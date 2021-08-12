«Не понимает, куда вести мир»: как Байден хочет продемонстрировать способность США «добиваться целей»

Вашингтон должен показать другим странам, что Соединённые Штаты могут «добиваться целей», заявил президент США Джо Байден. По его словам, ранее ряд государств НАТО и G7 отмечали, что Вашингтон не может решить ни одной задачи. Накануне глава Белого дома объявил о проведении «саммита в поддержку демократии». По мнению экспертов, США хотят отстоять «право» на глобальное лидерство, однако сами не понимают, куда вести мир.

Президент США Джо Байден завил, что Вашингтон должен продемонстрировать другим странам способность решать сложные проблемы.

«Нам нужно сделать так, чтобы мы могли показать миру, что мы можем добиваться целей», — сообщил глава Белого дома на встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции.

По словам Байдена, ранее официальные представители ряда государств выражали уверенность в том, что США не могут решать поставленные перед ними задачи.

«Я был на саммите НАТО, на саммите стран «Большой семёрки» с участием ведущих промышленных держав мира, был на встрече с (Владимиром. — RT) Путиным... Знаете, что влияет на отношение остального мира к Америке? Наша способность достигать поставленных целей. И это не шутка. Отнюдь. Когда я отправился туда и в ходе переговоров с семью лидерами сказал: «Мы вернулись», — ответом мне было: «Надолго ли? У вас не получается решить ни одной задачи», — заявил глава Белого дома.

Байден также сообщил, что перед его инаугурацией премьер-министр Ирландии высказал свои сомнения относительно того, что США «ещё могут добиваться каких-то результатов», поскольку «больше не способны играть роль лидера» и «даже с коронавирусом не справляются».

«Именно этого ждёт от нас мир. Там задаются вопросами. К тому же есть такие люди, как Си Цзиньпин и (Владимир. — RT) Путин, которые считают, что ответ (на проблему. — RT) — это автократия, поскольку демократии не могут объединиться. Мир меняется настолько быстро, что нам не удаётся объединиться и решить сложные вопросы. Я говорю всерьёз. Правда», — подчеркнул американский лидер.

Накануне Белый дом сообщил, что Байден за первые полгода пребывания в должности якобы «укрепил демократию в своей стране» и восстановил союзнические отношения с «демократическими партнёрами и союзниками» США.

«По словам президента, вызов нашего времени заключается в том, чтобы показать, что демократии способны осуществлять обещанное, повышая качество жизни своего населения и решая величайшие проблемы мира в целом», — говорится в сообщении.

Как отмечается заявлении Белого дома, в декабре Байден намерен собрать на единой площадке лидеров «различных демократических стран мира в рамках виртуального саммита в поддержку демократии».

«Виртуальный саммит, запланированный на 9—10 декабря, придаст новый импульс обязательствам и инициативам по трём основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, содействие соблюдению прав человека», — информирует Белый дом.

Сообщается также, что примерно через год «последует очный саммит».

Идея сплочения «демократий»

Стоит отметить, что провести «саммит в поддержку демократии» в случае своей победы на выборах Байден обещал ещё весной прошлого года в колонке для журнала Foreign Affairs. Тогда он писал, что партнёрство с другими государствами, которые разделяют ценности и цели США, «не свидетельствует о глупости Соединённых Штатов». Байден также подчёркивал, что для Белого дома такое сотрудничество — это «залог усиления безопасности и достижения большего успеха».

«Мы увеличиваем собственные силы, расширяем наше присутствие в мире и повышаем наше влияние, одновременно разделяя глобальную ответственность с заинтересованными партнёрами», — отмечалось в его программной статье.

Позже, ещё до своей инаугурации, в декабре 2020 года Джо Байден заявлял в интервью CNN, что планирует решать вопросы, затрагивающие контакты с Москвой, Пекином и Тегераном, не «в одиночку», а в союзе с другими странами.

Здание Белого дома

Reuters

© Erin Scott

«Все эти проблемы, как мне кажется, будет очень сложно решить. Но я знаю одно: в одиночку мы не справимся. Именно поэтому для решения целого спектра проблем, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и прочего, мы должны быть частью большой группы», — сообщил тогда Байден.

В марте текущего года президент США во время своего обращения к участникам саммита Европейского совета призвал их к тесному сотрудничеству «в сфере решения общих проблем» и к тому, чтобы «правила игры задавали демократии, а не автократии».

