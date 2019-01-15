«Не повод расслабляться»: Нижний Новгород назван лучшим городом страны по качеству жизни

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни. Такие данные приводит исследовательский центр Numbeo. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в разговоре с RT отметил, что большой рывок в развитии города произошёл благодаря чемпионату мира по футболу, который прошёл в стране в 2018 году. Перед соревнованиями был открыт новый терминал аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, построена станция метро рядом со стадионом «Нижний Новгород». Кроме того, в городе запущены программы, которые позволяют жителям определять, на благоустройство каких объектов необходимо потратить доступные средства.

Нижний Новгород занял первое место среди городов России по качеству жизни согласно данным исследовательского центра Numbeo. При этом в мировом рейтинге город занял 109 место, обойдя Торонто, Брюссель и Мадрид. В тройку самых комфортных для проживания городов вошли австралийская Канберра, голландский Эйндховен и американский Роли.

При составлении списка специалисты учитывали такие показатели, как покупательная способность населения, уровень безопасности и здравоохранения, прожиточный минимум, соотношение стоимости недвижимости и доходов, уровень загруженности дорог, загрязнения окружающей среды и климатические показатели.

Всего в список попали 226 городов со всего мира, из них пять российских. Кроме Нижнего Новгорода были отмечены Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск.

Эти же населённые пункты попали и в список городов Восточной Европы с самым высоким уровнем жизни. В нём Нижний Новгород находится на пятой позиции. Санкт-Петербург и Москва заняли 19 и 20 места.

«Рывок в развитии»

Власти Нижнего Новгорода довольны тем, что несмотря на жёсткую международную конкуренцию город смог занять столько высокую позицию. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в беседе с RT отметил, что в последние годы был заложен значимый фундамент для дальнейшего развития. По его словам, значительный рывок в развитии городу позволил сделать прошедший чемпионат мира по футболу.

«Была проделана колоссальная работа по модернизации транспортной инфраструктуры: введён в строй новый терминал аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, построена новая станция метро в шаговой доступности от стадиона «Нижний Новгород» и крупного жилого района. Открылась Нижневолжская набережная, в каждом районе города проводились работы по благоустройству общественных пространств», — сообщил губернатор.

По его словам, большое внимание также уделяется и социальной сфере, развитию здравоохранения и образования. Сейчас власти региона готовятся к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое пройдёт в 2021 году.

«Мы, конечно, работаем без оглядки на рейтинги, прикладывая все усилия, чтобы жить в городе было удобно и комфортно. Но это не дает нам повода расслабляться. Чемпионат стал катализатором многих позитивных изменений в жизни региона и позволил всем увидеть, насколько прекрасен Нижний», — заключил Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году город в числе прочих Нижний Новгород принимал у себя ЧМ—2018. С 18 июня по 6 июля тут прошли четыре матча группового этапа, один матч 1/8 финала, один матч 1/4 финала. Для проведения соревнований был построен стадион «Нижний Новгород», отремонтирована и благоустроена территория вокруг стадиона, а также усовершенствован тренировочный спортивный центр «Борский», который во время мундиаля стал местом размещения сборной Уругвая.

«В этом месте есть всё. Персонал внимателен, поля для тренировок идеальны, комнаты для отдыха и ресторан превосходны. Благодаря этому мы чувствуем себя здесь как дома», — написал в книге отзывов президент футбольной ассоциации Уругвая Вильмар Вальдес.

Результат многолетней работы

Заместитель председателя комитета законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Александр Тимофеев в разговоре с RT пояснил, что город получил свой статус совершенно заслуженно.

«В Нижнем Новгороде за последние несколько лет начали работать массы программ, которые как раз касаются комфортного проживания в нашем городе. Это программа «Доступная и комфортная среда», в которую вкладываются миллиарды финансовых средств. Причём самое важное, что то, куда вкладывать деньги, в какие территории, парки, площади или досуговые места, определяют сами жители, составляя определённый рейтинг», — пояснил Тимофеев.

По его словам, активно развивает и программа «Местная инициатива», которая позволяет выделять на развитие города средства из регионального или муниципального бюджета. Кроме того, свои деньги напрямую могут вложить и жители города. Таким образом они сами определяют, что они хотели бы отремонтировать, реконструировать или благоустроить.

Вид на Нижний Новгород со стороны Верхневолжской набережной

© Владимир Вяткин / РИА Новости

«У нас есть замечательная Нижневолжская набережная, которая достаточно долго была закрыта забором. Сейчас мы её открыли и благоустроили. Теперь это можно назвать местом притяжения, по выходным там отдыхают много людей, очень красивые виды на реку, можно покататься на велосипедах», — сказал депутат законодательного собрания области.

Депутат от Нижегородской области, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий в беседе с RT отметил, что у города «великолепная история, красивейшая природа».

«И конечно, нельзя забывать и о реке Волге», — подчеркнул Блоцкий.

Российская статистика

Финансовый университет при правительстве России в 2018 году провёл собственные исследования, составив рейтинг городов РФ с самым высоким качеством жизни. Он основывался на результатах социологических исследований, проведённых в 78 городах с населением более 250 тыс. человек, а также на данных Росстата.

Статистики учитывали качество медобслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ, объём жилищного строительства, работу городских властей, оценку населением удобства города для жизни и уровня своих доходов, а также «миграционные настроения». Лидерами этого списка стали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Екатеринбург, Тула и Сургут.

Согласно результатам исследования, проведённого РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, лидерами среди российских регионов с самыми высокими зарплатами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Hенецкий АО. Лучшие дороги, по версии аналитиков рекрутингового агентства SuperJob, проложены в Тюмени.

Что же касается последних международных рейтингов, то в 2018 году Москва заняла шестое место в списке World's Best Cities, составленном международной консалтинговой компанией Resonance. Список составлялся на основе 23-х показателей, таких, как развитость инфраструктуры, уровень туризма, доступность жилья, возможность трудоустройства, состояние экологии.