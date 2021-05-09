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Не подвели братушки: в Болгарии тысячи человек отпраздновали День Победы
09 мая 2021, 18:10 • 218 • Политика
Тысячи человек в Болгарии празднования сегодня День Победы, не подчинившись политическим интересам отдельных представителей властей. Кадрами из городов страны с Царьградом поделился Николай Малинов. Сегодняшние торжества показывают главное: братушки не подвели и не предали главный праздник.
Руководитель политической партии "Возрождение Отечества" Николай Малинов в беседе с Царьградом рассказал, как в Болгарии сегодня отмечали День Победы. Кроме того, Малинов направил в редакцию фотографии, лучше любых слов показывающие настроение в стране.
"В десятках городов Болгарии сегодня отмечали День Победы, - отметил Малинов. - Кроме того, состоялось шествие "Бессмертного полка".
Ключевым событием дня стало возложение цветов к памятнику Советской армии в центре Софии. В том числе, сюда пришли русские дипломаты. Кроме того, почтить память предков прибыли представители посольств Сербии, Казахстана, Белоруссии, Армении, Сирии и других стран мира.
С речью перед собравшимися выступила и глава дипломатической миссии России в Софии Элеонора Митрофанова. Дипломат говорила о вкладе красноармейцев в освобождение Европы от нацистской Германии, а также напомнила, что в сражениях русские войска участвовали плечом к плечу с болгарскими партизанами и антифашистами.
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