«Не позволю с лёгкостью ввести новые санкции»: что сенатор США Рэнд Пол обсуждал с российскими парламентариями

Сенатор США Рэнд Пол не позволит демократам «с лёгкостью» утвердить новые антироссийские санкции. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатами Госдумы РФ. Пол находится в России с двухдневным визитом и уже встретился с членами обеих палат парламента страны. При этом в Совфеде выразили надежду, что американский сенатор поможет «донести сигналы» до главы Белого дома Дональда Трампа. Также российские парламентарии попросили своего коллегу оказать помощь в ситуации с арестом в США Марии Бутиной, которая обвиняется в незаконной работе иноагентом.

Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол во время встречи с главой комитета Совфеда по международным делам Константином Косачёвым РИА Новости © Владимир Федоренко

В России находится американская делегация во главе с сенатором от Республиканской партии Рэндом Полом. В понедельник, 6 августа, состоялись встречи с представителями Совета Федерации, Госдумы и Министерства иностранных дел.

В ходе переговоров, в которых с американской стороны также принимали участие член сената заксобрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент исследовательской организации «Институт Катона» Питер Геттлер, обсуждались различные темы — от развития двусторонних отношений до ситуации с задержанием Марии Бутиной.

Напомним, что это уже второй визит американских политиков в РФ в течение этого лета. 30 июня в Россию в преддверии первой полноформатной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прибыла группа американских конгрессменов. При этом в ходе переговоров с российскими парламентариями сенатор от штата Алабама Ричард Шелби выразил надежду, что поездка станет началом «нового дня» в отношениях между странами.

«Важность диалога»

Первой в графике американской делегации стала встреча с членами Совфеда. По словам Пола, цель его визита — демонстрация необходимости взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Он выразил надежду на то, что переговоры между российскими и американскими сенаторами продолжатся, когда он с коллегами вернётся в Вашингтон. При этом он пригласил в столицу США членов комитета Совфеда РФ по международным делам и сообщил, что также будет обсуждаться организация подобной встречи на нейтральной территории.

«Я верю, что нашим странам необходимо больше культурных обменов, контактов между законодательными органами и открытого общения. Мир — сложное место, и мы находимся в непосредственной близости к России, к Сирии и другим местам. Поэтому, думаю, было бы очень большой ошибкой не разговаривать, не иметь открытого диалога», — сказал Пол.

Как передаёт РИА Новости, о готовности организовать мероприятие с участием парламентариев России и Соединённых Штатов уже заявили в Финляндии.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв отметил, что определённые силы в США выступают против какого-либо диалога. В этой связи он напомнил о законопроекте об ужесточении антироссийских санкций под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля», который представила группа американских конгрессменов на прошлой неделе.

«Господин Пол имеет выходы на высшее руководство США, близок Дональду Трампу, и мы рассчитываем, что мы сможем доносить через него наши сигналы», — добавил Косачёв, говоря о возможности налаживания диалога.

По его словам, поддержка Полом двустороннего взаимодействия особенно ценна, поскольку в данный момент любые контакты американских и российских политиков в США называют токсичными. Он заметил, что Пол может столкнуться с обструкцией по возвращении на родину, аналогичной той, которой подвергся глава Белого дома Дональд Трамп после саммита в Хельсинки.

Российский сенатор также рассказал, что на встрече обсуждалась тема «вмешательства» РФ в американские выборы. Американской стороне, по его словам, в очередной раз заявили, что «его и не было, и не будет».

«Санкционная истерика США»

Следующим мероприятием в графике американских делегатов значилась встреча с депутатами Госдумы РФ. Рэнд Пол сообщил о «санкционной истерике» в США, которой довольны члены Демократической партии. При этом он отметил, что у американского президента «связаны руки» в вопросе отношений с РФ.

«В США сейчас санкционная истерика. Я представляю меньшинство. Все демократы сейчас счастливы, что вводятся санкции. Они стараются пойти в обход Трампа при введении санкций. Я могу сказать вам, что постараюсь не позволить им провести это с лёгкостью», — подчеркнул Пол.

Он добавил, что нынешние попытки нормализации сотрудничества между странами — это пока маленькие шаги, но и они важны.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий попросил Пола способствовать изменению меры пресечения Марии Бутиной и заявил о готовности российской стороны предоставить «абсолютно все данные» по делу. Напомним, что россиянка была задержана 15 июля, её обвиняют в незаконной деятельности в качестве иностранного агента.

«Мы просим вас, сенатор, помочь в ситуации с гражданкой России Марией Бутиной, которая, как мы считаем, была абсолютно необоснованно арестована в США по совершенно надуманным обвинениям», — сказал Слуцкий.

Кроме того, стало известно, что 7 августа пройдёт вторая встреча российских парламентариев с членами американской делегации. Между тем Пол уже положительно оценивает итоги своего визита в РФ. Об этом сенатор-республиканец заявил по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также некоторым аспектам повестки дня в области контроля над вооружениями. Особое внимание было уделено возможностям развития межпарламентских контактов», — отметили в российском МИД.

«Стремление наладить диалог»

Как заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT, на фоне русофобских настроений, подогреваемых американскими СМИ, у политиков, наоборот, возникает желание сотрудничать. При этом, по его словам, не стоит ожидать кардинальных изменений в политике Вашингтона после визита американской делегации.

«На каждое действие есть противодействие. Понятно, что кампания о якобы российском «вмешательстве», которая разворачивается в США, переходит границы, когда у людей, наверное, возникает ощущение, что что-то не так происходит... Ещё одни санкции, усиление, а что дальше? Мне кажется, что у политиков возникает противоположное стремление — наладить общение, диалог. Тем более в США активно идёт избирательная кампания, она приближается к финалу», — заявил эксперт.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что встречи парламентариев направлены на поиск тем взаимодействия и для демонстрации реальных возможностей сотрудничества.

«Контакты носят характер, исключительно направленный на формирование неких общих стратегических задач по взаимодействию. На уровне парламентария осуществляется диалог, что говорит о том, что возможно найти сферы сотрудничества между США и Россией. Это нужно для того, чтобы включить политический барометр, который будет показывать настоящее настроение, то, как обстоят дела в России, а не то, как это преподносят», — пояснил Судаков RT.