«Не похоже на поиск компромиссов»: на Украине рассчитали новые тарифы на транзит российского газа в Европу

Компания «Нафтогаз» произвела расчёт тарифов, которые будут предложены российской стороне за транзит газа в Европу через территорию Украины. Цены рассчитаны на 2020—2024 годы и зависят от объёмов бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Речь идёт о ценах до $3,21 за 1 тыс. куб. м на каждые 100 км (сейчас — $2,61). Эксперты констатировали, что это существенно дороже, чем тарифы на поставки по альтернативным маршрутам. Аналитики также обратили внимание на то, что данные опубликовал «Нафтогаз», хотя компания вскоре перестанет отвечать за транспортировку газа — полномочия будут переданы независимому оператору ГТС.

Украинская государственная компания «Нафтогаз» произвела расчёт возможных тарифов на транзит российского газа в Европу для различных объёмов годового бронирования на ближайшие пять лет. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно опубликованным цифрам, в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины тариф на 2020—2024 годы составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При бронировании 90 млрд куб. м цена будет снижена до $2,56.

Отмечается, что в 2019 году транзитный тариф для российского газа — $2,61 за 1 тыс. куб. м на каждые 100 км.

Эти данные были обнародованы после того, как в Брюсселе прошёл очередной раунд трёхсторонних переговоров по газу, в которых приняли участие высокопоставленные представители России, Украины и ЕС.

В частности, на этой встрече украинская сторона представила концепцию будущего оператора ГТС Украины, который получил название ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ). Сообщается, что в ходе переговоров представители новой компании передали российской стороне проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем и стандартного соглашения на транспортировку.

Кроме того, «Нафтогаз» передал российской делегации дорожную карты действий, необходимых для завершения отделения оператора ГТС как независимой структуры.

В среду, 18 сентября, украинский кабмин обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от НАК «Нафтогаз Украины». Тогда же стало известно, что новообразованная компания будет подчиняться Министерству финансов страны.

«Предложенная модель отделения обеспечит предпосылки для создания прозрачной и эффективной структуры Оператора ГТС, внедрения европейских стандартов работы, обеспечения реальной независимости Оператора ГТС, сертифицированного в соответствии с требованиями европейского законодательства», — цитирует «Громадське» министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

Комментируя приведённые украинской стороной цифры, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач констатировал, что указанные цены существенно превосходят тарифы по альтернативным маршрутам доставки российского газа европейским потребителям.

«Притом что никакой серьёзной программы по поддержанию и развитию мощностей на Украине не существует», — отметил собеседник RT, добавив, что с учётом указанных тарифов нормы доходности не будут соответствовать европейским.

«Украина переходит на европейское законодательство в газовой сфере, а оно предполагает, что транспортные компании имеют нормы доходности в пределах 3—5%. С предложенными же сейчас тарифами она будет около 50—60%, и это неприемлемо», — заявил эксперт.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что данные по вероятным тарифам обнародовал «Нафтогаз», который вскоре лишится управления ГТС.

«Вопрос в том, какое отношение к расчёту тарифов имеет компания «Нафтогаз». Она не должна быть участником процесса. Тарифы может определить только независимый регулятор», — подчеркнул Гривач.

«Максимально двигаться навстречу друг другу»

Напомним, что текущий контракт, регламентирующий транзит российского газа через территорию Украины, истекает 31 декабря 2019 года. Пока сторонам не удалось достичь договорённости о его пролонгации или заключении нового соглашения.

Вместе с тем последние участники похвалили переговоры, которые прошли 19 сентября, упомянув о позитивной атмосфере и конструктивном характере беседы.

«Мы обсудили очень много вопросов, причём конкретных вопросов, касающихся в первую очередь поставок газа на Украину. Мы считаем, что это очень важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объёмах, которые будут с 2020 года», — заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи.

Представители Киева также позитивно оценили состоявшиеся переговоры и отметили, что настроены на подписание нового договора о транзите российского газа.

«Мы не допускаем такой опции, как неподписание контракта, — цитирует ТАСС Алексея Оржеля. — Стороны должны максимально двигаться навстречу друг другу».

Отметим, что по итогам 2018 года Украина сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86,8 млрд куб. м. Как сообщалось в январе 2019-го, транзит в Европу за год составил 83,8 млрд куб. м, что на 7,6% ниже показателей 2017 года.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT выразил мнение, что в переговорном процессе по газовым вопросам Киев пока предлагает исключительно те варианты, которые устраивают украинскую сторону.

«Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию», — считает эксперт.

Вместе с тем он допустил, что речь идёт о первичных расчётах и в будущем будут обнародованы более реальные цифры. Однако он напомнил и о том, что «Нафтогаз» до сих пор не проявлял заметной гибкости в переговорах с российской стороной, в частности в вопросах судебного разбирательства с «Газпромом» в стокгольмском арбитраже.