«Не понимали, что происходит»: россиянку выслали из Турции из-за попавшей в чёрный список тёзки

8 июля 32-летняя жительница Подмосковья Ольга Волкова вместе с мужем и ребёнком прилетела в Анталью. Для женщины это была первая поездка за границу. Однако в Турцию её не пустили и в этот же день депортировали. Как оказалось, в 2012 году полная тёзка Ольги того же года рождения попала в чёрный список из-за нарушений закона — и ей навсегда закрыли въезд в Турцию. С тех пор россиянки с такими же именем и фамилией не допускаются в страну. Пострадавшая заявляет, что ни туроператор, ни государственные органы ничего не предприняли, чтобы ей помочь. В то же время специалисты отмечают, что любая страна вправе отказать во въезде, по сути, без объяснения причин.

8 июля жительница подмосковного Павловского Посада Ольга Волкова вместе с семьёй — мужем и сыном — прилетела в турецкую Анталью. Этот отпуск был долгожданным: женщина впервые выехала за рубеж.

На пограничном контроле у Ольги неожиданно изъяли паспорт и сопроводили в специальную комнату без объяснения причин.

«Мы отдали паспорта, а сотрудник посмотрел на меня удивлённо и спросил: «Волкова Ольга?» Мой паспорт спрятали в шкафчик под ключ. Сотрудники обсудили что-то между собой, а мы вообще не понимали, что происходит. Так продолжалось час-полтора. У меня началась паника», — рассказала женщина RT.

Волковы испугались и попытались выяснить, что происходит. Они попросили, чтобы представитель туроператора пришёл им на помощь, так как сотрудники турецких правоохранительных органов и аэропорта говорили только на турецком и английском языках.

«Мне сказали, чтобы я не беспокоилась, что всё будет хорошо, так как таких случаев очень много. Возможно, просто что-то случайно совпало, сейчас всё перепроверят и, скорее всего, нас отпустят. Я поехала за границу впервые. Какие у меня могут быть проблемы? Я хотела отстоять свою позицию», — рассказывает женщина.

Как оказалось, в 2012 году полная тёзка Ольги с тем же годом рождения нарушила турецкое законодательство и в базе пограничников отмечено, что ей запрещён въезд в Турцию.

Тогда Волкова попросила полицейских позвонить в посольство России.

«Консул извинился и сказал, что ничего не может с этим сделать, поэтому, скорее всего, меня депортируют первым самолётом в Москву», — вспоминает Волкова.

После трёхчасового ожидания сотрудники аэропорта отвели Волкову в комнату для депортируемых.

«Со мной прошёл муж и ребёнок. Там был душ, туалет, двухъярусные кровати. Мы сидели там и просто плакали. Ребёнок просился домой. Тем временем наши родственники обратились в турагентство в Павловском Посаде, где мы покупали путёвку, и попросили разобраться. Но никаких действий не последовало», — отмечает она.

В результате семья решила, что муж Волковой с сыном всё-таки поедут в отель — без неё.

«Поняла, что меня депортируют, ведь никто не приходит, ничего не выясняет. Супруг не хотел ехать без меня, но я понимала, что меня как депортируемую отправят бесплатно, а ему придётся покупать билет за свой счёт, а мы взяли с собой только $150», — пояснила она.

Как отмечает женщина, её возмутило, что ни туроператор, ни посольство не поинтересовались, что происходит с ней и с её семьёй.

«Нас не кормили, не поили, но это меня волнует меньше. Меня волнует то, что я была просто брошена, хотя и туроператор, и посольство знали, в какую ситуацию я попала. Но никто не позвонил и не узнал, что со мной — может, меня просто вывезли в неизвестном направлении», — заявила она.

Поздно вечером россиянку посадили в самолёт и до самого возвращения в Москву паспорт ей не отдавали.

«По прилёте мне велели не выходить из самолёта, потому что меня встретят. Я рассказала сотруднице погранслужбы, что со мной случилось. Она тоже была в шоке, но на мой вопрос, куда обратиться, не ответила, не смогла мне ничем помочь», — жалуется женщина.

Компенсации ждать не стоит

В Coral Travel RT сообщили, что вопрос о компенсации несостоявшегося отдыха рассматривается по факту обращения клиента к менеджеру, продавшему тур.