«Президент также выразил желание работать вместе по вопросам, представляющим общий интерес во внешнеполитической сфере, в числе которых Россия и Китай», — говорилось в сообщении Белого дома.

В июне Байден вновь поднял тему сплочения демократических государств. Как отметил американский лидер на своей странице в Twitter, такие страны могут объединиться для решения существующих проблем.

I’m on my way to the U.K. and Europe today for the first foreign trip of my presidency. I know that democracies can rally together to meet the challenges of this new age – this week, in Europe, we have the chance to prove that. — President Biden (@POTUS) June 9, 2021

«Приватизировали демократию»

Как отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в разговоре с RT, Байден хочет, чтобы демократии западного, проамериканского типа доказали, что они «релевантны в современном мире».

«Но для начала они ещё должны доказать, что они демократии. То же самое касается и США. Ведь то, что мы видим в Соединённых Штатах, в том числе в связи с президентскими выборами, во Франции относительно взаимоотношений правительства и гражданского общества, в Германии с точки зрения геронтократии и политического фрикизма, в Скандинавии, исходя из разложения традиционных ценностей, — всё это пока не свидетельствует о том, что демократии западного типа в принципе являются демократиями», — заявил Евстафьев.

По идее Байдена, Вашингтон должен взять знамя демократии и куда-то его понести, сказал эксперт.

«Американский лидер хочет всем доказать, что Америка может решать глобальные проблемы, а не создавать новые, как получилось в Афганистане. США, по версии Байдена, должны отстоять право на своё глобальное лидерство. Но есть нюанс — Америка сама не понимает, куда вести мир. У США отсутствует образ будущего. И это главная проблема для Байдена и его окружения, поскольку мир не может шарахаться из стороны в сторону вслед за Вашингтоном», — отметил Евстафьев.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, чем больше Байден заявляет о том, что Америка вовсе не в упадке и способна быть глобальным лидером, тем больше сомнений возникает на этот счёт.

«На фоне вывода войск из Афганистана, проблем, связанных с пандемией и миграционным кризисом, такие громкие тезисы направлены на то, чтобы поднять престиж Соединённых Штатов. Кроме того, США демонстрируют демократическим странам, что Вашингтон — их надёжный союзник», — сказал он в беседе с RT.

Батюк также подчеркнул, что с утверждением Белого дома о возрождении Байденом демократии в США не согласятся по крайней мере половина американцев, не говоря уже о других странах.

«Имея такого рода глубочайший раскол в обществе, учить кого-то демократии со стороны США — это по меньшей мере опрометчиво. Об этом же свидетельствуют и действия США на международной арене, в частности вывод американских войск из Афганистана, который уж точно не является доказательством успешной и последовательной американской внешней политики», — заметил аналитик.

При этом Евстафьев полагает, что в данном контексте Байден не случайно делает акцент на позициях Москвы и Пекина.

«Россия — это пример альтернативного варианта развития демократии. Китай же демонстрирует пример экономически и социально успешной автократии. При этом РФ и КНР развиваются по разным векторам, но обе эти страны делают невозможной монополию США на видение общего мирового будущего. И это крайне неприятно и даже смертельно опасно для Вашингтона, поскольку Штаты могут существовать как глобальный лидер лишь в условиях, когда только они определяют, куда идёт мир», — считает эксперт.

Флаги стран-участниц саммита G7

AFP

© DAMIEN MEYER

В то же время сейчас становится ещё более очевидным тот факт, что США «к демократии не имеют отношения уже давно», подчеркнул Евстафьев.

«Об этом свидетельствует принятие ряда нормативных актов в США, а также любопытные детали последних президентских выборов, в достоверности результатов которых до сих пор сомневается внушительная часть американцев. При этом в Вашингтоне почему-то считают, что список так называемых демократических стран должен утверждаться именно в Белом доме, что Америка должна решать, где есть демократия, а где её нет», — сказал аналитик.

Как отметил Евстафьев, США «приватизировали демократию и борьбу за неё».

«Это их средство производства, своего рода инструмент американской геоэкономики. Потому что за признание Соединёнными Штатами той или иной страны демократической надо платить. Именно это сейчас делают атлантические союзники Вашингтона по НАТО», — сообщил эксперт.

В свою очередь Батюк отметил, что «саммит в поддержку демократии», который намерены провести США, на деле призван противодействовать России, Китаю и Ирану.