Не поздно ли спохватились? Хмеймим и весь северо-запад САР под прицелом «агрессивного детища» Турции • 378 • Аналитика



Варварская эпопея с военной интервенцией турецкой армии и подконтрольной ей группировки FSA на землях кантона Африн подходит к логическому завершению. Несмотря на то, что СВ Турции и оппозиционно-террористические формирования «Свободной сирийской армии» за полтора месяца операции «Оливковая ветвь» так и не смогли выбить курдские Отряды народной самообороны из центральных горных участков Африна, основная задача турецкого ГШ практически выполнена: центральный город находится в тактическом «полукотле», а значит, лишь в одном шаге от захвата в разы превосходящими силами противника. Протурецким боевикам, поддерживаемым механизированными подразделениями турецкой армии, остаётся лишь закрыть горловину афринского котла через населённые пункты Эйн-Дарах. Но, к счастью, у защитников Африна на этот раз хватило мудрости передать ряд приграничных районов кантона под контроль элитных подразделений Республиканской гвардии Сирийской арабской армии, а также дополнительных добровольческих отрядов NDF (НСО) Сирии, которые должны препятствовать продвижению участников «Оливковой ветви» в южные части Африна, о чём сообщают новостной блок тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com и информационный ресурс «Русская весна» со ссылкой на информацию от очевидцев, находящихся в южной части Африна, а также непосредственно в районе «нубльского коридора».



В частности, НСО и отдельные подразделения республиканской гвардии САА заняли опорные пункты и КПП в населённых пунктах Шатал аз-Зиярах, Вади эль-Бахасса (северней Нубля и Захры), а также в районе городов Телль-Рифат и Минах, которые сейчас также находятся в «полукотле» у турецкой армии и протурецких формирований FSA. Именно после этого активная фаза наступления ребелов в направлении Алеппо остановилась, а также остаётся временно открытой горловина афринского котла в районе Куади Райхалах, через которую проходит единственная лазейка для переброски сирийского ополчения NDF: шоссе Зияра — Африн. Эта автомагистраль позволяет части курдского населения покинуть Африн и переместиться в более безопасный Телль-Рифат, а также в те части провинции Алеппо, которые находятся под контролем правительственных сил Сирии.





Ввод отрядов республиканской гвардии САА в южные деревни и города Африна решил и ещё одну злободневную тактическую проблему для САА, заключавшуюся в препятствовании планируемой попытке прорыва SDF и ССО США в Телль-Рифат со стороны Манбиджа. Теперь такой сценарий практически исключён, и любые действия проамериканских курдов по вытеснению САА с севера Халеба исключаются. Но это совершенно не означает победу Дамаска в «фринском раунде. Вышеуказанное шоссе, проходящее через горловину афринского котла, находится под огневым контролем ССА и турецкой армии (как противотанковых средств, так и стрелкового оружия), а поэтому прибытие курдского подкрепления и сирийских ополченцев превратилось в путешествие через «адовы врата», которые могут захлопнуться со дня на день. После этого курдские отряды YPG, являющиеся главным звеном сдерживания турецкого агрессора, окончательно падут, подвергнувшись полному разгрому и геноциду в созданном котле; именно тому геноциду, который прочувствовали на себе армяне Это лишь один из пунктов платы Дамаска за взаимодействие с Анкарой по вопросам деэскалации в Идлибе и прилегающих районах Алеппо. В таких условиях и помышлять не приходиться о сохранении сирийского суверенитета над всей территорией республики, причём не только на восточном берегу Евфрата, но и на западном.





Турецкая армия в Африне (фотография, которая обо всём говорит...)



