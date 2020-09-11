Не пожар, а поджог? Президент Ливана сделал заявление о диверсии в порту Бейрута

Крупный пожар в пострадавшем от взрыва порту Бейрута удалось потушить. По словам президента Ливана Мишеля Наима Ауна, произошедшее возгорание могло быть результатом злонамеренных действий.

Огонь возник на складе горюче-смазочных материалов и автомобильных шин. На тушение огня были отправлены пожарные расчёты, к которым присоединились военные вертолёты. Общими усилиями пожарных и военных пламя удалось потушить.

Пожар в порту Бейрута мог произойти вследствие преднамеренных действий, - заявил президент Ливана.

Напомним, что чуть больше месяца назад в порту Бейрута также загорелся склад. Это привело к взрыву, который затронул практически все районы столицы Ливана. Происшествие стало результатом череды трагических ошибок, первая из которых была совершена за несколько лет до происшествия.