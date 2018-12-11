Не политик, а жертва: Журнал Time назвал убитого журналиста Хашкаджи Человеком года - 2018

Американский журнал Time назвал саудовского журналиста, убитого в октябре этого года в посольстве Саудовской Аравии в Турции, Человеком года - 2018.

Напомним, оппозиционер был убит в диппредставительстве, когда пришел за документами для оформления развода с женой. Инцидент произошел 2 октября.

10 декабря редакция Time представила шорт-лист претендентов на звание «Человека года — 2018». В перечень вошли президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп и даже спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о "вмешательстве" России в выборы президента США в 2016 году.

Для присвоения этого звания нет конкретных критериев. Считается, что его получают люди, в течение года оказывавшие наибольшее влияние на общество независимо от того, было это влияние положительным или отрицательным.