Не получивший путинского мороженого Эрдоган позарился на Су-57, но довольствовался орешками

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019 в Москве. Потерпевший фиаско с американскими самолетами F-35 турецкий лидер живо заинтересовался российским аналогом.

"Уже летает? Уже можно покупать?" - поинтересовался Эрдоган. "Летает. Можете купить", - с улыбкой ответил Путин.

После этого главы государств разместились на трибуне, чтобы посмотреть авиашоу, в рамках которого также был показан полёт российского авиалайнера МС-21 300. Увлеченный просмотром Эрдоган с удовольствием съел предоставленные ему в качестве закуски орешки.

Фото: скриншот Twitter/@Kremlinpool_RIA

Ранее президенты России и Турции полакомились мороженым. Путин купил себе мороженое любимого бренда - сливочное и шоколадное, а Эрдогана угостил ванильным другого бренда.

Напомним, что президент Турции прибыл со срочным визитом в Москву ради переговоров по Сирии, где его войска вместе с боевиками попали в окружение сирийских правительственных войск. Беседа с главой России была единственным путем к спасению турецких солдат.