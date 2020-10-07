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Не помогли ни Навальный, ни Польша. Бундестаг не отказался от "Северного потока - 2"
07 октября 2020, 19:40 • 159 • Политика
Правительство Германии не отказалось от планов по строительству "Северного потока - 2". В Бундестаге по-прежнему настроены на сотрудничество с Москвой. Сорвать проект не помогли ни Навальный, ни Польша, которая оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов. Еврокомиссия прокомментировала вердикт польских антимонопольщиков.
Правящие фракции Бундестага планируют продолжить строительство газопровода "Северный поток - 2", несмотря на историю с Навальным и колоссальное давление со стороны США.
Тем временем противники "Северного потока - 2" принимают меры по срыву реализации проекта. Так, например, польский антимонопольный орган оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд долларов, а европейских партнёров "Северного потока - 2" - на 61 млн долларов.
Необычайно большой размер штрафа смутил даже европейских чиновников. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер призналась, что была удивлена решением Варшавы. Обычно штрафы ЕК составляют 4-6% от оборота компании. В случае же с "Газпромом" польский штраф составил 10% от годового оборота. Вестагер также добавила, что не знает деталей антимонопольного дела и что Брюссель слабо сотрудничает с Польшей в вопросе развития конкуренции.
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