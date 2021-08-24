"Не получилось": в Киеве нашли виновного в провале большой атаки на Крым • 518 • Аналитика © Фото : пресс-служба президента Украины Итак, в Киеве состоялся форум "Крымская платформа", который его организаторы назвали "учредительным". Правда, по итогам сего мероприятия сами украинцы задают вопрос: что же он учредил? Собрались представители западных государств и структур, проиграли уже давно затертые пластинки о "русской угрозе" и подписали странный документ, который, похоже, толком и не вычитали, назвав его "Крымской декларацией". В общем, можно было бы сказать "гора родила мышь", но в данном случае скорее не гора, а мышиная возня родила некую "платформу". Попытка разобраться в том, получилось ли у организаторов задуманное, натыкается на серьезную проблему: никто толком так и не объяснил конечную задумку, а если пытались это делать, то сами запутывались или же произносили откровенные несуразности. Еще задолго до заявленного мероприятия журналисты добивались от представителей киевских властей внятного ответа по поводу того, что же те хотят получить от собрания, которое глава российского МИД Сергей Лавров назвал "очередным шабашем". В конечном итоге ответ сформулировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявивший: "Либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все. Это стратегия". То есть зафиксируем: задача этого пафосного и дорогостоящего (баснословный гонорар певицы Джамалы за единственную песню только чего стоит!) мероприятия свелась к тому, чтобы заставить неких петухов что-то свистнуть. Кстати, вы не поверите, но "платформа" готовилась в таких же высокоинтеллектуальных выражениях и на вполне официальном уровне. К примеру, разрабатывая сценарии "деоккупации" полуострова, организаторы мероприятия один из них назвали так: "Крым — стальные яйца Украины". Это не шутка, это преподнесено на официальном сайте "платформы" в качестве серьезной аналитики. Так что Кулеба со "свистящими петухами" выглядит вполне на уровне своих стратегов — все в духе "Квартала-95". Надо заметить, лидеров Украины опять сильно подвели их хозяева. Уж как Зеленский старался лично приглашать первых лиц основных своих покровителей — США, Британии, Турции, Франции и Германии. Те постоянно заверяли Киев в поддержке начинания, но сами снижали и снижали уровень своего представительства, отправив в итоге министров. Особенно Зеленского огорчил Лондон, который еще неделю назад обещал присутствие на "платформе" хотя бы министра обороны, а приехала в итоге второразрядный политик Консервативной партии Венди Мортон, находящаяся в должности "младшего министра" по делам европейского соседства. Ангела Меркель демонстративно посетила Киев накануне мероприятия, но уехала до его открытия, делегировав вместо себя министра энергетики и встретив в этой связи довольно хамские вопросы киевских журналистов. В общем, даже украинская пресса вынуждена была признать: "Статусного мероприятия не получилось". Сами организаторы заранее сваливали вину за это на Россию, которая якобы занималась "минимизацией участия стран в саммите". Больше свалить не на кого. Вся эта разношерстная публика, собравшаяся в Киеве, была бы крайне удивлена, если бы услышала накануне многочисленные заявления Зеленского и Кулебы о своем видении офиса "Крымской платформы", который был создан в Киеве. К примеру, президент Украины несколько раз повторил, что эта структура будет заниматься законодательными инициативами по Крыму для самого Зеленского. Получается, лидеры и министры разных стран приехали помочь в создании очередного консультативного органа для Банковой. Но в таком случае возникает закономерный вопрос: а зачем же Зеленскому нужны многочисленные потешные структуры вроде "администрации Крыма", "прокуратуры Крыма", которые в основном расположены в Херсоне и уже семь лет изображают там видимость бурной деятельности? Еще больше западные гости Зеленского удивились бы, узнав, что отныне, опрометчиво приехав в Киев, они оказались обязаны чем-то этой "платформе". Кулеба так и сказал: каждая страна, участвующая в мероприятии, "берет на себя определенные обязательства". То есть Киев опять решил, что подписывает с ничего не подозревающими гостями некий "Будапештский меморандум", на который украинские участники "шабаша" активно ссылались в ходе своих выступлений. А непосредственные подчиненные Кулебы уже прямо намекают на то, что будут сбивать деньги на проведение