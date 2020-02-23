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Не полёт, а акт агрессии: Дамаск пригрозил сбивать любой самолёт неприятеля в воздушном пространстве Сирии

23 февраля 2020, 16:39  •  31 • Политика
Дамаск пригрозил сбивать любой самолёт неприятеля в воздушном пространстве Сирии. Незаконный полёт будет считаться актом агрессии.
Расчёты ПВО Сирии получили разрешение сбивать самолёты, которые незаконно вторгаются в воздушное пространство страны. Об этом сообщило военное командование Сирийской Арабской Республики.
Как передаёт агентство SANA, любое нарушение воздушного пространства Дамаск будет считать актом внешней агрессии. Все необходимые распоряжения получили центры управления ПВО и ВВС
В случае появления неприятеля расчёты и самолёты приложат все усилия для его уничтожения. Напомним, на этой неделе поддерживаемые Турцией боевики в провинции Идлиб предприняли наступление на позиции сирийских правительственных войск.
Ситуация беспокоит лидеров России, Франции и Германии, которые намерены обсудить региональный кризис с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале марта. Анкара же рассчитывает на выработку дорожной карты.

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