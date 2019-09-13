Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В посольстве США на Украине оценили общение Зеленского и Путина
"Безответственность и ослабление контроля": Источник рассказал, как См...
"Не повторяйте наших ошибок!": Калашников предельно ЧЕСТНО об Украине!
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады р...
Главная / Политика

Не повторить судьбу Приднестровья: Зеленский не стал торопиться с миротворцами в Донбассе

13 сентября 2019, 12:09  •  59 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс не должен повторить судьбу Приднестровья и Абхазии, поэтому он с осторожностью относится к идее ввести на восток Украины миротворцев.
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что с осторожностью относится к идее ввести миротворцев в Донбасс, поскольку опасается повторения сценария Приднестровья и Абхазии.
"Я очень осторожно отношусь к этой теме миротворцев в Донбассе", - заявил Зеленский на ежегодном форуме YES.
Он добавил, что предыдущее руководство страны обсуждало подобный сценарий, но сейчас вариант миротворческой миссии не рассматривается, поскольку повторения абхазского сценария не нужно.
"До этого момента я не поднимаю тему миротворцев, не поднимаем в минском процессе", - добавил Зеленский, при этом подчеркнув, что был бы доволен, если бы миротворцы присутствовали на границе Украины и России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
13 сентября 2019, 08:54
"Война закончилась": Лавров рассказал, какие задачи в Сирии сейчас главные
12 сентября 2019, 16:39
Климов рассказал об иностранном вмешательстве в выборы в России
13 сентября 2019, 12:09
Стали известны кандидаты на пост главы комитет Совфеда по науке
12 сентября 2019, 16:39
"Важно для всей России": Путин оценил масштаб подвига против террористов в Дагестане, совершенного 20 лет назад
13 сентября 2019, 12:09
Не повторить судьбу Приднестровья: Зеленский не стал торопиться с миротворцами в Донбассе
13 сентября 2019, 08:54
Война в Сирии закончилась. Кто мешает России помочь Дамаску наладить мирную жизнь
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2019, 02:24
«Не может быть какой-то слюнтяй во главе государства»
13 сентября 2019, 02:09
«Не испытывали и не имеем на вооружении»: в Минобороны России прокомментировали обвин...
13 сентября 2019, 05:39
Почему все 15 разведок США надо разгонять: Баранец объяснил на примере "Буревест...
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
13 сентября 2019, 05:39
"Непонятно, на кого работали": Лукашенко раскопал "скелет в шкафу"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 16:39
Мы не пленных меняли, мы обменяли войну на мир. Войну, где русские ненавидели русских!
08 сентября 2019, 08:39
"Ты гнал людей на убой": Порошенко присвоил себе обмен и "утонул" под шквалом гневных сообщений
10 сентября 2019, 12:39
"Они вообще в каком мире живут?" Говоря о "живодерской пенсионной реформе" и 4-дневной неделе, Михеев не сдержался
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
08 сентября 2019, 21:24
«Некомфортно быть в зоне досягаемости ракет»: почему в ЕС заговорили о необходимости обеспечить свою безопасность
10 сентября 2019, 06:09
Жив и дом прикупил: СМИ нащупали след "ценного шпиона" США, вывезенного из РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.