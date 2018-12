Не политик, а жертва: Журнал Time назвал убитого журналиста Хашкаджи Человеком года - 2018

Напомним, оппозиционер был убит в диппредставительстве, когда пришел за документами для оформления развода с женой. Инцидент произошел 2 октября.

10 декабря редакция Time представила шорт-лист претендентов на звание «Человека года — 2018». В перечень вошли президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп и даже спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий дело о "вмешательстве" России в выборы президента США в 2016 году.

Для присвоения этого звания нет конкретных критериев. Считается, что его получают люди, в течение года оказывавшие наибольшее влияние на общество независимо от того, было это влияние положительным или отрицательным.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj