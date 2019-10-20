«Не подтверждает это делами»: Трамп рассказал о симпатии к русским людям и сошедшей с ума Клинтон

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон «сошла с ума» — такое заявление сделал Дональд Трамп после того, как она обвинила его и кандидата в президенты от Демократической партии Тулси Габбард в связях с Россией. Глава Белого дома признался, что ему нравятся русские люди, как и в целом всё человечество. Ранее американский лидер называл «разумными» шаги по налаживанию общения с Москвой. Как отметили в Госдуме, экс-глава Госдепа США опять пытается создать напряжённость вокруг фигуры Трампа, желающего внести конструктив в российско-американские отношения. При этом эксперты указывают, что глава Белого дома лишь говорит о своём позитивном настрое к России, но никак не подтверждает его действиями.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал себя филантропом — человеком, любящим других людей, в том числе граждан России. Таким образом глава Белого дома вмешался в спор между бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон и членом палаты представителей от штата Гавайи, одним из претендентов на пост главы государства в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.

«Продажная Хиллари снова за старое. Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским активом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)», — написал Трамп в Twitter.

В завершение поста в социальной сети глава Белого дома выразил сомнение в адекватности своего оппонента на президентских выборах 2016 года.

«Хиллари сошла с ума!» — добавил 45-й президент США.

Ранее экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон в интервью подкасту Campaign HQ назвала Дональда Трампа «мечтой Владимира Путина» и рассказала о «планах Кремля» относительно американской предвыборной кампании 2020 года. По её мнению, Россия вновь вмешается в выборы в США, но теперь это будет сделано при помощи «женщины — кандидата от третьей партии», которую Москва целенаправленно готовит к этому, используя для поддержки множество «сайтов, ботов и других способов».

Архивное фото. Владимир Путин и Хиллари Клинтон

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© Mikhail Metzel

«Это если Джилл Стайн (кандидат в президенты США от Партии зелёных в 2012 и 2016 годах. — RT) откажется от участия в предвыборной гонке, чего может и не произойти, поскольку она тоже русский актив. Да, она русский агент, в этом нет никаких сомнений. Они знают, что им не победить без кандидата от третьей партии», — добавила экс-госсекретарь США.

На заявление Хиллари Клинтон отреагировала Тулси Габбард, которая на протяжении последних месяцев является объектом нападок со стороны американских СМИ. Одна из причин — несогласие с ведением США боевых действий по всему миру, в частности, в Сирии, где она побывала в 2017 году и встретилась с Башаром Асадом. Другая заключается в том, что политик не отказывает в предоставлении комментариев телеканалу RT и агентству Sputnik, что привело к обвинениям в «связях с Кремлём», получении денег «от сторонников Путина» и благосклонности со стороны «российской пропаганды».

«Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис. С того момента, как я выдвинула свою кандидатуру, шла срежиссированная кампания по уничтожению моей репутации. Мы пытались понять, кто за ней стоит и почему. Теперь мы знаем: всё это время это была ты, через своих подручных и мощных союзников в корпоративных СМИ и в машине войны», — написала Габбард в Twitter.

Она добавила, что Клинтон считает её «угрозой», и призвала бывшего госсекретаря выступить с ней на праймериз, присоединившись, таким образом, к гонке за президентский пост. Также конгрессмен подчеркнула, что Хиллари Клинтон навешивает ярлыки предателей и иноагентов на тех, кто выступает против «войн за смену режимов», в которых погряз Вашингтон.

«Трамп своё хорошее отношение не подтверждает никакими делами»

Как считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, внутриполитическая конфронтация, которую подстрекает своими заявлениями Хиллари Клинтон, идёт во вред политике по урегулированию отношений США и России.

«Безусловно, лидер каждого государства прежде всего заботится о национальных интересах своей страны. Дональд Трамп не является исключением, заботясь об интересах народа Соединённых Штатов. Взятый курс на конструктивный диалог со многими государствами, в том числе с Россией, подтверждает то, что от воинствующей риторики Трамп хочет перейти к конструктивному взаимодействию во благо американцев. Хиллари Клинтон же вновь пытается создать из него некоего изгоя. Это говорит о её обиде из-за проигрыша в предвыборной гонке и нацеленности на следующие президентские выборы», — заявил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что слова Трампа о любви к людям, в частности к россиянам, могут привести к критике со стороны американских политических элит.

«Хорошее отношение американского лидера к России никогда не вызывало сомнения. Однако... он хорошо относится ко всем, кого считает достаточно сильным, относится с уважением к тем, кто готов с ним соревноваться. Но вопрос в том, что для России это в значительной степени безразлично, потому что Трамп своё хорошее отношение не подтверждает никакими делами», — пояснил собеседник RT.

В начале октября президент США вновь указал, что никто не действует по России жёстче, чем он. При этом американский лидер уточнил, что было бы хорошо «поладить» с Москвой, поскольку это является «разумным» решением.

В Кремле отметили, что смысл этого и других подобных изречений «не раскрыт до сих пор». По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы государства, действительность во взаимоотношениях между странами расходится с заявлениями Трампа.