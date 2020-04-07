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Не помогли ни деньги, ни любовь - подставил коронавирус: Украинка выставила за дверь собственного мужа
07 апреля 2020, 09:35 • 22 • В мире
Гражданин Украины вернулся из Польши, куда ездил на заработки, но жена не пустила его на порог. Женщина настолько боится заразиться коронавирусом, что выставила заробитчанина за дверь.
Отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщил: одна из жительниц Тернополя настолько боялась заразиться COVID-19, что не пустила собственного мужа на порог. Он только что вернулся из Польши, куда ездил на работу.
Ночь мужчина провёл на улице, но когда понял, что жену не уговорит, обратился в полицию. Он рассказал, что планировал отсидеть в самоизоляции положенные 14 дней, но теперь такой возможности нет. Правоохранители устроили мужчину в медучреждение, оборудованное под обсерватор.
Напомним, Украина ранее отметилась ужасающей реакцией на соотечественников, приехавших из Китая, где бушевал коронавирус. Своих же сограждан забрасывали камнями и угрожали сжечь. В самые горячие точки приходилось даже вызывать силовиков. Сегодня прирост случаев заболевания на Украине продолжается. Отгородиться от Европы, Китая и других стран не удалось.
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