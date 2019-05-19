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Не полечу. Отсадите: Пьяная украинка ногами пыталась выгнать всех иностранцев на высоте 12 тысяч метров
19 мая 2019, 21:54 • 57 • В мире
Пьяная украинка устроила дебош на борту самолета, причем на высоте почти 12 тысяч метров. "Не полечу", "Отсадите", - такими выкриками она протестовала против иностранцев, присутствовавших в салоне. Не удовольствовавшись матерными выкриками, в итоге девушка пыталась выгнать "недостойных" лететь с ней ногами.
Как написала в Facebook присутствовавшая при этом журналистка Александра Ефименко, все случилось 17 мая на борту самолёта, следовавшего рейсом Барселона - Киев. "Девушка купила в Duty Free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбы бортпроводников этого не делать", - рассказала очевидица.
Как пишет украинский портал Обозреватель, после этого пьяная украинка бросилась на людей, пытаясь бить их не только руками, но и ногами. Причиной тому оказалось недовольство дебоширки по поводу того, что с ней летят иностранцы. Поэтому она потребовала отсадить "недостойных".
Все это происходило на высоте около 12 тысяч метров, когда самолет уже заходил на посадку. Видео происшествия опубликовал в том числе портал РЕН-ТВ.
Людей из соседних кресел пришлось в итоге пересадить, пишет ТСН. Однако по прилету нетрезвую украинку ждал у трапа наряд полиции.
Примечательно, что в соцсетях сами украинцы поспешили заявить, мол, девушка - наверняка русская. Дескать, жительница Незалежной такого бы себе не позволила. Однако местные СМИ сообщают, что речь идет о гражданке Украины.
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