Крайне смешно регулярно просматривать утверждения наших обозревателей и комментаторов относительной будущей «передачи Африна правительственными силам Сирии». Можно привести целую массу фактов, в соответствии с которыми данное мнение не будет жизнеспособным ещё как минимум 5 лет. Во-первых, нынешняя военная операция «Оливковая ветвь» является одним из этапов более амбициозной операции «Щит Евфрата», главной целью которой было объявлено свержение Башара Асада, о чём Эрдоган заявил ещё 29 ноября 2016 года. На уход или отстранение от власти легитимного президента САР Башара Асада Анкара может не рассчитывать не протяжении ещё нескольких лет, а это значит, что у Турции нет абсолютно никаких поводов для ухода с северных территорий Сирии и передачи земель Африна под контроль Дамаска. Более того, официальная Анкара и не скрывает своих имперских замашек на северные провинции Сирии, что отразилось в интервью дипломатического советника турецкого президента И.Чевика ливанскому агентству AMN 31 января 2018 года, где он прямо и чётко отметил, что турецкая армия не планирует передавать САА занятые территории на севере Алеппо. И звуки Моцарта и хруст баварской рульки



Во-вторых, масштабы чинимого протурецкими силами беспредела на захваченной территории Африна уже давно превысили все возможные и невозможные пределы, характерные для охваченного войной региона. В частности, от осведомлённых источников в Идлибе и Африне поступает информация, что турецкая армия и ССА спровоцировали настоящую демографическую войну. Так, в уцелевшие и полуразрушенные дома афринских курдов, покинутые во время авиаударов и наземной части операции «Оливковая ветвь», по отмашке из Анкары переселяются арабские и туркменские беженцы из некоторых районов провинции Идлиб. И таким образом турки планируют передавать Дамаску захваченный Африн?! Очень в этом сомневаюсь...



Что же касается «идлибского гадюшника», то здесь ситуация становится крайне непростой не только для сирийской армии, но и для ключевых объектов военно-морского флота и Воздушно-космических сил в провинциях Тартус и Латакия. Вполне логично, что на фоне построения через оккупированную территорию Африна мощного стратегического «моста» между «эль-бабским плацдармом» и подконтрольной FSA и «Тахрир аш-Шам» мухафазой Идлиб, окно возможностей для Сирийской арабской армии сузится до неузнаваемости. Внушительный 40-километровый буфер в виде более чем 10000 профессиональных и полных патриотизма бойцов YPG будет урезан лишь до позорной 5—7-километровой прослойки северней Нубля и Захры. В итоге город Алеппо окажется под угрозой попадания в новый «котёл», способный в течении нескольких дней захлопнуться силами нескольких подразделений боевиков FSA и «ан-Нусры», выдвинувшихся навстречу друг другу из Хадера и Эль-Баба. И противопоставить здесь можно будет исключительное прямое вмешательство со стороны ВКС России, ведь идлибская оппозиционная «зелень» — это уже далеко не те игиловские боевики, которые в 2015 году получали от ВС США «гостинцы» в виде сброшенных с бортов военно-транспортных самолётов устаревших единиц стрелкового и противотанкового вооружения. Отставкой Тиллерсона дело не ограничилось



На современном этапе FSA и «ан-Нусра» получают от Турции современные образцы вооружения, включая ПЗРК (потом используются против наших штурмовиков Су-25), ПТ-средства, полноценную экипировку, радиоэлектронные средства сетецентрической увязки и т.д., это можно пронаблюдать на «Twitter»-страничках боевиков ССА, публикуемых в syria.liveuamap.com. Стало быть, Дамаск (и не только) ещё не раз могут пожалеть о промедлениях с вводом в Африн регулярной сирийской армии и бесполезных попытках согласования с турецким военным руководством каких-либо зон деэскалации в северной части Сирии. Очевидно, что в Дамаске всю суть «дружбы» с Турцией уже осознали, и как раз в момент перехода к заключительной фазе военной операции против боевиков в Восточной Гуте, начались активные точечные артиллерийские удары ствольной артиллерии САА по протурецким силам в «Идлибском гадюшнике».



