«Не получилось провести публичную порку»: в МИД России прокомментировали итоги визита Борреля в Москву

Европейский союз тщательно планировал «публичную порку» России во время визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, но реализовать свой план у Брюсселя не получилось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что Москва объявила персонами нон грата дипломатов Германии, Польши и Швеции в связи с их участием в несанкционированных акциях, предоставив соответствующие доказательства. В то же время страны Запада высылают российских дипломатов без каких-либо фактологических обоснований.

Европейский союз планировал устроить из визита высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву «публичную порку» России, однако этого сделать не получилось. Такое мнение в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Раскрою вам тайну о наших западных партнёрах. Когда у них не получается «порка», у них начинается истерика. Задача была провести вот эту «публичную порку», которую они, как мне кажется, очень тщательно планировали. Такой каскад — и про митинги проговорить, и про журналистов проговорить, и Навального сделать главной темой, всё в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось», — сказала Захарова.

Накануне в МИД России подчеркнули, что заявления главы дипломатии Европейского союза, сделанные во время его пребывания в Москве и по приезде в Брюссель, «сильно контрастируют».

Во внешнеполитическом ведомстве предположили, что Жозепу Боррелю после возвращения объяснили, «как нужно было расставить акценты», что лишь подтверждает, «как и кем на самом деле формируется политика ЕС».

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Между тем сам Боррель по итогам своего визита в Москву (4—6 февраля) констатировал «отсутствие у России заинтересованности» в восстановлении отношений с ЕС.

«Я хотел выяснить, готовы ли российские власти попытаться повернуть вспять негативную тенденцию в наших отношениях, воспользоваться случаем для установления конструктивного диалога. Ответ был очень чётким: нет, они в этом не заинтересованы», — заметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, выступая перед коллегией Еврокомиссии.

Евросоюз намерен обсудить вопрос введения санкций против России на заседании Совета глав МИД стран ЕС и в марте, заявил Боррель.

«На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности», — сказал Боррель.

Он добавил, что на данный момент ЕС находится на «историческом перекрёстке» в отношениях с Россией.

«Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах», — пояснил глава евродипломатии.

Высылка дипломатов

Ещё одной темой разговора в эфире радио «Вести FM» стало решение Москвы о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции. По словам Марии Захаровой, поводом для такого шага стало нарушение Венской конвенции — дипломаты участвовали в незаконных акциях протеста. Соответствующие материалы были опубликованы российской стороной.

«Однако российских дипломатов высылали на протяжении многих лет под любыми предлогами, ни разу никто не предоставлял России никаких фактологических данных о том, что совершали наши дипломаты. И мы зеркально высылали их дипломатов, понимая, что нет никакой фактуры под высылкой наших дипломатов», — пояснила она.

Захарова добавила, что участие иностранных послов в несогласованных акциях в России представляет собой часть комплекса политических акций коллективного Запада в отношении РФ.

В ответ на решение МИД РФ 8 февраля министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили персонами нон грата дипломатов из РФ, в общей сложности были высланы трое представителей российских дипмиссий.

Как пояснила Мария Захарова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, действия Берлина, Варшавы и Стокгольма нельзя назвать беспрецедентными.

«Не надо фокусироваться на этой истерике как на чём-то, что может перекрыть, изменить нашу политику. Наша политика не выстраивается в связи с тем, что кому-то хочется нам сделать хуже, навредить и так далее», — заметила официальный представитель МИД РФ.

Про связи сторонников Навального с Западом

Наряду с этим Мария Захарова считает предательством действия сторонников Алексея Навального, которые обсуждают с представителями Европейского союза и США введение санкций против России.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек. Аналогичное письмо было направлено председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

Захарова отметила, что накануне в постпредстве Польши при Евросоюзе в Брюсселе прошла онлайн-встреча руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК* Владимира Ашуркова с представителями стран — членов ЕС, США и Великобритании.

«Только один маленький нюанс. Этот формат — страны ЕС плюс США, плюс Британия — это уже немного не ЕС, это уже НАТО. Так что они встречались вчера с натовцами, получили инструкции по полной программе. Думаю, им просто чётко объяснили — никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», — заявила Захарова.

При этом, по словам официального представителя МИД, сторонников Навального «надо переставать» называть оппозицией — это «агенты влияния».

В своём Facebook Захарова также опубликовала фотографию из твита постпредства Польши в ЕС, на которой видны участники онлайн-встречи.

«Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они чётко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», — написала она.