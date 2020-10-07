Не помогли ни Навальный, ни Польша. Бундестаг не отказался от "Северного потока - 2"

Правящие фракции Бундестага планируют продолжить строительство газопровода "Северный поток - 2", несмотря на историю с Навальным и колоссальное давление со стороны США.

Как раз сегодня обсуждали эту тему в немецком Бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали "Северный поток - 2", - пояснил "РИА Новости" один из участников заседания.

Тем временем противники "Северного потока - 2" принимают меры по срыву реализации проекта. Так, например, польский антимонопольный орган оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд долларов, а европейских партнёров "Северного потока - 2" - на 61 млн долларов.

Необычайно большой размер штрафа смутил даже европейских чиновников. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер призналась, что была удивлена решением Варшавы. Обычно штрафы ЕК составляют 4-6% от оборота компании. В случае же с "Газпромом" польский штраф составил 10% от годового оборота. Вестагер также добавила, что не знает деталей антимонопольного дела и что Брюссель слабо сотрудничает с Польшей в вопросе развития конкуренции.