С 7-8 марта интенсивность этих ударов по объектам «ан-Нусры» в Идлибе возросла в несколько раз, но спохватились слишком поздно! Результатом стала лишь увеличивающаяся активность террористов в зоне ответственности турецкого наблюдательного пункта, расположенного на высоте Эль-Эйс (западнее Хадера) и не только. На различных участках линии соприкосновения в районах Джиср эш-Шугур, Мурак, а также Хадер и Алеппо произошли многочисленные локальные столкновения, не принесшие абсолютно никакого тактического успеха сирийской армии. Этот факт в очередной раз говорит нам о том, что драгоценные месяцы, потраченные на переговорный процесс с турками, позволили идлибским джихадистам окончательно поднять голову и никоим образом не считаться с проправительственными силами. На этом боевики решили не останавливаться. Оружейный цугцванг Вашингтона



Впервые с 9 января 2018 года, опираясь на полноценный турецкий протекторат, боевики «Тахрир аш-Шам» предприняли очередную попытку нанесения бомбового удара по авиабазе Хмеймим, на которой базируется основное тактическое авиакрыло ВКС России, предназначенное для оперирования на Сирийском театре военных действий. По сообщениям ближневосточных информационных источников, на этот раз средства ПВО («Панцири-С1») отреагировали весьма оперативно: самодельный дрон со сбрасываемым боеприпасом был перехвачен ещё на дальних подступах к АвБ, что подтвердило эффективность усиленной в последние месяцы эшелонированной противоракетной обороны. В ту же очередь, вновь ребром встал вопрос о необходимости ликвидации данной угрозы в будущем. Если посмотреть на карту северо-западных территорий Сирийской Арабской Республики (провинции Идлиб, Хама и Латакия), будь она бумажная или цифровая, можно легко определить, что расстояние от Хмеймима до западных окраин Идлиба составляет чуть более 35 км, а этого вполне достаточно для того, чтобы практически ежедневно «ставить на крыло» новые БПЛА малой дальности и попеременно направлять в сторону Хмеймима и Тартуса, изнуряя «Панцири» ВКС России и Сирийской арабской армии. Таким образом, всего за пару недель можно очень неплохо «потрепать» боекомплекты ЗУР 57Э6Е, а также ресурс стволов 30-мм спаренной пушки 2А38М. Террор и борьба с ним. «Дело Хиндави»



Из этого можно сделать единственный адекватный и неутешительный вывод: для российского военного контингента в районе Средиземноморского побережья «идлибский гадюшник» превращается в крайне опасный дестабилизирующий оплот, способный не только реализовывать обычные беспокоящие действия против Тартуса и Хмеймима, но и подрывать обороноспособность этих объектов в критической военной ситуации. Представьте ситуацию, в которой «Панцирям» и «Четырёхсотым» потребуется отработать по многочисленным средствам воздушного нападения ВМС и ВВС коалиции (авиация или высокоточное ракетное оружие); большинство целевых каналов будут заняты приоритетным воздушными объектами, в то время как на индикаторах обзорных радаров 1РС1-1Е и 96Л6Е появится пара десятков «дронов дружбы» из Идлиба, лишних целевых каналов для которых может и не быть. Картина очень нехорошая. И обращать внимание здесь целесообразно никак не на борьбу с последствиями (теми самыми дронами), а на первопричину данного беспредела, которой как раз и является существование и процветание «идлибского гадюшника», проспонсированного Анкарой.



Обосновались протурецкие силы в Идлибе очень и очень надолго, о чём говорит немаловажная информация от Telegram-канала «Ebaa Agency». В десятых числах марта, наши турецкие «партнёры», в лице неназванного руководства одной из нефтяных компаний, с вполне спокойной совестью пошли на заключение сделки на поставку бытового газа с идлибскими органами самоуправления, представленными исключительно боевиками «Тахрир аш-Шам»; сейчас цистерны на полную катушку поступают в руки террористов через КПВВ Баб эль-Хава. Тем временем ГШ ВС Турции в срочном порядке направил делегацию высокопоставленных военнослужащих в населённые пункты Вади эль-Джаханнам и Эз-Зиярах на западном участке линии соприкосновения между САА и Идлибом. В задачи делегации входит поиск наиболее приемлемых точек для размещения ещё двух наблюдательных пунктов на западной стороне «гадюшника». С этого момента главный террористический плацдарм в северо-западной части Сирийской Арабской Республики окажется под полной защитой Анкары, а поэтому и выбить джихадистов будет весьма затруднительно. Очень острая приправа к соусу в виде намечающегося ракетного удара США по сирийским военным объектам, на который наша страна однозначно должна будет отвечать грубо и бесцеремонно.



