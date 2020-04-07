Не помогли ни деньги, ни любовь - подставил коронавирус: Украинка выставила за дверь собственного мужа

Отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщил: одна из жительниц Тернополя настолько боялась заразиться COVID-19, что не пустила собственного мужа на порог. Он только что вернулся из Польши, куда ездил на работу.

Ночь мужчина провёл на улице, но когда понял, что жену не уговорит, обратился в полицию. Он рассказал, что планировал отсидеть в самоизоляции положенные 14 дней, но теперь такой возможности нет. Правоохранители устроили мужчину в медучреждение, оборудованное под обсерватор.

Напомним, Украина ранее отметилась ужасающей реакцией на соотечественников, приехавших из Китая, где бушевал коронавирус. Своих же сограждан забрасывали камнями и угрожали сжечь. В самые горячие точки приходилось даже вызывать силовиков. Сегодня прирост случаев заболевания на Украине продолжается. Отгородиться от Европы, Китая и других стран не удалось.