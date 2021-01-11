Не попали в десятку: два замглавы Минфина уйдут в отставку

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко покинет свой пост, сообщили «Известиям» три источника, близких к правительству. Кроме нее, по их словам, с должности замминистра финансов уйдет Антон Дроздов . Он перешел в ведомство в начале прошлого года, покинув кресло главы ПФР. Сокращения в руководстве Минфина связаны с реформой госаппарата — сейчас у министра больше заместителей, чем положено по новым правилам . Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают высокий профессионализм обоих замминистра, но изменения считают нормальным процессом. Впрочем, они допускают, что ведомство в течение года могут ждать дополнительные пертурбации.

Первый лишь один

Сейчас у главы Минфина Антона Силуанова 12 заместителей, из них два первых — Леонид Горнин и Татьяна Нестеренко . Последняя, по словам собеседников «Известий», близких к кабмину, покинет свой пост и, по всей вероятности, уйдет из министерства.

— Поскольку по новым правилам в Минфине не может быть двух первых замов, одного из них надо было либо сокращать, либо понижать до замглавы. Ни Леонид Горнин, ни Татьяна Нестеренко на понижение не были готовы, — сообщил один из источников.

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко и первый вице-премьер РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов (слева направо) на пленарном заседании Совета Федерации РФ Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

«Известия» обратились к Татьяне Нестеренко с просьбой подтвердить свою отставку с поста первого замминистра финансов. Она отказалась отвечать на вопрос.

О реформе госаппарата председатель правительства Михаил Мишустин объявил в середине ноября 2020 года . В министерствах и регионах планируется сократить 5–10% должностей чиновников. В том числе за счет вакантных должностей.

В конце года кабмин утвердил постановление о реформе госаппарата. Она, согласно сообщению на сайте правительства, затронет 45 министерств и ведомств. Планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов. Новые правила предусматривают не более 10 заместителей министра, в том числе одного первого.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Обсуждение реформы госаппарата и сокращения штата чиновников продолжается уже на протяжении почти 10 последних лет. В 2011–2013 годах численность госслужащих планировалось урезать на 20%. Однако в 2016 году Счетная палата сообщила о снижении численности на 5,6%, отметив, что это происходит за счет сотрудников низшего звена при увеличении числа разного рода начальников.

В 2019 году дискуссия о параметрах оптимизации продолжилась. Предполагалось сократить штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10%, а их территориальных подразделений — на 15%. По иронии судьбы, одним из авторов этой реформы была именно Татьяна Нестеренко.

Стремительное передвижение

Другим членом руководства Минфина, который покинет свой пост, источники назвали замминистра Антона Дроздова. Он пришел в министерство в начале 2020 года с должности руководителя Пенсионного фонда . В Минфине Антону Дроздову поручили курировать НПФ, реформу пенсионных накоплений и валютный контроль. Ключевой задачей было завершение проекта по запуску гарантированного пенсионного плана (ГПП). Антон Дроздов не ответил на вопросы «Известий».

Как ранее рассказывали источники «Известий», знакомые с ходом разработки ГПП, в августе его обновленный вариант был направлен на согласование в правительство. Однако утверждения документ не получил, в том числе из-за неодобрения концепции администрацией президента. Тем более, как сообщили собеседники, новая версия мало отличалась от предыдущей, которую кабмин в конце 2019-го отправил на доработку.

Замминистра Антон Дроздов Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Замминистра Алексей Моисеев, ранее курировавший в Минфине проект ГПП, заявил «Известиям», что слышал о планирующемся уходе Антона Дроздова, однако о том, кто примет на себя его обязанности, ему неизвестно .

Оба заместителя Антона Силуанова — исключительно профессиональные люди, отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов . Он напомнил, что Татьяна Нестеренко прошла в должности замминистра финансов фактически все экономические кризисы в российской истории. В ее компетентности никто не сомневается, бесценный опыт Татьяны Нестеренко обязательно будет востребован, уверен он . Однако кадровые изменения, в том числе в руководстве министерств, — это нормальный процесс, который вряд ли кого-то удивляет, добавил Айрат Фаррахов. Они в любом случае направлены на поиск новых состояний и решений.

Изменения в составе руководства Минфина, стартовавшие в начале прошлого года синхронно со сменой правительства, пока сложно осмыслить , тем более в условиях пандемии, когда открытость госорганов в целом снизилась, добавил директор Центра региональной политики РАНХиГС и член общественного совета при Министерстве финансов Владимир Климанов. Антон Дроздов проработал в ведомстве меньше года, однако, возможно, его назначение заместителем Антона Силуанова было обусловлено в том числе той стремительностью кадровой ротации, затронувшей правительство в целом.

Не исключено, что Минфин в начале года проведет дополнительные изменения в руководстве, поскольку пока сложно судить, кто из действующих замминистра мог бы взять на себя обязанности Татьяны Нестеренко или заменить ее на этом посту, отметил специалист . Ведомству необходимо сохранить разноплановость профилей своих руководителей — для эффективного управления требуются разные «типажи» — финансисты, макроэкономисты, реформаторы, налоговики и так далее.

В пресс-службе Минфина не ответили на просьбу подтвердить уход заместителей министра с их постов.

Татьяна Нестеренко начала свою карьеру госслужащего в 1980-х. В этот период она занимала разные должности в финансовых структурах Чукотского АО, с 1991 по 1994 год работала замглавы администрации и начальником финуправления округа. Затем была избрана депутатом Госдумы, где занимала должность члена комитета по бюджету и налогам. В 1998 году Татьяну Нестеренко назначили замминистра финансов, тогда ведомством руководил Михаил Задорнов. С 2012 года работает в Минфине в статусе первого заместителя. Ключевое направление, которое курирует Татьяна Нестеренко, — формирование федерального бюджета, прежде всего его расходной части.

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Антон Дроздов начал работу в Минфине в 1989 году. В 1994-м он был назначен замруководителя Главного управления Федерального казначейства. В 1999-м перешел в правительство. Там Антон Дроздов последовательно занимал посты начальника департамента финансов, замглавы аппарата, а затем директора департамента экономики и финансов. С 2008 по 2020 год руководил Пенсионным фондом. В Минфин в качестве замминистра вернулся в январе прошлого года.