Источники информации:

http://mignews.com/news/disasters/130318_113258_97619.html

https://www.gazeta.ru/army/2018/03/11/11678953.shtml

https://riafan.ru/1034366-siriya-novosti-13-marta-07-00-turciya-nachala-postavki-gaza-v-idlib-kurdy-berut-dengi-s-mirnykh-zhitelei-za-vyezd-iz-afrina Варварская эпопея с военной интервенцией турецкой армии и подконтрольной ей группировки FSA на землях кантона Африн подходит к логическому завершению. Несмотря на то, что СВ Турции и оппозиционно-террористические формирования «Свободной сирийской армии» за полтора месяца операции «Оливковая ветвь» так и не смогли выбить курдские Отряды народной самообороны из центральных горных участков Африна, основная задача турецкого ГШ практически выполнена: центральный город находится в тактическом «полукотле», а значит, лишь в одном шаге от захвата в разы превосходящими силами противника. Протурецким боевикам, поддерживаемым механизированными подразделениями турецкой армии, остаётся лишь закрыть горловину афринского котла через населённые пункты Эйн-Дарах. Но, к счастью, у защитников Африна на этот раз хватило мудрости передать ряд приграничных районов кантона под контроль элитных подразделений Республиканской гвардии Сирийской арабской армии, а также дополнительных добровольческих отрядов NDF (НСО) Сирии, которые должны препятствовать продвижению участников «Оливковой ветви» в южные части Африна, о чём сообщают новостной блок тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com и информационный ресурс «Русская весна» со ссылкой на информацию от очевидцев, находящихся в южной части Африна, а также непосредственно в районе «нубльского коридора».В частности, НСО и отдельные подразделения республиканской гвардии САА заняли опорные пункты и КПП в населённых пунктах Шатал аз-Зиярах, Вади эль-Бахасса (северней Нубля и Захры), а также в районе городов Телль-Рифат и Минах, которые сейчас также находятся в «полукотле» у турецкой армии и протурецких формирований FSA. Именно после этого активная фаза наступления ребелов в направлении Алеппо остановилась, а также остаётся временно открытой горловина афринского котла в районе Куади Райхалах, через которую проходит единственная лазейка для переброски сирийского ополчения NDF: шоссе Зияра — Африн. Эта автомагистраль позволяет части курдского населения покинуть Африн и переместиться в более безопасный Телль-Рифат, а также в те части провинции Алеппо, которые находятся под контролем правительственных сил Сирии.Ввод отрядов республиканской гвардии САА в южные деревни и города Африна решил и ещё одну злободневную тактическую проблему для САА, заключавшуюся в препятствовании планируемой попытке прорыва SDF и ССО США в Телль-Рифат со стороны Манбиджа. Теперь такой сценарий практически исключён, и любые действия проамериканских курдов по вытеснению САА с севера Халеба исключаются. Но это совершенно не означает победу Дамаска в «фринском раунде. Вышеуказанное шоссе, проходящее через горловину афринского котла, находится под огневым контролем ССА и турецкой армии (как противотанковых средств, так и стрелкового оружия), а поэтому прибытие курдского подкрепления и сирийских ополченцев превратилось в путешествие через «адовы врата», которые могут захлопнуться со дня на день. После этого курдские отряды YPG, являющиеся главным звеном сдерживания турецкого агрессора, окончательно падут, подвергнувшись полному разгрому и геноциду в созданном котле; именно тому геноциду, который прочувствовали на себе армяне Это лишь один из пунктов платы Дамаска за взаимодействие с Анкарой по вопросам деэскалации в Идлибе и прилегающих районах Алеппо. В таких условиях и помышлять не приходиться о сохранении сирийского суверенитета над всей территорией республики, причём не только на восточном берегу Евфрата, но и на западном.