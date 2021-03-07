Не потерять стаж: в Минтруде объяснили правила заполнения электронных трудовых книжек

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам перенести в электронные трудовые книжки все сведения о своём стаже работы. В Минтруде пояснили, что для этого необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно неправильным» заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о якобы планах властей повысить пенсионный возраст после осенних выборов в Госдуму. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин также опроверг какое-либо обсуждение данного вопроса.

С 7 марта в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам РФ обращаться в Пенсионный фонд для включения своего трудового стажа до 1 января 2020 года в электронные трудовые книжки.

В Министерстве труда объяснили, как не потерять стаж при переходе на цифровую версию трудовой.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года», — приводит текст сообщения «Российская газета».

Как отметил юрист Вадим Ткаченко, для переноса сведений о всём рабочем стаже в электронную трудовую необходимо лично обратиться в любое отделение Пенсионного фонда России с «бумажной» трудовой.

Напомним, что 1 января 2020 года вступил в силу закон об электронных трудовых книжках. Цифровые версии оформляются для тех, кто впервые устраивается на работу. При этом граждане, которые уже трудоустроены, должны были до конца 2020-го сообщить работодателю, в каком виде они хотят оставить свою трудовую книжку. По состоянию на декабрь 2020 года заявления о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек.

При этом в цифровой версии содержатся сведения о рабочем стаже только с начала 2020 года.

В связи с этим в феврале Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект, позволяющий наполнить электронную трудовую книжку сведениями за период до 1 января 2020 года. После этого документ подписал президент России Владимир Путин.

«В случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта, учтёнными на индивидуальном лицевом счёте, такие сведения в раздел «Сведения о трудовой деятельности» включаются с учётом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности», — говорилось в документе.

Помимо этого, в конце прошлого месяца «Российская газета» сообщала о намерении Минтруда с 2023 года обновить «бумажные» версии трудовых книжек. При этом документы в старом формате будут действительны неограниченный период времени. Вдобавок в министерстве планируют отменить ряд устаревших нормативных актов, касающихся трудовых книжек, и принять новый порядок оформления и ведения документов.

Пенсионный возраст

В то же время в средствах массовых информации появились сообщения о якобы планах властей России повысить пенсионный возраст. Подобное заявление сделал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, в правительстве была создана группа по анализу эффективности, которая пришла к выводу, что проведённой пенсионной реформы недостаточно для покрытия дефицита ПФР.

«Будут готовить ещё предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше, а люди просто не доживали до положенных выплат. Предполагаю, что они выдвинут эти предложения после выборов в Госдуму», — сказал он в интервью URA.RU.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на повестке такого вопроса нет: «Это абсолютно неправильное заявление».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин также опроверг какое-либо обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в нижней палате парламента. Он подчеркнул, что, наоборот, в последнее время обсуждались меры поддержки пенсионеров, в том числе индексация пенсий работающим пенсионерам.

«Не надо в своём стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста. Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

С опровержением слухов о якобы повышении пенсионного возраста также выступил зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

«Это ничем не подтверждённая страшилка, связанная, видимо, с одним — приближением предвыборной кампании», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что с 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве о поэтапном повышении возраста выхода на пенсию, который увеличится до 65 лет для мужчин и до 60 — для женщин. Переходный период пенсионной реформы завершится в 2028 году. Позже на большой пресс-конференции 2019 года Владимир Путин исключил, что в России может обсуждаться вопрос повышения пенсионного возраста.

Вместе с тем бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов отметил, что, помимо зарплаты и страхового стажа, на размер будущей пенсии влияет число коэффициентов на лицевом счёте в ПФР и количество скопленных средств в системе обязательной накопительной пенсии.

«Фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия, и она у каждого своя», — заявил проректор Финансового университета при правительстве «Российской газете».

Также повысить размер пенсии можно при участии в добровольных пенсионных программах и продолжая работу после достижения возраста выхода на пенсию.