ежегодных "платформ" с международных доноров, вплоть до ООН. В общем, вполне в стиле Остапа Бендера с его бессмертной формулой: "Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации". Непонимание конечной цели мероприятия привело к тому, что его участники говорили каждый о своем, как будто они присутствовали на разных собраниях. Кто-то рассуждал о Сталине, кто-то — о зеленой энергетике, кто-то — о необходимости проведения реформ на Украине, кто-то — о "политических репрессиях" в России. Совершенным шоком для организаторов "платформы" стало выступление президента Венгрии Яноша Адера, который сосредоточился на ущемлении языковых и этнических прав венгерского населения Украины. Судя по кислым лицам представителей украинской делегации, они явно хотели услышать от гостя что-то другое. Министры из стран Старого Запада сделали вид, что они не поняли, о каких правах идет речь. Не заинтересовали их и попытки журналистов оппозиционных украинских телеканалов, запрещенных властями, донести до высоких гостей информацию о столь грубом попрании элементарных прав и свобод. Это в Москве Меркель не преминула упомянуть о "свободе слова" и "преследовании оппозиции" в России, но во время визита в Киев она не откликнулась на призыв оппозиционных журналистов выслушать их. Вот и участники "платформы" рвали на себе волосы, рассказывая о страданиях, якобы обрушившихся на жителей Крыма после "оккупации", но старательно обходили тему украинской блокады водоснабжения полуострова. Никто из них не заметил того факта, что Зеленский запретил это на законодательном уровне буквально накануне приезда делегаций. Такая вот любовь к Крыму и людям, его населяющим. Принятая саммитом декларация также кишит подобными двойными стандартами, свидетельствующими о полном отсутствии логики и последовательности у его составителей. К примеру, она обязывает Россию "прекратить временную оккупацию" Крыма и тут же требует от России же "исполнять свои обязательства как государства-оккупанта". В общем, авторы явно сами запутались в том, должна ли Россия сначала покинуть Крым, а потом оккупировать его, или наоборот. Авторы текста пытаются дать и робкий ответ на многочисленные вопросы журналистов по поводу того, что же после создания судьбоносной "платформы" собираются делать Украина и примкнувшие к ней союзники для окончательной "деоккупации". Оказывается, ответ банален: опять вводить санкции против России. Причем формулировка довольно беззубая: "Когда это необходимо и если действия России этого требуют". То есть, может быть, и никогда. Вряд ли среди собравшихся в понедельник участников "Крымской платформы" есть настолько наивные люди, которые сами верят в возможность отказа России от своего региона. Даже Зеленский в кулуарах признал, что украинская блокада "не поможет" возвращению в состав Украины ни Крыма, ни Донбасса. Но он продолжает играть свою роль. Ведь все это он в свое время объяснил, еще будучи комиком "Квартала": "Я, конечно, слабо в это верю. Но, как президент, я обязан вселять в вас… веру в завтрашний день". России и Китаю еще покажут. Проигравшие ждут расплаты Некоторые украинские и европейские эксперты, обсуждая перспективу "Крымской платформы", связывают свои надежды на возврат полуострова только с одним: с развалом России и потрясениями там по образцу 1917 и 1991 года. Других вариантов они не видят. Этим ожиданиям кадровых русофобов Владимир Путин дал ответ, выступая на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель: "Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке". Наши противники могут долго ожидать развала России (выражаясь словами Кулебы, "пока петух свистнет"), создавать различные "платформы" и грозить новыми санкциями. Но эффект от них будет тем же, что и прежде: петухи не засвистят, жареный рак никого не клюнет. Разве что Украина вновь собьет с кого-то очередной грант на очередное антироссийское шоу. Собственно, ради этого "Крымская платформа" и затевалась. Иного смысла в ней не просматривается. К Крыму и крымчанам эта затея не имеет ровным счетом никакого отношения. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







518 Источник Похожие новости Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года Те, кто не любит Россию, больше никогда ее не увидят Плевать на детей и женщин: страна выбрала, кого будет спасать Украина сделала скачок к независимости Сумка-самолет для горной лаванды: обзор нарядов звезд на "Новой волне" "Все пропало": победители и проигравшие в 1991-м согласны в главном Новости партнеров