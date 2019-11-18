Не поняли юмора: В США всерьёз восприняли шутку о фотографии Путина в штанах Трампа

Американская журналистка и эксперт по России Джулия Дэвис буквально поняла слова российской телеведущей Ольги Скабеевой о том, что президент США Дональд Трамп обязан носить в кармане штанов фото главы России Владимира Путина в благодарность за то, что Москва помогла сделать миллиардера американским лидером. Соответствующее сообщение появилось на странице журналистки в Twitter.

Стоит отметить, что Джулия Дэвис пишет статьи для таких известных изданий, как The Washington Post и The Daily Beast. Также она является аналитиком и экспертом по российским медиа в Атлантическом совете, который является одним их мозговых центров НАТО.

"Ольга Скабеева, ведущая российского государственного телевизионного новостного шоу "60 минут": "Когда мы - здесь, в России - выбирали Трампа, мы были уверены, что, чтобы выразить свою благодарность, он будет носить фотографию Путина в своём кармане", - на полном серьёзе написала Джулия Дэвис в соцсети.

И в комментариях тоже на полном серьёзе это обсуждают. И это несмотря на наличие официального расследования, которое пришло к выводу, что Трамп не является агентом Кремля.

"Юль, ну камон. Я ж пошутила. Носить в кармане фото Путина не требуют даже у сотрудников президентского пула. Не надо так волноваться", - прокомментировала сообщение на своём tg-канале российская телеведущая.

Фото: скриншот Telegram-канал Skabeeva