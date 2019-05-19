Не полечу. Отсадите: Пьяная украинка ногами пыталась выгнать всех иностранцев на высоте 12 тысяч метров

Как написала в Facebook присутствовавшая при этом журналистка Александра Ефименко, все случилось 17 мая на борту самолёта, следовавшего рейсом Барселона - Киев. "Девушка купила в Duty Free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбы бортпроводников этого не делать", - рассказала очевидица.

Как пишет украинский портал Обозреватель, после этого пьяная украинка бросилась на людей, пытаясь бить их не только руками, но и ногами. Причиной тому оказалось недовольство дебоширки по поводу того, что с ней летят иностранцы. Поэтому она потребовала отсадить "недостойных".

Все это происходило на высоте около 12 тысяч метров, когда самолет уже заходил на посадку. Видео происшествия опубликовал в том числе портал РЕН-ТВ.

Людей из соседних кресел пришлось в итоге пересадить, пишет ТСН. Однако по прилету нетрезвую украинку ждал у трапа наряд полиции.

Примечательно, что в соцсетях сами украинцы поспешили заявить, мол, девушка - наверняка русская. Дескать, жительница Незалежной такого бы себе не позволила. Однако местные СМИ сообщают, что речь идет о гражданке Украины.