Вернувшись домой, Волкова сразу обратилась в турагентство за компенсацией, а также в МИД РФ и в Ростуризм.

«В общей сложности путёвка стоила около 80 тыс. рублей. Мне сказали, что деньги мне не вернут, так как в номере проживает муж с ребёнком, то есть он забронирован и им пользуются. Кроме того, туроператор оплатил мне билет домой, — объяснила она. — Я написала обращение в МИД, обратилась в Ростуризм, где мне в грубой форме сказали: «Скажите спасибо, что вас никуда не забрали и так быстро вернули, некоторые сидят там по несколько суток».

В пресс-службе Ростуризма RT не смогли предоставить оперативный комментарий.

В беседе с RT россиянка обращает внимание на тот факт, что у турецких пограничников нет ни фото, ни отпечатков пальцев той самой Ольги Волковой, которую депортировали в 2012 году. Жительница Подмосковья указывает, что местные сотрудники не учли, например, тот факт, что она никогда не выезжала за пределы России и не могла никак попасть в чёрные списки туристов.

Как рассказывает Волкова, раньше её семья ездила на юг России, но этим летом решила попробовать отдохнуть в Турции.

«В этом году муж сказал, что не хочет долго добираться, поэтому купил путёвку в Турцию, ведь все летают. Сейчас у нас нет никакого желания ехать туда снова», — заключила она.

Системная ошибка

Случай Волковой далеко не единственный. В 2017 и 2018 годах появлялась информация и о других россиянках с этим именем и фамилией, пострадавших от формального подхода турецких пограничников.

«Точно знаю, что есть девушка из Екатеринбурга, есть из Перми. Сопровождающая меня девушка сказала, что таких десятки, но ничего сделать с этим нельзя: у всех совпадают ФИО и год рождения», — рассказала Волкова.

В 2017 году в чёрные списки турецкого погранконтроля попали более четырёх тысяч россиян. Кроме Волковой, при въезде в Турцию задержали россиянина Дмитрия Петрова — его тёзку также ранее обвинили в преступлении на территории страны.

Как и в случае с россиянкой, задержание происходило до выяснения всех обстоятельств, поэтому лишь на суде мужчине удалось доказать свою непричастность — с нарушителем у задержанного оказались разные отчество и место прописки.

В итоге в июле 2017 года в связи с участившимися случаями задержания россиян на турецкой границе МИД РФ провёл переговоры с посольством Турции. Но чем они завершились, пока неизвестно. В МИД на запрос RT посоветовали обращаться в Ростуризм.

Без объяснения причин

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева сообщила RT, что у неё нет информации о случившемся, однако если такая проблема существует, то Ростуризму и МИД РФ необходимо решать её напрямую с турецкими партнёрами.

Санаева подчеркнула, что любой выезжающий за рубеж должен понимать, что на паспортном контроле страна въезда имеет право ему отказать.

«Туристы должны обратиться к туроператору, а он, в свою очередь, должен обратиться в Ростуризм, а там — в МИД. Случаи недопуска за границу бывают, но не скажу, что это происходит часто. Причём люди зачастую не понимают, по какой причине их не пустили. Но любая страна въезда имеет право на это».

Коллега Санаевой Юрий Барзыкин (тоже вице-президент РСТ) посоветовал Волковой обратиться в МИД, так как именно внешнеполитическое ведомство взаимодействует с зарубежными органами, обеспечивающими пограничный контроль. Представитель РСТ также отметил, что частичная компенсация затрат на отдых вполне возможна.

«В МИД должны разбираться (например, вносить соответствующие ноты, представления) и выяснять, кто на самом деле был депортирован. Никакая турфирма или общественная организация не решает такого рода вопросы. Туроператор не несёт ответственности за прохождение погранконтроля», — заявил он, отметив, что в схожую ситуацию попали российские туристы в Мексике.

В начале июля сразу две группы россиян (более 20 человек) не пустили в Мексику, так как местная миграционная служба решила, что цель их поездки не соответствует заявленной в декларации.

Также в июле 16 россиян не смогли пройти пограничный контроль в аэропорту города Инчхон в Южной Корее, так как не смогли подтвердить, что прибыли в страну в качестве туристов.