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Не помогает даже VPN: Навальнисты лишились доступа к приложению своего лидера

23 августа 2021, 22:50  •  74 • Политика
В России начали блокировать приложение "Навальный". Получить доступ не помогает даже VPN. Ранее Роскомнадзор требовал убрать приложение с электронных площадок.
Приложение "Навальный", которое запустили соратники Алексея Навального, было полностью заблокировано в России. Не помогает даже VPN. Блокировку доступа подтверждают данные с портала GlobalCheck.
На графике видно, что доступ к приложению на территории СНГ пропал между 20:55 и 21:00. Приложение не получается открыть на телефоне даже с учётом работающего VPN, предназначенного для обхода блокировок, сообщает URA.RU.
Ранее Роскомнадзор потребовал от онлайн-магазинов приложений удалить приложение "Навальный" со своих страниц. Поводом для блокировки стало признание структур Навального экстремистскими организациями.
Напомним, что страсти вокруг приложения навальнистов начались ещё задолго до этого. Хакеры взломали базы данных и слили данные всех зарегистрированных пользователей в Сеть. При этом соратники Навального, ответственные за данный проект, не делают ничего, чтобы как-то исправить ситуацию.

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