|
Не политик: Коломойский назвал две кандидатуры, которые могут сместить Гройсмана
06 августа 2019, 17:24 • 143 • Политика
Олигарх Игорь Коломойский, поддерживавший в президентской кампании на Украине Владимира Зеленского, назвал журналистам двух ключевых кандидатов в премьеры страны, которые могут сменить Владимира Гройсмана. Ранее сам Зеленский, говоря о будущем премьере, назвал его главное качество – "не политик, а экономист".
По словам Коломойского, в фаворитах гонки на пост главы кабмина— Юрий Витренко, сейчас исполнительный директор "Нафтогаза", и замглавы Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, каким он видит будущего премьера и его качества. По словам украинского лидера, будущий глава кабмина должен быть в первую очередь профессиональным экономистом, а не политиком.
Напомним, согласно украинскому закону, кандидата на должность украинского премьер-министра предлагает президенту коалиция депутатских фракций Рады. В свою очередь, тот представляет кандидатуру на голосование всему парламенту, сообщает РБК.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2019, 11:39
|
31 июля 2019, 08:39
|
04 августа 2019, 00:24
|
06 августа 2019, 10:54
|
01 августа 2019, 16:54
|
03 августа 2019, 04:54
|
05 августа 2019, 18:24