Крайне смешно регулярно просматривать утверждения наших обозревателей и комментаторов относительной будущей «передачи Африна правительственными силам Сирии». Можно привести целую массу фактов, в соответствии с которыми данное мнение не будет жизнеспособным ещё как минимум 5 лет. Во-первых, нынешняя военная операция «Оливковая ветвь» является одним из этапов более амбициозной операции «Щит Евфрата», главной целью которой было объявлено свержение Башара Асада, о чём Эрдоган заявил ещё 29 ноября 2016 года. На уход или отстранение от власти легитимного президента САР Башара Асада Анкара может не рассчитывать не протяжении ещё нескольких лет, а это значит, что у Турции нет абсолютно никаких поводов для ухода с северных территорий Сирии и передачи земель Африна под контроль Дамаска. Более того, официальная Анкара и не скрывает своих имперских замашек на северные провинции Сирии, что отразилось в интервью дипломатического советника турецкого президента И.Чевика ливанскому агентству AMN 31 января 2018 года, где он прямо и чётко отметил, что турецкая армия не планирует передавать САА занятые территории на севере Алеппо.Во-вторых, масштабы чинимого протурецкими силами беспредела на захваченной территории Африна уже давно превысили все возможные и невозможные пределы, характерные для охваченного войной региона. В частности, от осведомлённых источников в Идлибе и Африне поступает информация, что турецкая армия и ССА спровоцировали настоящую демографическую войну. Так, в уцелевшие и полуразрушенные дома афринских курдов, покинутые во время авиаударов и наземной части операции «Оливковая ветвь», по отмашке из Анкары переселяются арабские и туркменские беженцы из некоторых районов провинции Идлиб. И таким образом турки планируют передавать Дамаску захваченный Африн?! Очень в этом сомневаюсь...Что же касается «идлибского гадюшника», то здесь ситуация становится крайне непростой не только для сирийской армии, но и для ключевых объектов военно-морского флота и Воздушно-космических сил в провинциях Тартус и Латакия. Вполне логично, что на фоне построения через оккупированную территорию Африна мощного стратегического «моста» между «эль-бабским плацдармом» и подконтрольной FSA и «Тахрир аш-Шам» мухафазой Идлиб, окно возможностей для Сирийской арабской армии сузится до неузнаваемости. Внушительный 40-километровый буфер в виде более чем 10000 профессиональных и полных патриотизма бойцов YPG будет урезан лишь до позорной 5—7-километровой прослойки северней Нубля и Захры. В итоге город Алеппо окажется под угрозой попадания в новый «котёл», способный в течении нескольких дней захлопнуться силами нескольких подразделений боевиков FSA и «ан-Нусры», выдвинувшихся навстречу друг другу из Хадера и Эль-Баба. И противопоставить здесь можно будет исключительное прямое вмешательство со стороны ВКС России, ведь идлибская оппозиционная «зелень» — это уже далеко не те игиловские боевики, которые в 2015 году получали от ВС США «гостинцы» в виде сброшенных с бортов военно-транспортных самолётов устаревших единиц стрелкового и противотанкового вооружения.На современном этапе FSA и «ан-Нусра» получают от Турции современные образцы вооружения, включая ПЗРК (потом используются против наших штурмовиков Су-25), ПТ-средства, полноценную экипировку, радиоэлектронные средства сетецентрической увязки и т.д., это можно пронаблюдать на «Twitter»-страничках боевиков ССА, публикуемых в syria.liveuamap.com. Стало быть, Дамаск (и не только) ещё не раз могут пожалеть о промедлениях с вводом в Африн регулярной сирийской армии и бесполезных попытках согласования с турецким военным руководством каких-либо зон деэскалации в северной части Сирии. Очевидно, что в Дамаске всю суть «дружбы» с Турцией уже осознали, и как раз в момент перехода к заключительной фазе военной операции против боевиков в Восточной Гуте, начались активные точечные артиллерийские удары ствольной артиллерии САА по протурецким силам в «Идлибском гадюшнике».С 7-8 марта интенсивность этих ударов по объектам «ан-Нусры» в Идлибе возросла в несколько раз, но спохватились слишком поздно! Результатом стала лишь увеличивающаяся активность террористов в зоне ответственности турецкого наблюдательного пункта, расположенного на высоте Эль-Эйс (западнее Хадера) и не только. На различных участках линии соприкосновения в районах Джиср эш-Шугур, Мурак, а также Хадер и Алеппо произошли многочисленные локальные столкновения, не принесшие абсолютно никакого тактического успеха сирийской армии. Этот факт в очередной раз говорит нам о том, что драгоценные месяцы, потраченные на переговорный процесс с турками, позволили идлибским джихадистам окончательно поднять голову и никоим образом не считаться с проправительственными силами. На этом боевики решили не останавливаться.