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Не поделили небо. Дания вызвала российского посла в МИД из-за полёта Су-27

02 сентября 2020, 00:45  •  84 • Политика
Дания вызвала российского посла в МИД из-за полёта Су-27, который не дал натовским самолётам-разведчикам подобраться к границе РФ. Не поделили небо.
Российского посла Владимира Барбина вызвали в МИД Дании для дачи объяснений после инцидента с Су-27, который перехватил группу натовских самолётов-разведчиков, среди которых было и датское воздушное судно. Копенгаген при этом решил, что в ходе перехвата российский истребитель якобы нарушил датское воздушное пространство.
Мы серьёзно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства, - цитирует главу МИД Дании Йеппе Кофода пресс-служба ведомства.
Напомним, что накануне российский истребитель Су-27 отогнал от границ сразу четыре самолёта-разведчика НАТО. Речь идёт о самолётах RC-135 (США), Gulfstream (Швеция), Challenger (Дания) и Р-3С Orion (Германия). А буквально за несколько дней до этого Су-27 отогнал от границы стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н. Впоследствии Пентагон жаловался на то, что русские осуществили "небезопасный перехват".

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