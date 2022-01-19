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«Не подталкивать горячие головы к новым провокациям»: посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Киеву
19 января 2022, 15:35 • 140 • В мире
США следует отказаться от планов поставок новых партий вооружений Киеву, если они привержены дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, заявили в посольстве России. В дипмиссии также призвали Запад остановить нагнетание напряжённости вокруг Донбасса. Ранее глава МИД Сергей Лавров, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену, сказал, что Вашингтон должен прекратить тиражирование спекуляций о якобы готовящейся «российской агрессии».
AP © Andriy Dubchak
Посольство России в Вашингтоне призвало Соединённые Штаты Америки прекратить нагнетание напряжённости вокруг Донбасса и отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.
Российские дипломаты отметили, что 18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепартамента и Пентагона «в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе». В частности, утверждается, что Россия якобы может «в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».
«В очередной раз подчёркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле — наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряжённость вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать горячие головы в Киеве к новым провокациям», — констатировали в дипмиссии.
Ранее с аналогичным комментарием выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам его телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
«В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объёме Минские соглашения», — говорится в сообщении.
Накануне в Госдепартаменте заявили, что США не собираются прекращать предоставление Украине военной помощи.
«Как вам известно, за последний год мы предоставили Украине больше помощи в сфере обеспечения безопасности, чем когда-либо с 2014 года. Могу заверить вас, что эти усилия продолжаются, и в ближайшие недели планируется сделать (в этом направлении. — RT) ещё больше. В случае дальнейшего вторжения России на Украину мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материально-технические средства сверх текущих наших поставок», — приводятся слова представителя Госдепартамента на сайте ведомства.
В Госдепе также «выразили обеспокоенность» в связи с «перемещением российских военных в Белоруссию».
«Вызывают тревогу сообщения о передвижениях российских войск в сторону Белоруссии, якобы происходящих под эгидой регулярных совместных военных учений. Выбор времени (для передислокации войск. — RT) примечателен и, конечно, вызывает опасения насчёт того, что Россия, возможно, намеревается разместить войска в Белоруссии под прикрытием совместных военных учений, чтобы атаковать Украину с севера», — отметили в Госдепе.
«Против России развёрнута масштабная информационная война»
Как отметил в беседе с RT политолог Руслан Бальбек, Запад во главе с США продолжает свои попытки дезинформировать мировое сообщество, параллельно создавая повод для поставок вооружений Киеву.
«Все слова о мире со стороны США — это дымовая завеса, чтобы вскрыть подготовку украинской армии к массированной атаке на республики Донбасса. В настоящий момент та истерия, которую мы наблюдаем по поводу якобы нашего вторжения на Украину, является частью этого плана», — сказал он.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также отметил, что против России развёрнута масштабная информационная война.
«Действительно поставляется оружие, объявляется о поставках, отправляются на Украину военнослужащие из США, Великобритании и Канады. Это откровенно антироссийские действия. К этому необходимо прибавить постоянные военные демонстрации у границ России со стороны США и других стран НАТО», — сказал собеседник RT.
18 января стало известно, что Великобритания направила на Украину самолёты с вооружением после того, как такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.
По словам пресс-секретаря России Дмитрия Пескова, данная ситуация находится в русле обеспокоенностей Москвы «в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными».
Кроме того, телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники сообщал, что Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специального назначения.
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