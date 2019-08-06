Не политик: Коломойский назвал две кандидатуры, которые могут сместить Гройсмана

По словам Коломойского, в фаворитах гонки на пост главы кабмина— Юрий Витренко, сейчас исполнительный директор "Нафтогаза", и замглавы Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, каким он видит будущего премьера и его качества. По словам украинского лидера, будущий глава кабмина должен быть в первую очередь профессиональным экономистом, а не политиком.

Напомним, согласно украинскому закону, кандидата на должность украинского премьер-министра предлагает президенту коалиция депутатских фракций Рады. В свою очередь, тот представляет кандидатуру на голосование всему парламенту, сообщает РБК.