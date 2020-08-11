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Не пожалели 300 миллионов: Зачем Евросоюз заваливает деньгами российские НКО?
11 августа 2020, 15:20 • 106 • Политика
Брюссель не пожалел почти 300 млн рублей на "продвижение демократии" в России. Зачем Евросоюз заваливает деньгами российские НКО?
Европейский союз предоставил работающим в России некоммерческим организациям более 277,7 млн рублей. Официально целью этих вложений является продвижение демократии и повышение медиаграмотности населения, однако среди получателей грантов оказалась компания Ldk Consultants Global, которая специализируется на оказании политических услуг.
Скриншот: Telegram/Комитет защиты нациоенальных интересов
Данное предприятие и ранее оказывало услуги Евросоюзу. В частности, компания проводила совещание по правам человека с участием российских НКО. Первый транш от ЕС на 6,2 млн рублей уже выплачен. Ещё 2,4 млн рублей планируется перевести до конца 2021 года.
Скриншот: Telegram/Комитет защиты национальных интересов
Напомним, что ранее Евросоюз обвинял Россию во вмешательстве в выборы в Европарламент. Российские власти выдвигают встречные обвинения, утверждая, что западные страны открыто вмешиваются в российскую политику. Так, например, было летом прошлого года, когда целый ряд западных СМИ и даже дипломатов поддержали несанкционированные митинги в Москве и распространяли информацию об их проведении, способствуя нарушению закона. Кроме того, европейские СМИ, работающие в России, нередко нарушали день тишины во время выборов.
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