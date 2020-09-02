Не поделили небо. Дания вызвала российского посла в МИД из-за полёта Су-27

Российского посла Владимира Барбина вызвали в МИД Дании для дачи объяснений после инцидента с Су-27, который перехватил группу натовских самолётов-разведчиков, среди которых было и датское воздушное судно. Копенгаген при этом решил, что в ходе перехвата российский истребитель якобы нарушил датское воздушное пространство.

Мы серьёзно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая Россию, придерживались базовых принципов международного законодательства, - цитирует главу МИД Дании Йеппе Кофода пресс-служба ведомства.

Напомним, что накануне российский истребитель Су-27 отогнал от границ сразу четыре самолёта-разведчика НАТО. Речь идёт о самолётах RC-135 (США), Gulfstream (Швеция), Challenger (Дания) и Р-3С Orion (Германия). А буквально за несколько дней до этого Су-27 отогнал от границы стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н. Впоследствии Пентагон жаловался на то, что русские осуществили "небезопасный перехват".