После разгрома российской армией основных сил исламистов в Сирии Польша захотела отхватить себе частицу российской победы. В Варшаве на благотворительном концерте «Семья – семье. Помощь для Алеппо» под эгидой Министерства культуры и национального наследия Польши было собрано €220 тыс. в помощь сирийцам, пострадавшим от войны.

Акция «Семья – семье» стартовала осенью 2016 г. С тех пор Польша оказала помощь 10 тыс. христианских семей в Алеппо. Но за хвастливыми отчётами польских министров скрывается другое лицо польской политики, где нет места состраданию, а есть холодный расчёт и готовность вместе с Соединёнными Штатами играть против Башара Асада в пользу террористов ИГ (организация запрещена в России).

Польская пропаганда в сирийском вопросе сразу заняла сторону Вашингтона и принялась обвинять Асада в военных преступлениях, фантазируя на тему о том, как правительственная авиация сбрасывает на головы мирных сирийцев бочки с горючим.

Антитеррористический союз Дамаска с Москвой преподносился как союз двух диктаторов, а действия США в Сирии изображались как борьба за торжество демократии на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что американские подразделения находятся в Сирии вопреки желанию сирийского правительства (в отличие от российского контингента), нарушая территориальный суверенитет сирийского государства, Польша по-лакейски предложила в помощь США четыре экипажа F-16. Даже польские военные эксперты признали: это чисто политический ход.

Польская дипломатия делала все, чтобы осложнить России её работу в Сирии и облегчить американцам взаимодействие с террористами. Этим Польша сама отдавала сирийских католиков в жертву ИГ. Кровь сирийцев – на руках не только исламистов, но и западных дипломатов, противодействующих России.

Образ Польши как защитницы католичества – лживый образ. Он искусственно создан польской пропагандой. Варшаву совершенно не беспокоили тысячи смертей сирийских католиков от рук террористов. Дружбу с главным спонсором войны Вашингтоном Варшава ценила выше жизней сирийских христиан.

Не Польша, а Россия защищает граждан Сирии, не делая разницы между католиками, православными и мусульманами.