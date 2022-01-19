«Не подталкивать горячие головы к новым провокациям»: посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Киеву

США следует отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву, если они привержены дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявили в посольстве России. В дипмиссии также призвали Запад остановить нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. Ранее глава МИД Сергей Лавров, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, сказал, что Вашингтон должен прекратить тиражирование спекуляций о якобы готовящейся «российской агрессии».

Посольство России в Вашингтоне призвало Соединённые Штаты Америки прекратить нагнетание напряжённости вокруг Донбасса и отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.

«Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договорённостей», — говорится в комментарии.

Российские дипломаты отметили, что 18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона «в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе». В частности, утверждается, что Россия якобы может «в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».

«В очередной раз подчёркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряжённость вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям», — констатировали в дипмиссии.

Ранее с аналогичным комментарием выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам его телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объёме Минские соглашения», — говорится в сообщении.

Накануне в Госдепартаменте заявили, что США не собираются прекращать предоставление Украине военной помощи.

«Как вам известно, за последний год мы предоставили Украине больше помощи в сфере обеспечения безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Могу заверить вас, что эти усилия продолжаются, и в ближайшие недели планируется сделать (в этом направлении. — RT) ещё больше. В случае дальнейшего вторжения России на Украину мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материально-технические средства сверх текущих наших поставок», — приводятся слова представителя Госдепартамента на сайте ведомства.

В Госдепе также «выразили обеспокоенность» в связи с «перемещением российских военных в Белоруссию».

«Вызывают тревогу сообщения о передвижениях российских войск в сторону Белоруссии, якобы происходящих под эгидой регулярных совместных военных учений. Выбор времени (для передислокации войск. — RT) примечателен и, конечно, вызывает опасения насчёт того, что Россия, возможно, намеревается разместить войска в Белоруссии под прикрытием совместных военных учений, чтобы атаковать Украину с севера», — отметили в Госдепе.

«Против России развёрнута масштабная информационная война»

Как отметил в беседе с RT политолог Руслан Бальбек, Запад во главе с США продолжает свои попытки дезинформировать мировое сообщество, параллельно создавая повод для поставок вооружений Киеву.

«Все слова о мире со стороны США — это дымовая завеса, чтобы вскрыть подготовку украинской армии к массированной атаке на республики Донбасса. В настоящий момент та истерия, которую мы наблюдаем по поводу якобы нашего вторжения на Украину, является частью этого плана», — сказал он.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также отметил, что против России развёрнута масштабная информационная война.

«Действительно поставляется оружие, объявляется о поставках, отправляются на Украину военнослужащие из США, Великобритании и Канады. Это откровенно антироссийские действия. К этому необходимо прибавить постоянные военные демонстрации у границ России со стороны США и других стран НАТО», — сказал собеседник RT.

18 января стало известно, что Великобритания направила на Украину самолёты с вооружением после того, как такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, данная ситуация находится в русле обеспокоенностей Москвы «в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными».

Кроме того, телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специального назначения.