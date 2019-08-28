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Не получивший путинского мороженого Эрдоган позарился на Су-57, но довольствовался орешками
28 августа 2019, 02:54 • 51 • Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21 на авиасалоне МАКС-2019 в Москве. Там же президент России купил себе любимого мороженого, а турецкого коллегу угостил другим.
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019 в Москве. Потерпевший фиаско с американскими самолетами F-35 турецкий лидер живо заинтересовался российским аналогом.
После этого главы государств разместились на трибуне, чтобы посмотреть авиашоу, в рамках которого также был показан полёт российского авиалайнера МС-21 300. Увлеченный просмотром Эрдоган с удовольствием съел предоставленные ему в качестве закуски орешки.
Фото: скриншот Twitter/@Kremlinpool_RIA
Ранее президенты России и Турции полакомились мороженым. Путин купил себе мороженое любимого бренда - сливочное и шоколадное, а Эрдогана угостил ванильным другого бренда.
Напомним, что президент Турции прибыл со срочным визитом в Москву ради переговоров по Сирии, где его войска вместе с боевиками попали в окружение сирийских правительственных войск. Беседа с главой России была единственным путем к спасению турецких солдат.
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