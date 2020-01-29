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Не политика, а "Свадьба в Малиновке": Польша и Украина враньём о войне преследуют конкретные цели - Малофеев

29 января 2020, 18:09  •  108 • Политика
Замглавы ВРНС Константин Малофеев уверен, что Польша и Украина создают не глобальный политический альянс, а просто ищут свою выгоду, используя враньё о Великой Отечественной войне. Мы же наблюдаем не что-то серьёзное, а просто "Свадьбу в Малиновке".
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев говорил о высказываниях президента Украины Владимира Зеленского, сделанных накануне в Польше. Фактически Зеленский заявил о вине СССР в развязывании Великой Отечественной войны.
Для начала Константин Малофеев напомнил, кем был Зеленский большую часть своей жизни: "Мне кажется, мы очень серьёзно его воспринимаем". Как известно, большую часть времени он развивал карьеру как артист.
"Мы имеем дело с комиком. И вообще, всё это опять "Свадьба в Малиновке". А персонаж этот - Попандопуло. Вот смотрите, что происходит. Их не позвали участвовать на Форуме памяти жертв холокоста - это такая мелкая провинциальная обида: нас не позвали выступить в Яд Вашем, где выступали все лидеры мира. Где-то там (в Израиле президент Украины участвовал лишь в части памятных мероприятий, игнорируя главный форум. - Ред.) вращался Зеленский. Дуда вообще не поехал, от обиды. Дальше они говорят: ага, а Освенцим, вышеуказанный Аушвиц, он у нас на территории, а давай им в ответ нашу "свадьбу" и покажем, как мы можем. Вдвоём собрались, собрали местных евреев, перед ними же выступали и меж собой устроили другой банкет, уже без "принца Чарльза", без Америки, без России, без мировых лидеров".
В результате и был сформирован тот самый "взгляд на историю", в котором существуют Украина и Польша, - "ладно, не в освобождении Освенцима, так в войне 20-го года, ничего в этом далекоидущего нет, просто мелкотравчатая провинциальная обида". Безусловно, всё это не смешно. Но мы имеем дело с комедией, подчеркнул Малофеев. Можно ли говорить о некоем альянсе Польши и Украины против России? Едва ли, считает Малофеев.
"Ну какая субъектность Польши и Украины в качестве сдерживающего фактора России? Это сдерживание будет длиться ровно три минуты. Они должны получить геополитическое спонсорство - или Америки, или части европейцев с теми же позициями. Либо они хотят России намекнуть: смотрите, мы ваши главные враги, разговаривайте с нами особенно, цены на газ пониже. Поэтому всё, что происходит, это исключительно для того, чтобы продать шпагу подороже, напомнить о том, что "мы здесь тоже есть", и это "Свадьба в Малиновке", извините, как бы кому не нравилось", - подчеркнул Малофеев.
И, к слову, об исторических фактах. Константин Малофеев добавил:
"Российско-немецкий союз был однажды, в XIX веке, назывался Священный Союз. И на протяжении десятилетий в Европе была тишь, гладь и Божья благодать. И только разрушение этого союза привело к Крымской войне, после чего началось усиление Германии, которое никто не мог сдержать, и две мировые войны".
В деталях о конфликте вокруг высказывания Зеленского, а также развитии событий после мы говорим здесь.

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