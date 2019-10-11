«Не понимает, за что её судят»: летевшую рейсом через Москву израильтянку признали виновной в контрабанде наркотиков

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар приговорили в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков. Девушку задержали в аэропорту Шереметьево, где таможенники нашли в её багаже 9,6 грамма гашиша. Однако в Москве Иссахар не проходила таможенный контроль — она летела стыковочным рейсом из Индии в Израиль и доступа к багажу в российской столице не имела. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Химкинский городской суд 11 сентября признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков. Иссахар приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Об этом RT рассказал адвокат Иссахар Александр Тайц.

Как сообщал RT, 26-летняя гражданка Израиля и США Наама Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года — таможенники нашли в её багаже 9,6 грамма гашиша. В Москве у Иссахар был стыковочный рейс — она летела из Индии в Тель-Авив. В ходе проверки багажа в комплектовочном помещении в рюкзаке Иссахар было обнаружено наркотическое вещество.

Девушка не стала отрицать, что это её наркотики. Она пояснила правоохранителям, что три месяца жила в Индии, где хранение такого количества гашиша разрешено, и наркотик положила в чемодан давно, а собирая вещи в поездку, забыла вынуть его.

Израильтянку арестовали, предъявив обвинение по ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических веществ»), максимальная санкция по которой — три года тюрьмы. Однако позже в прокуратуре усмотрели в действиях иностранки ещё один состав преступления — по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотиков»), что предусматривает до десяти лет заключения. После дополнительного расследования дело было направлено в суд.

Стоит отметить, что багаж девушка сдала в начальной точке маршрута и не имела к нему доступа в России. Более того, Иссахар не проходила в Шереметьеве таможенный контроль. Четыре часа, в течение которых девушка ждала рейса в Израиль, она находилась в так называемой стерильной зоне — территории между пунктом проверки в аэропорту и самолётом.

Поскольку Иссахар не проходила через таможенный пункт и даже не собиралась это делать, защита Иссахар настаивала на незаконности предъявленного обвинения в контрабанде. Вину по более лёгкой статье о хранении наркотиков Наама признала. Примечательно, что опрошенные RT юристы также отмечали, что девушку необоснованно обвинили в контрабанде запрещённого вещества.

Приговор будет обжалован

Защита Иссахар намерена обжаловать решение Химкинского городского суда.

«Будет подана апелляционная жалоба на приговор, — отмечает в беседе с RT адвокат Александр Тайц. — Я по-прежнему считаю, что в действиях Наамы отсутствует состав преступления по статье о контрабанде. Я не успел ещё прочитать приговор — нужно более детально его проанализировать. При этом я не услышал, чтобы суд ссылался на какие-то новые доказательства вины моей подзащитной».

По словам собеседника, для израильтянки суровый приговор стал шоком.

«Конечно, она совершенно не понимает, что происходит, за что её судят», — говорит Тайц.

Русский хакер просит обмена



Как сообщал RT, после задержания Иссахар родственники русского «хакера» Алексея Буркова, арестованного в Израиле, начали добиваться его обмена на девушку.

Бурков уже почти четыре года находится в израильской тюрьме — он был арестован по запросу США в декабре 2015-го. Американские спецслужбы обвиняют россиянина в хакерстве. Сам Бурков обвинения отрицает. При этом выдачи Буркова уже три года добивается и Россия, однако запрос Генпрокуратуры РФ на экстрадицию до сих пор не был рассмотрен.

В сентябре 2019 года семья Буркова направила в российский МИД обращение с просьбой инициировать переговоры с Израилем на тему обмена Буркова на арестованную в России израильтянку Нааму Иссахар.

По словам сестры россиянина Натальи Бурковой, официальный ответ на обращение в МИД семья не получила.

Израильский МИД на запрос RT не ответил, однако после волны публикаций на тему обмена Иссахар на Буркова в израильских СМИ ситуацию прокомментировали в администрации премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«Выдача Буркова не может быть предотвращена после решения Верховного суда Израиля», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

В пресс-релизе также отмечается, что премьер-министр обсуждал дело Иссахар с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Сочи, а также в ходе телефонного разговора. Нетаньяху просил смягчить наказание и улучшить условия содержания израильтянки в тюрьме.

В свою очередь, российские дипломаты ранее поясняли RT, что решение Верховного суда Израиля до сих пор не подписано министром юстиции Амиром Оханой, а до этого момента Бурков не может быть экстрадирован.

В посольстве России в Израиле пояснили, что даже если Охана подпишет решение об экстрадиции, оно будет обжаловано защитой Буркова. По словам российских дипломатов, официальных обращений от израильской стороны на тему обмена заключёнными от израильских властей не поступало.