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Не пожар, а поджог? Президент Ливана сделал заявление о диверсии в порту Бейрута
11 сентября 2020, 01:05 • 37 • Политика
Пожар в порту Бейрута потушен. Президент Ливана заявил, что возгорание могло быть результатом преднамеренных действий.
Крупный пожар в пострадавшем от взрыва порту Бейрута удалось потушить. По словам президента Ливана Мишеля Наима Ауна, произошедшее возгорание могло быть результатом злонамеренных действий.
Огонь возник на складе горюче-смазочных материалов и автомобильных шин. На тушение огня были отправлены пожарные расчёты, к которым присоединились военные вертолёты. Общими усилиями пожарных и военных пламя удалось потушить.
Напомним, что чуть больше месяца назад в порту Бейрута также загорелся склад. Это привело к взрыву, который затронул практически все районы столицы Ливана. Происшествие стало результатом череды трагических ошибок, первая из которых была совершена за несколько лет до происшествия.
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