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Не потерять бы Белоруссию: Сатановский указал на элиту, сосредоточенную на "распиле и разделе"

13 августа 2020, 16:50  •  116 • Политика
Политолог Евгений Сатановский высказался по поводу ситуации, сложившейся в Белоруссии, пояснив, почему так важно эту страну не потерять. По мнению эксперта, так называемая элита в России сосредоточена на "распиле и разделе" и такими темпами мы рискуем повторить судьбу Австро-Венгрии через энное количество лет.
В своей колонке на Ufonews политолог Евгений Сатановский высказался по поводу происходящего в Белоруссии, предупредив, что не будет стесняться в выражениях. По его словам, Украину потеряли, а "щас на очереди Минск и Астана". После этого велика вероятность, что и Россию постигнет та же участь - западные партнёры используют опыт, полученный при освоении Восточной Европы, считает Сатановский.
"Ну, по сравнению с тем, чего ожидали, лет на двадцать-тридцать затормозится - так с исторической точки зрения это не проблема. Подумаешь, двадцать-тридцать лет. Хоть пятьдесят. Нет у нас ни тактики, ни стратегии развития государства. И элиты нет, которая способна такими категориями думать и тем более действовать", - возмущается эксперт.
Он считает, что во власти есть случайные люди, которые сидят тише воды ниже травы, чтобы "не вылететь вперёд собственного визга", а есть и те, кто просто нагл и туп и думает только о распиле, разделе да вывозе куда подальше награбленного.
"И бандитов среди них много, ой как много. Третьи на групповые интересы ставят, как та же образовательная мафия, из принципиальных соображений правильности изничтожения в стране нашей всего, что её делает конкурентоспособной, и разговоры о цифровизации, искусственном интеллекте и дистанционке", - отмечает Сатановский.
Ещё есть категория чиновников, которые просто тихо воруют на местах, а есть и те, кого пропихнули на госслужбу папы, мамы и прочие родственники.
"Смотреть на это больно и противно, веры начальству никакой и вся его риторика тут не помогает. Тем более что Путин хотя бы голосом правильно модулирует, Шойгу с Мишустиным и Матвиенко, появляясь на экранах, успокаивают, Лаврова можно уважать за профессионализм, хотя ни он, ни его люди ничего оптимистичного не говорят и сказать не могут, а многие из тех, кто с экранов не сходит, вызывают острое желание бросить в телевизор что-нибудь тяжёлое", - признаётся Сатановский.
Единственная надежда сейчас, считает он, что те, кто пытается дербанить Россию, и Белоруссию в частности, потонет раньше. Но надежды на то, что Москва будет чего-то всерьёз стоить на международной арене, у Сатановского нет.
"Ну, может, исторический период у нас такой. А дальше или за Оттоманской Портой, Австро-Венгрией и прочими такого рода игроками - в историю, или очень большой кровью - обратно, в серьёзные игроки. И тут чем дольше сопли жевать будем, тем крови больше будет. По Украине заметно. А уж по Белоруссии и совсем всё понятно будет", - резюмировал политолог.

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