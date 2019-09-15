«Не повлияет на отношение к властям Украины»: как Киев собирается «облегчить жизнь населения» Донбасса

Власти Украины готовят пакет мер для «облегчения» жизни людей, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко. Он отметил, что речь идёт о ремонте моста в Станице Луганской и разведении войск. Дипломат добавил, что для «упрощения жизни» населению самопровозглашённых республик якобы необходим доступ к украинским радио и телевидению. При этом ранее власти Украины заявляли, что не собираются предоставлять Донбассу особый статус и амнистировать участников конфликта на юго-востоке страны, как того требуют Минские соглашения. По мнению экспертов, Киев пытается вести пропагандистскую деятельность на территориях ДНР и ЛНР. Однако отношение жителей региона к украинской власти не изменится, так как они видят, что их требования игнорируются, считают аналитики.

Украинские власти готовят предложения для «облегчения» жизни людей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко на пресс-конференции форума YES («Ялтинская европейская стратегия») в столице страны.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет скорее закончить войну, и у украинского руководства уже есть предложения к «людям, которые оказались по ту сторону». В частности, речь идёт о ремонте моста в Станице Луганской и последующем разведении войск.

Впрочем, Пристайко отметил, что для «облегчения» жизни жителям Донбасса якобы также необходим доступ к украинским теле- и радиопередачам.

«Мы готовы упростить жизнь людям — для этого нужны возможности, чтобы люди «видели» радио и телевидение. Это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать... как мы отличаемся от того правительства», — отметил министр.

Однако у Киева вряд ли получится наладить контакт с жителями Донбасса, рассказал RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, население республик знает о реальном отношении властей к их проблемам.

«То, что руководство Украины категорически отказывается услышать их (жителей Донбасса. — RT) и их предложения, и то, что даже в рамках Минских соглашений у них нет желания общаться с руководством ЛНР и ДНР, говорит о том, что этот пакет не повлияет на отношение жителей Донбасса к властям нынешней Украины. Поэтому жители Донбасса не примут какой-либо пакет, направленный на донесение до них информации», — считает депутат.

Вместо организации вещания на территорию Донбасса властям Украины стоит заняться социальными и гуманитарными вопросами, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Под видом того, что они хотят упростить жизнь, они планируют вести агитационно-пропагандистскую работу в отношении жителей республик. Упростить жизнь — это перестать стрелять и обеспечить людям доступ к положенным по закону пенсиям... Для этого необязательно организовывать круглосуточное вещание на территориях ЛНР и ДНР», — рассказал RT эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Луганске

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Выполнение Минских соглашений

Ранее Пристайко заявил, что Киев не собирается вносить в Конституцию страны положения об особом статусе непризнанных республик Донбасса.

По словам главы МИД Украины, этот вопрос предполагается решать в рамках проходящей в стране децентрализации, которая и является основой нынешней «конституционной реформы».

«Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития — это децентрализация. Мы не вносим в Конституцию никаких особых и неособых статусов», — заявил он.

Кроме того, по словам министра, Украина не готова предоставить амнистию участникам донбасского конфликта.

«В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия», — отметил он.

В пятницу, 13 сентября, аналогичное заявление сделал глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Леонид Кучма.

«Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, означает, что Украина — не унитарное государство, а какая-то конфедерация или федерация, с предложением Конституцию изменить. Извините, но это не для Украины, — приводит ТАСС слова Кучмы. — Амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь. Вот позиция Украины».

Между тем предоставление Донбассу особого статуса и амнистия участников конфликта на юго-востоке Украины — это условия Минских соглашений, которые были подписаны в том числе и украинской стороной. Об этом, в частности, напомнил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, назвав подобные заявления представителей Киева «разжиганием конфликта в Донбассе».

«Недавние заявления Киева о неготовности предоставить жителям Донбасса особый статус и амнистию — не что иное, как прямое нарушение «Минска», которое ставит под угрозу мирный процесс. Особый статус Донбасса и амнистия — это неотъемлемая, базовая часть минских договорённостей, это международные обязательства Украины, это резолюция Совбеза ООН», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Виктора Водолацкого, такие комментарии украинской стороны ясно указывают на то, что территории донбасских республик не нужны Киеву, поскольку даже в случае интеграции в состав Украины они не станут следовать общему курсу страны.

«Они не хотят идти навстречу жителям Донбасса. Им эти территории не нужны, они сегодня для них являются «камнем на ногах»: они (жители Донбасса. — RT) никогда не будут голосовать за вступление в ЕС, никогда не будут голосовать за вступление в НАТО, поэтому они им не нужны, и такие заявления носят чисто популистский характер», — уверен он.

Реакция Донбасса

В непризнанных республиках также прокомментировали высказывания украинских официальных лиц. Так, в Министерстве иностранных дел ДНР назвали их попыткой саботировать минские договорённости.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции страны, — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших, собственно, причиной конфликта», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Между тем в ЛНР подчеркнули, что закрепление особого статуса Донбасса в Конституции страны — это ключевой момент Минских соглашений.

«Процесс закрепления особого статуса в Конституции Украины — ключевой момент. Не имея этого фундамента, партия президента Зеленского сможет в любой момент внести изменения в этот закон или аннулировать его действие», — приводит РИА Новости выступление главы республики Леонида Пасечника.