Тысячи человек в Болгарии празднования сегодня День Победы, не подчинившись политическим интересам отдельных представителей властей. Кадрами из городов страны с Царьградом поделился Николай Малинов. Сегодняшние торжества показывают главное: братушки не подвели и не предали главный праздник.

Руководитель политической партии "Возрождение Отечества" Николай Малинов в беседе с Царьградом рассказал, как в Болгарии сегодня отмечали День Победы. Кроме того, Малинов направил в редакцию фотографии, лучше любых слов показывающие настроение в стране.

"В десятках городов Болгарии сегодня отмечали День Победы, - отметил Малинов. - Кроме того, состоялось шествие "Бессмертного полка".

Ключевым событием дня стало возложение цветов к памятнику Советской армии в центре Софии. В том числе, сюда пришли русские дипломаты. Кроме того, почтить память предков прибыли представители посольств Сербии, Казахстана, Белоруссии, Армении, Сирии и других стран мира.

С речью перед собравшимися выступила и глава дипломатической миссии России в Софии Элеонора Митрофанова. Дипломат говорила о вкладе красноармейцев в освобождение Европы от нацистской Германии, а также напомнила, что в сражениях русские войска участвовали плечом к плечу с болгарскими партизанами и антифашистами.