Впервые с 9 января 2018 года, опираясь на полноценный турецкий протекторат, боевики «Тахрир аш-Шам» предприняли очередную попытку нанесения бомбового удара по авиабазе Хмеймим, на которой базируется основное тактическое авиакрыло ВКС России, предназначенное для оперирования на Сирийском театре военных действий. По сообщениям ближневосточных информационных источников, на этот раз средства ПВО («Панцири-С1») отреагировали весьма оперативно: самодельный дрон со сбрасываемым боеприпасом был перехвачен ещё на дальних подступах к АвБ, что подтвердило эффективность усиленной в последние месяцы эшелонированной противоракетной обороны. В ту же очередь, вновь ребром встал вопрос о необходимости ликвидации данной угрозы в будущем. Если посмотреть на карту северо-западных территорий Сирийской Арабской Республики (провинции Идлиб, Хама и Латакия), будь она бумажная или цифровая, можно легко определить, что расстояние от Хмеймима до западных окраин Идлиба составляет чуть более 35 км, а этого вполне достаточно для того, чтобы практически ежедневно «ставить на крыло» новые БПЛА малой дальности и попеременно направлять в сторону Хмеймима и Тартуса, изнуряя «Панцири» ВКС России и Сирийской арабской армии. Таким образом, всего за пару недель можно очень неплохо «потрепать» боекомплекты ЗУР 57Э6Е, а также ресурс стволов 30-мм спаренной пушки 2А38М.Из этого можно сделать единственный адекватный и неутешительный вывод: для российского военного контингента в районе Средиземноморского побережья «идлибский гадюшник» превращается в крайне опасный дестабилизирующий оплот, способный не только реализовывать обычные беспокоящие действия против Тартуса и Хмеймима, но и подрывать обороноспособность этих объектов в критической военной ситуации. Представьте ситуацию, в которой «Панцирям» и «Четырёхсотым» потребуется отработать по многочисленным средствам воздушного нападения ВМС и ВВС коалиции (авиация или высокоточное ракетное оружие); большинство целевых каналов будут заняты приоритетным воздушными объектами, в то время как на индикаторах обзорных радаров 1РС1-1Е и 96Л6Е появится пара десятков «дронов дружбы» из Идлиба, лишних целевых каналов для которых может и не быть. Картина очень нехорошая. И обращать внимание здесь целесообразно никак не на борьбу с последствиями (теми самыми дронами), а на первопричину данного беспредела, которой как раз и является существование и процветание «идлибского гадюшника», проспонсированного Анкарой.Обосновались протурецкие силы в Идлибе очень и очень надолго, о чём говорит немаловажная информация от Telegram-канала «Ebaa Agency». В десятых числах марта, наши турецкие «партнёры», в лице неназванного руководства одной из нефтяных компаний, с вполне спокойной совестью пошли на заключение сделки на поставку бытового газа с идлибскими органами самоуправления, представленными исключительно боевиками «Тахрир аш-Шам»; сейчас цистерны на полную катушку поступают в руки террористов через КПВВ Баб эль-Хава. Тем временем ГШ ВС Турции в срочном порядке направил делегацию высокопоставленных военнослужащих в населённые пункты Вади эль-Джаханнам и Эз-Зиярах на западном участке линии соприкосновения между САА и Идлибом. В задачи делегации входит поиск наиболее приемлемых точек для размещения ещё двух наблюдательных пунктов на западной стороне «гадюшника». С этого момента главный террористический плацдарм в северо-западной части Сирийской Арабской Республики окажется под полной защитой Анкары, а поэтому и выбить джихадистов будет весьма затруднительно. Очень острая приправа к соусу в виде намечающегося ракетного удара США по сирийским военным объектам, на который наша страна однозначно должна будет отвечать грубо и бесцеремонно. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 378 Источник Похожие новости Оружейный цугцванг Вашингтона Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы Не поздно ли спохватились? Хмеймим и весь северо-запад САР под прицелом «агрессивного детища» Турции

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