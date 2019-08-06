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Не политик: Коломойский назвал две кандидатуры, которые могут сместить Гройсмана

06 августа 2019, 17:24  •  143 • Политика
Олигарх Игорь Коломойский, поддерживавший в президентской кампании на Украине Владимира Зеленского, назвал журналистам двух ключевых кандидатов в премьеры страны, которые могут сменить Владимира Гройсмана. Ранее сам Зеленский, говоря о будущем премьере, назвал его главное качество – "не политик, а экономист".
По словам Коломойского, в фаворитах гонки на пост главы кабмина— Юрий Витренко, сейчас исполнительный директор "Нафтогаза", и замглавы Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, каким он видит будущего премьера и его качества. По словам украинского лидера, будущий глава кабмина должен быть в первую очередь профессиональным экономистом, а не политиком.
Напомним, согласно украинскому закону, кандидата на должность украинского премьер-министра предлагает президенту коалиция депутатских фракций Рады. В свою очередь, тот представляет кандидатуру на голосование всему парламенту, сообщает РБК.

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