Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

Не помогли ни Навальный, ни Польша. Бундестаг не отказался от "Северного потока - 2"

07 октября 2020, 19:40  •  159 • Политика
Правительство Германии не отказалось от планов по строительству "Северного потока - 2". В Бундестаге по-прежнему настроены на сотрудничество с Москвой. Сорвать проект не помогли ни Навальный, ни Польша, которая оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов. Еврокомиссия прокомментировала вердикт польских антимонопольщиков.
Правящие фракции Бундестага планируют продолжить строительство газопровода "Северный поток - 2", несмотря на историю с Навальным и колоссальное давление со стороны США.
Как раз сегодня обсуждали эту тему в немецком Бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали "Северный поток - 2", - пояснил "РИА Новости" один из участников заседания.
Тем временем противники "Северного потока - 2" принимают меры по срыву реализации проекта. Так, например, польский антимонопольный орган оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд долларов, а европейских партнёров "Северного потока - 2" - на 61 млн долларов.
Необычайно большой размер штрафа смутил даже европейских чиновников. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер призналась, что была удивлена решением Варшавы. Обычно штрафы ЕК составляют 4-6% от оборота компании. В случае же с "Газпромом" польский штраф составил 10% от годового оборота. Вестагер также добавила, что не знает деталей антимонопольного дела и что Брюссель слабо сотрудничает с Польшей в вопросе развития конкуренции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина
07 октября 2020, 11:25
Армения хочет оставить Турцию без нефти? Азербайджан сообщил о "подлом" приёме Еревана
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтож...
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.