«Не получили никаких улик»: экстрадированный в США россиянин отверг все обвинения в киберпреступлениях

В американском штате Коннектикут прошло первое судебное слушание по делу обвиняемого в кибермошенничестве гражданина России Петра Левашова. Программист был накануне экстрадирован в США из Испании по запросу американских властей. На судебном заседании Левашов отверг все выдвинутые против него обвинения. Кроме того, защита обвиняемого сообщила, что не получала от прокуратуры Соединённых Штатов никаких документов или улик против россиянина. Между тем обвинение ходатайствует об аресте подсудимого. О новом повороте в деле российского программиста — в материале RT.

Обвиняемый властями США в кибермошенничестве гражданин России Пётр Левашов заявил о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак.

«Сегодня вечером у нас было первое слушание в суде в Коннектикуте. Петя Левашов сказал, что он невиновен по восьми пунктам, по которым его обвиняют в обвинительном заключении», — цитирует РИА Новости Литвака.

Он сообщил, что сторона защиты не получила от американской прокуратуры «никаких документов и никаких улик».

Тем временем американские прокуроры ходатайствуют об аресте обвиняемого.

«Суд должен задержать обвиняемого, поскольку есть серьёзный риск, что он скроется, если его освободить. Он гражданин России, и неизвестно о каких-либо его связях или активах (разве что через вменяемые ему преступления) в США или в судебном округе Коннектикут», — говорится в ходатайстве обвинения, поданном в федеральный суд Коннектикута.

При этом отмечается, что Левашов никогда ранее не был в США, а вся его семья проживает в России.

Суд намерен удовлетворить ходатайство обвинения. Прокуроры предложили определиться с задержанием Левашова на следующей неделе.

Испанские власти 2 февраля передали россиянина американской стороне. В США его обвиняют в причастности к созданию сети компьютеров Kelihos, заражённых вирусом и находившихся под контролем хакеров, которые таким образом занимались вредоносной деятельностью, в том числе сбором данных и распространением спама.

Посольство России в Вашингтоне уже заявило о готовности помочь российскому программисту.

«Посольство и генконсульства России в США всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на родину... Разумеется, окажем П.Ю. Левашову необходимое содействие», — сообщил представитель дипведомства.

В посольстве также призвали США перестать «захватывать» россиян по всему миру.

«Призываем США наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Требуем от Соединённых Штатов прекращения захватов россиян по всему миру», — заключили дипломаты.

Решение Испании

Правительство Испании объяснило решение выдать российского программиста Соединённым Штатам тем, что запрос об экстрадиции от американской стороны поступил раньше, чем от российской. Кроме того, сообщили в испанском Минюсте, в США Левашова обвиняют в более серьёзных преступлениях.

© Фото из личного архива семьи Левашовых

«Преступления, в которых его обвиняют в этой стране (США. — RT), более серьёзные. Кроме того, согласно Конституции Российской Федерации наличие гражданства этой страны может сделать невозможным его дальнейшую экстрадицию в Соединённые Штаты, что может оставить безнаказанными совершённые там преступления», — заявили в пресс-службе испанского Минюста.

Как добавили в ведомстве, «ничто не препятствует тому, чтобы российские власти запросили у США его экстрадицию» после того, как Левашов отбудет наказание за совершённые преступления в Соединённых Штатах.

В посольстве России выразили разочарование решением властей Испании.

«С сожалением констатируем, что 2 февраля испанская сторона передала Петра Левашова США, факт выдачи россиянина подтвердила его адвокат. Такое решение испанских властей вызывает разочарование: согласно общепринятым юридическим нормам российский запрос имеет приоритет, поскольку Пётр Левашов является гражданином Российской Федерации», — говорится в сообщении дипведомства России в Испании.

Решение удовлетворить требования американских властей об экстрадиции в США Петра Левашова было принято Национальным судом Испании 3 октября 2017 года.

«Уголовный отдел Национального суда согласился на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова в США, где он обвиняется в ряде преступлений: компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных», — сообщалось в судебном постановлении.

Между тем запрос об экстрадиции россиянина в Москву был отправлен в Министерство юстиции Испании 20 сентября. Эту информацию подтверждала защита обвиняемого.

«Россия отправила запрос в Минюст Испании об экстрадиции. Мы получили факс. Российское консульство в Мадриде поставило в известность Национальную судебную палату, что 20 сентября подан официальный запрос», — пояснила адвокат Левашова Маргарита Репина.

Противоречивые показания

Испанский суд также прокомментировал заявления защиты Левашова о политической подоплёке дела. В постановлении сказано, что решение об экстрадиции было принято без обнаружения «политической мотивации в адрес обвиняемого».

Сам же Левашов на слушании в суде заявил, что в течение последних десяти лет работал на партию «Единая Россия». Тем не менее доказательств этому россиянин не представил.

Обвиняемый также сообщил, что у него был доступ к конфиденциальной информации. «Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учётная специальность, я давал подписку о неразглашении», — заявил Левашов, также не предоставив подтверждения своих слов.

Россиянин заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку ожидает, что там его «подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию».

В «Единой России» позже опровергли информацию о том, что Пётр Левашов имеет отношение к партии, сообщив, что он никогда там не работал.

Задержание Левашова

Пётр Левашов, 36-летний программист из Санкт-Петербурга, был задержан в апреле 2017 года в Барселоне во время отдыха с семьёй по запросу США, где его подозревают в киберпреступлениях.

Ночью испанские правоохранительные органы ворвались в апартаменты, в которых проживала семья во время отдыха, и задержали россиянина. Местные полицейские пояснили, что программиста подозревают в причастности к хакерским атакам, связанным, в частности, с «вмешательством» в выборы в США.

В американском штате Коннектикут Левашова обвиняют по восьми пунктам в связи с созданием ботнет-сети Kelihos. Программист также обвиняется в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Ранее Минюст США сообщил, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).

Обвинение считает, что россиянин с помощью сети заражённых компьютеров получал информацию о логинах и паролях пользователей, рассылал спам, устанавливал программы-вымогатели и иные вирусы на компьютеры пользователей. По данным обвинения, Левашов заработал на этом значительные средства.

Охота на россиян

Тем временем МИД России предупредил россиян об опасности зарубежных поездок в связи с тем, что американские спецслужбы фактически объявили охоту на граждан страны. В 2017 году по запросам из Вашингтона за рубежом были арестованы более десяти российских граждан.

«Количество таких случаев уже достигло четырёх десятков, — говорится в заявлении МИД. — За один только 2017 год по запросам из Вашингтона за рубежом арестованы более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В. Лисова и П.Ю. Левашова, в Латвии — Ю.А. Мартышева, в Канаде — Р.Ф. Мансурова, в Греции — А.В. Винника», — напомнили в дипведомстве.

При этом, подчёркивают в МИД, после прибытия в США россияне сталкиваются со всеми издержками американского правосудия.