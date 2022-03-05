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Не подливайте масла в огонь. В Китае дали совет США из-за спецоперации России

05 марта 2022, 19:10  •  187 • Политика
В МИД КНР заявили, что одобряют прямые переговоры России и Украины.
Министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном дал оценку происходящему на Украине. Представитель Китая указал, что Пекин против дальнейшей эскалации ситуации на Украине и попыток подлить масла в огонь.
Ван И подчеркнул, что власти Китая против действий, которые не содействуют дипломатии, а только подливают масла в огонь и приводят.
По словам дипломата, уже сейчас ситуация на Украине дошла до той стадии, которую Пекин не хотел увидеть. При этом, указал он в Китае позитивно относятся к тому, что между Россией и Украиной ведутся прямые переговоры.
Ван И также указал, что США, странам ЕС и членам НАТО также стоит вести диалог с Москвой. В Китае подчеркнули, что вместе с Россией стороны могут договориться по выработке механизма безопасности в Европе.
Глава МИД КНР указал, что разговор должен идти на равноправной основе. Сторонам стоит посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы.
Сложное решение
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что решение о начале спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация, было непростым.
"Тяжёлое решение, безо всяких сомнений. Решение тяжёлое и вынужденное", - сказал глава государства.
Однако, напомнил он, долгие годы проблему Донбасса мировое сообщество не замечало, хотя тысячи людей стали жертвами.
"В течение восьми лет людей в Донбассе убивали. И Минские соглашения не смогли разрешить этот конфликт. Россия неоднократно указывала на преступления, творимые в Донбассе. Однако услышана не была. Люди в Донбассе - это не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч человек убили за эти годы", - подчеркнул президент.
Кроме того, Владимир Путин добавил, что обвинения к России о неисполнении Минских соглашений - это просто театр абсурда. Ведь изначально Москва не была стороной этих документов.
Напомним, что президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны России, наши военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против физических и юридических лиц России.

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