Не повторить судьбу Приднестровья: Зеленский не стал торопиться с миротворцами в Донбассе

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что с осторожностью относится к идее ввести миротворцев в Донбасс, поскольку опасается повторения сценария Приднестровья и Абхазии.

"Я очень осторожно отношусь к этой теме миротворцев в Донбассе", - заявил Зеленский на ежегодном форуме YES.

Он добавил, что предыдущее руководство страны обсуждало подобный сценарий, но сейчас вариант миротворческой миссии не рассматривается, поскольку повторения абхазского сценария не нужно.

"До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе", - добавил Зеленский, при этом подчеркнув, что был бы доволен, если бы миротворцы присутствовали на границе Украины и России.