ставку на строительство небольших кораблей. Предполагается, что при их грамотном тактическом применении может быть обеспечено боевое преимущество над противником, который обладает более крупными кораблями.

4 сентября на пресс-конференции Киевского института проблем управления имени Горшенина генерал-лейтенант ВСУ, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец заявил о неспособности «москитного» флота страны отстаивать национальные интересы. По его мнению, Киев обязан создавать полноценные военно-морские силы. В частности, он призвал нынешнее руководство Украины закупить «фрегаты у американцев».

В ноябре 2018 года Игорь Воронченко сообщил, что Соединённые Штаты готовы продать Киеву сторожевые корабли Oliver Hazard Perry водоизмещением 4,2 тыс. тонн, которые постепенно выводятся из состава флота. Основным оружием фрегата являются противокорабельные ракеты Harpoon.

Фрегат Oliver Hazard Perry USS Underwood (FFG-36)

AFP

© HO / PERUVIAN NAVY

Константин Сивков полагает, что приобретение подержанных сторожевых кораблей не позволит повысить боевые и оперативные возможности ВМСУ. По словам эксперта, Украине необходимо запустить строительство собственных фрегатов и корветов, но соответствующую научно-техническую базу Киев уже растерял.

«Американские фрегаты типа Oliver устарели. Неудивительно, что американцы ищут способ избавиться от них, да ещё за деньги. К тому же совершенно непонятно, как Киев собирается их эксплуатировать, — для этого нужна специфичная материальная база. Её на Украине нет, как и денег на покупку кораблей», — рассказал Сивков.

Аналогичной точки зрения придерживается руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. В беседе с RT эксперт отметил, что с покупкой Oliver Hazard Perry Военно-морские силы Украины получат новые проблемы.

«Опыт эксплуатации флагмана ВМСУ «Гетмана Сагайдачного» свидетельствует о том, что Украина не в состоянии должным образом обращаться с морской техникой и проводить её качественный ремонт. Фрегат почти не выходит в море и постоянно приварен к причальной стенке порта. Если украинцы купят американские фрегаты, их ожидает такая же участь. К тому же сам контракт ляжет тяжёлым бременем на бюджет Украины», — пояснил Михайлов.

Эксперт считает, что Соединённые Штаты и другие западные страны не будут продавать Украине по-настоящему современные боевые корабли, способные противостоять российскому Черноморскому флоту. По этой причине Киев продолжит строить катера, отметил специалист.

«В политике Киева наблюдается очевидное расхождение между амбициями и ресурсами, которыми реально располагает государство», — резюмировал Михайлов.