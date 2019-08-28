Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Законный интерес Турции": Путин и Эрдоган договорились о новой зоне б...
России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак
Макрон поменял Трампа на Путина
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую с...
Главная / Политика

Не получивший путинского мороженого Эрдоган позарился на Су-57, но довольствовался орешками

28 августа 2019, 02:54  •  51 • Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 на авиасалоне МАКС-2019 в Москве. Там же президент России купил себе любимого мороженого, а турецкого коллегу угостил другим.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019 в Москве. Потерпевший фиаско с американскими самолетами F-35 турецкий лидер живо заинтересовался российским аналогом.
"Уже летает? Уже можно покупать?" - поинтересовался Эрдоган.
"Летает. Можете купить", - с улыбкой ответил Путин.
После этого главы государств разместились на трибуне, чтобы посмотреть авиашоу, в рамках которого также был показан полёт российского авиалайнера МС-21 300. Увлеченный просмотром Эрдоган с удовольствием съел предоставленные ему в качестве закуски орешки.
Фото: скриншот Twitter/@Kremlinpool_RIA
Ранее президенты России и Турции полакомились мороженым. Путин купил себе мороженое любимого бренда - сливочное и шоколадное, а Эрдогана угостил ванильным другого бренда.
Напомним, что президент Турции прибыл со срочным визитом в Москву ради переговоров по Сирии, где его войска вместе с боевиками попали в окружение сирийских правительственных войск. Беседа с главой России была единственным путем к спасению турецких солдат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 23:39
Макрон поменял Трампа на Путина
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейковых "расследований" - СМИ
28 августа 2019, 02:54
Не получивший путинского мороженого Эрдоган позарился на Су-57, но довольствовался орешками
27 августа 2019, 11:54
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
27 августа 2019, 10:39
"Забыл подать на визу? Обвиняй Россию!": Американского сенатора поймали на вранье
28 августа 2019, 02:54
России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейк...
28 августа 2019, 01:09
На судей давят, чтоб посадить экс-президента
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
28 августа 2019, 02:39
«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Р...
28 августа 2019, 02:54
России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку" с Крымом
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
25 августа 2019, 06:39
Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец?
23 августа 2019, 02:39
Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.