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Не помогать, а изучать: Зеленский рассказал, зачем отправляет украинских врачей в Италию

05 апреля 2020, 02:35  •  52 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский подписал постановление, по которому Италии будет предоставлена помощь. В борьбу с пандемией коронавируса за границей вступят украинские медики. Из слов Зеленского следует, что украинские медики едут не столько помогать, сколько изучать болезнь.
Пресс-служба президента Украины сообщила о подписании Владимиром Зеленским указа о предоставлении Италии гуманитарной помощи. Бригаду украинских медиков отправят для обмена опытом.
Владимир Зеленский подчеркнул, что помогать в лечении больных и учиться у итальянских коллег врачи с Украины будут до тех пор, пока на родине "нет пика болезни". Когда понадобится их помощь дома, медиков тут же вернут.
"Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперёд в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - заявил украинский лидер.
Врачей для командировки в Италию будут выбирать в Министерстве здравоохранения и в Министерстве внутренних дел. Платить медикам будут по-украински, защищать тоже. Итальянская сторона должна будет обеспечить им питание и проживание.
Зеленский пообещал, что его согражданам, которые отправятся лечить итальянских больных COVID-19, предоставят "лучшую защиту" и все специальные средства в достаточном количестве. Кроме того, через несколько дней Украина отправит в Италию медицинский спирт. Объём поставок пока не определён. Его рассчитают, когда поймут потребности в этом средстве на родине.

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