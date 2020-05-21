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«Не поименован в указе»: что известно об отказе Пенсионного фонда выплачивать ветерану деньги к 9 Мая

21 мая 2020, 01:50  •  35 • В России
В феврале 2020 года федеральные власти пообещали всем ветеранам специальные выплаты к 75-летию Победы — по 75 тыс. рублей. Единовременное пособие должны были получить свыше 537 тыс. человек. Но обещанные выплаты дошли не до всех адресатов. Так, Пенсионный фонд РФ в Самарской области отказался перечислить деньги 90-летнему ветерану Владимиру Павлову. В ведомстве указывают, что Владимир Сергеевич «не имел непосредственного отношения к событиям», хотя он входит в категорию лиц, перечисленных в указе главы государства. Сейчас права ветерана отстаивают его родственники и самарские общественники, также на ситуацию обратила внимание прокуратура Самарской области.
 
Gettyimages.ru © PROMT8
 

Ветеран Владимир Павлов не получил единовременную выплату ко Дню Победы в размере 75 тыс. рублей, назначенную указом президента РФ. Помехой для перечисления средств стала бюрократия и разное понимание Пенсионным фондом и родственниками ветерана российских законов. Дело в том, что Владимир Павлов с 1941 по 1945 год в армии действительно не служил. Непосредственно во время войны он работал водителем грузовика на оборонном заводе.

Между тем самарский ветеран в 1949—1951 годах «боролся с националистическим подпольем на территории Украины». Другими словами, бил бандеровцев. И это даёт Павлову официальный статус ветерана.

В федеральном законе от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» есть несколько групп людей, которые официально считаются ветеранами Великой Отечественной. Это и непосредственно фронтовики, и сотрудники разведки, выполнявшие специальные задания в тылу противника или на территориях других государств, и партизаны, и работники НКВД, боровшиеся с диверсантами... 

Все группы перечислены в п. 1 ст. 2 закона «О ветеранах». В этом списке упоминаются и военнослужащие, «принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года».

В указе президента №100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне» написано: «Произвести в апреле — мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1—3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».

Исходя из текста указа, Владимир Павлов имеет право на ветеранскую выплату к 9 Мая. Кстати, в предыдущие годы, по словам родственников, праздничные надбавки и поздравления от властей он всегда получал.

Как ПФР толкует указ президента

«8 апреля Владимиру Павлову работник соцслужбы принёс очередную пенсию. Ветеран получает от государства с учётом всех надбавок около 50 тыс. рублей. Но обещанных дополнительных 75 тыс. рублей не оказалось. На вопрос родственников о пропавшей праздничной выплате соцработник ответил, что за разъяснениями надо идти в Пенсионный фонд», — рассказал RT адвокат Антон Погорелов. Юрист бесплатно согласился помочь родственникам ветерана.

По словам адвоката, 90-летний мужчина после перелома шейки бедра не может ходить. Ранее Владимиру Сергеевичу сделали операцию на связках, из-за которой он может говорить только тихим шёпотом.

«Неудивительно, что интересы ветерана представляет его семья. Родственники даже не стали говорить Павлову о ситуации с выплатой, чтобы не расстраивать старика», — говорит Погорелов.

Телефонные звонки в Пенсионный фонд РФ по Самарской области, по словам адвоката, ничего не дали. Семье ветерана в разговоре отвечали примерно одно и то же: деньги якобы положены только тем, кто участвовал в событиях 1941—1945 годов.

12 мая ПФР прислал адвокату четырёхстраничный ответ на запрос (есть в распоряжении RT). Позиция ведомства не изменилась, но стало понятнее, почему же, как считает Пенсионный фонд, Владимиру Павлову не положены выплаты.

«Используемая в указе №100 формулировка «из числа лиц» означает, что указанный в них круг включает в себя граждан, относящихся к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны из категорий, поименованных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 закона «О ветеранах», которые имели непосредственное отношение к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны, под которым в рамках реализации указа №100 понимается период с 1941 по 1945 год. Таким образом, указ №100... не может распространяться на лиц, не поименованных в данном указе», — говорится в официальном письменном ответе ПФР адвокату Погорелову.

«Согласно имеющимся в распоряжении органов ПФР документам, Павлов работал в период Великой Отечественной войны с 25.03.1944 по 09.05.1945. Осуществить выплаты в размере 50 тыс. рублей... также не представляется возможным из-за отсутствия документа, подтверждающего статус «труженик тыла», — указано в письме ПФР.

Идите в Верховный суд

Между тем есть справка из военного комиссариата Самарской области о том, что «Владимир Павлов является участником ВОВ и принимал участие в качестве военнослужащего, проходившего военную службу в действующей армии». Ветерану также выдано удостоверение участника войны.

    Но, по мнению сотрудников ПФР, всё это не имеет значения, они продолжают по-своему толковать фразу «из числа лиц».

    Областная прокуратура уже заинтересовалась историей с невыплаченными Владимиру Павлову средствами. Ведомство «тщательно разберётся в сложившейся ситуации, при необходимости мерами прокурорского реагирования обеспечит восстановление прав ветерана».

    Тем временем история получила неожиданное продолжение. О положении ветерана в своём Twitter написал районный депутат Самары Андрей Седогин.

      Его твит прокомментировали с аккаунта Пенсионного фонда по Самарской области: «Мы надеемся, что Верховный суд даст наконец разъяснения по этому вопросу». Между тем Седогин напомнил, что у лежачего 90-летнего ветерана без голоса «не так много времени осталось, как у нас».

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