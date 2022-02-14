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Не похоже, чтобы верховный главнокомандующий или министр обороны скомандовали начать военную операцию на Украине

14 февраля 2022, 17:35  •  92 • Украина
Ситуация – предвоенная, убеждают нас публикации прессы и реплики политиков. А ну, как Россия на Украину нападёт? На юге «сосредоточилась» черноморская эскадра, подкреплённая кораблями Северного флота и ТОФ, – корабли вышли к Одессе, и замерли в нейтральных водах. На севере – большие российско-белорусские манёвры, причём манёвры-то в Бресте, а скопление сил – чуть севернее Чернигова и Сум. Взгляните на карту, это не ближний свет! Да и на Донбасс, по слухам, подул «северный ветер», как в 2014-м.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Интрига – кто же отдаст приказ наступать? Главковерх – вряд ли. Всё-таки приказ к наступлению – это война, а президент не раз указывал, что два братских народа (или вообще – один народ), русские и украинцы, воевать друг с другом не могут по определению. Отпадает. Значит, приказ отдаст наш министр обороны? Но Шойгу, встречаясь на днях со своим британским коллегой, заверил: ни о каком военном нападении России на Украину и речи быть не может. Стало быть, приказ отдаст кто-то другой. Может, глава МИД Лавров? Но, во-первых, у гражданского министра нет таких полномочий, а, во-вторых, несмотря на ощутимо изменившуюся публичную риторику Лаврова, он всё ещё «голубь», а не «ястреб». Невозможно представить, чтобы Лавров призвал (или, скажем мягче, склонял) военных к акту агрессии.
Может, расчёт на президента Белоруссии? Всё-таки и учения проходят в его части Союзного государства, и до Киева из Белоруссии ближе, да и сам Лукашенко – любитель пощеголять в мундире с золотыми погонами, – явно не робкого десятка мужчина! Да и лихо закручено – все ждали, что нападут россияне, а в итоге военный поход против майданщиков возглавил тот, кто поначалу пытался с ними дружить. Впрочем, Лукашенко хоть и бравый малый, но прежде всего он – ответственный политик. И уж точно ему не с руки отдавать приказ к наступлению.
Так кто же может отдать команду? Вариантов всего два. Первый – это могут сделать главы народных республик, Пушилин либо Пасечник. Либо оба одновременно. Теоретически это возможно, тем паче, что и веский повод у глав ДНР и ЛНР имеется – восстановление законодательно закреплённой территориальной целостности в рамках границ областей. Фактически, такой приказ они могут отдать в любую минуту – есть все законодательные обоснования. Второй вариант – приказ может отдать командование сводной группировкой российских кораблей в Чёрном море (это, кстати, может быть не только сам командующий ЧФ Игорь Осипов, руководящий учениями). Если поступит угроза кораблям группировки, приказ к атаке может отдать и кто-то из командиров кораблей – теоретически это тоже возможно.
В любом случае, главковерху, министрам обороны и иностранных дел, не говоря уже о президенте союзной Белоруссии не придётся выходить из зоны комфорта, чтобы отдать приказ к наступлению. Найдутся те, кто отдаст приказ вместо них.

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