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Не поняли юмора: В США всерьёз восприняли шутку о фотографии Путина в штанах Трампа

18 ноября 2019, 23:24  •  35 • Политика
Журналистка The Washington Post на полном серьёзе восприняла шутку Скабеевой о том, что Трамп обязан в благодарность за избрание президентом США всегда носить в кармане фото Путина.
Американская журналистка и эксперт по России Джулия Дэвис буквально поняла слова российской телеведущей Ольги Скабеевой о том, что президент США Дональд Трамп обязан носить в кармане штанов фото главы России Владимира Путина в благодарность за то, что Москва помогла сделать миллиардера американским лидером. Соответствующее сообщение появилось на странице журналистки в Twitter.
Стоит отметить, что Джулия Дэвис пишет статьи для таких известных изданий, как The Washington Post и The Daily Beast. Также она является аналитиком и экспертом по российским медиа в Атлантическом совете, который является одним их мозговых центров НАТО.
"Ольга Скабеева, ведущая российского государственного телевизионного новостного шоу "60 минут": "Когда мы - здесь, в России - выбирали Трампа, мы были уверены, что, чтобы выразить свою благодарность, он будет носить фотографию Путина в своём кармане", - на полном серьёзе написала Джулия Дэвис в соцсети.
И в комментариях тоже на полном серьёзе это обсуждают. И это несмотря на наличие официального расследования, которое пришло к выводу, что Трамп не является агентом Кремля.
"Юль, ну камон. Я ж пошутила. Носить в кармане фото Путина не требуют даже у сотрудников президентского пула. Не надо так волноваться", - прокомментировала сообщение на своём tg-канале российская телеведущая.
Фото: скриншот Telegram-канал Skabeeva

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