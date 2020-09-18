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«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

18 сентября 2020, 21:50  •  49 • В России
В Ярославской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девочек. По версии следствия, с ними расправился сожитель их матери. На допросе он рассказал, что совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был судим и отбыл 11 лет в колонии строгого режима за убийство и покушение на изнасилование.
 
© УМВД России по Ярославской области; СК РФ
 

В Ярославской области задержан 41-летний местный житель Виталий Молчанов, подозреваемый в жестоком убийстве и изнасиловании двух несовершеннолетних девочек.

Видео его допроса сразу после задержания опубликовал Следственный комитет России. На кадрах Молчанов сидит в наручниках на траве и признаётся в содеянном. По его словам, в вечер убийства он созванивался с мамой девочек и сказал, что они устали и хотят лечь спать пораньше. Мужчина также признался, что в тот вечер пил алкоголь.

«Ещё одну бутылку выпил где-то до 10 часов (вечера. — RT) и как бы... и убил», — произносит Молчанов.

На записи он одет в тот же красный спортивный костюм, в котором выходил из дома, где убили девочек, — этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

На допросе мужчина заявил, что раскаивается и «не понимает, почему это сделал».

Пропавший сожитель

 

О преступлении стало известно 15 сентября — тела 8-летней и 13-летней девочек с многочисленными ранениями обнаружила в квартире их мать Валентина Сапрунова, когда вернулась днём с работы.

Подозрение сразу пало на сожителя женщины. В квартире, где были убиты девочки, по данным СМИ оперативники нашли несколько топоров и ножей. 

Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (Убийство), а подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Выяснилось, что ранее Молчанов был судим за убийство и изнасилование. При этом, по данным СМИ, Валентина Сапрунова об уголовном прошлом своего сожителя узнала совсем недавно.

Знакомство по переписке

 

По данным издания «Новосибирск онлайн», Валентина Сапрунова долгое время жила в посёлке Краснозёрском Новосибирской области. Её бывший муж сначала работал начальником изолятора временного содержания, а затем — начальником отделения уголовного розыска.

Затем супруги развелись, и женщина переехала в Омск с двумя дочерьми. В этом году, по данным журналистов, она познакомилась в соцсетях с Молчановым, а спустя несколько месяцев переехала к нему в Рыбинск с двумя младшими дочками. 

«Молчанов был очень обходительным и настоял, чтобы Валя переехала к нему. Сначала она приехала в Рыбинск одна, а через месяц привезла дочек и устроила в местную школу. Отчим купил девочкам двухъярусную кровать да и вообще, на первый взгляд, относился к ним хорошо. Младшая даже называла его папой», — рассказала РИА Новостям знакомая Сапруновой. 

Старший сын Валентины не поехал с ней в Ярославскую область.

В Рыбинске, по словам знакомых Сапруновой, обе девочки учились в школе №36.

Одноклассники старшей девочки рассказали RT, что Молчанова она называла отчимом или дядей Виталей и ничего плохого про него не говорила.

Судим за убийство

 

Виталий Молчанов родился и вырос в Рыбинске. Судя по информации на его странице в соцсетях, он посещал местную школу №14. С 2000 года он жил в Екатеринбурге, где работал сервис-инженером в компании по продаже полиграфического оборудования. На своей странице он указал, что с 2009-го по 2020 год он занимался «представлением интересов отбывающих наказание в судебных инстанциях по доверенности». 

Однако последние десять лет Молчанов провёл в колонии строгого режима. Об этом RT сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2010 году Молчанов был осуждён Чкаловским районным судом Екатеринбурга к 11 годам колонии строгого режима за убийство, надругательство над телом умершего, незаконное лишение свободы и покушение на изнасилование. 

Жертвой Молчанова стала его знакомая, с которой они распивали спиртное на её квартире. Мужчина зарезал девушку, а затем попытался изнасиловать подругу убитой, которая находилась в той же квартире, но не смог этого сделать. 

С 2017 года, согласно информации, размещённой на официальном сайте Екатеринбургского областного суда, он периодически подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении.

«Последнее такое ходатайство он подавал в январе 2019 года. Чкаловским районным судом ему было отказано. В июле 2019 года Свердловский городской суд также отказал ему в УДО», — добавили в пресс-службе.

Представители ведомства предположили, что Молчанову могли зачесть срок, который он провёл под стражей до приговора суда, поэтому он освободился из колонии в декабре прошлого года.

Скрывался поблизости

 

Как рассказали RT в ГУ МВД по Ярославской области, каждый день в поисках подозреваемого в убийстве девочек участвовали около 200 правоохранителей. Кроме того, ориентировки на Молчанова были разосланы и в другие регионы. 

А с 17 сентября к розыску были привлечены волонтёры поисково-спасательных отрядов. Они помогали расклеивать листовки и распространять информацию о мужчине в соцсетях.

«Задача стояла такая, чтобы листовки появились в каждом населённом пункте области, чтобы все знали об этой ситуации и у преступника земля под ногами горела», — сказали RT в поисково-спасательном отряде «Партизан».

По словам волонтёров, это беспрецедентный случай, поскольку обычно их не привлекают к поиску подозреваемых в уголовных преступлениях.

«В данном случае к нам обратилась полиция, чтобы мы помогли распространить информацию о подозреваемом. Все наши волонтёры рано утром, как только стало светло, выехали на расклейку ориентировок», — рассказала RT участница отряда «Ярспас» Мария Бородина.  

Как оказалось, всё это время Мочанов скрывался неподалёку. Утром 18 сентября полицейские обнаружили его в лесополосе на окраине рыбинского микрорайона Переборы. При задержании преступник сопротивления не оказал. 

Как сообщили RT в СК, сейчас c задержанным проводятся следственные действия.

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